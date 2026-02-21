自由開講》日本修憲鞏固防衛 台灣藍白仍阻擋軍購

◎ 葉昱呈

日本首相高市早苗在大選中獲勝，這不僅是席次優勢的擴張，更可能翻轉戰後安全架構。（美聯社檔案照）

日本眾議院改選結果揭曉，高市早苗率領的自由民主黨跨越三分之二修憲門檻，並與日本維新黨形成穩固憲改動能。這不僅是席次優勢的擴張，更可能翻轉戰後安全架構，成為歷史性節點。面對中國軍費長期攀升、軍機與艦艇頻繁活動於周邊海空域，日本選民以選票回應壓力，選擇透過制度升級鞏固防衛能力，而非依賴戰略模糊或短期妥協。

真正的分水嶺，不在情緒化「抗中」標籤，而在憲政層面對國家安全架構的根本重塑。一旦日本《憲法》第九條啟動修正程序，自衛隊的軍事定位、集體自衛權範圍及武器出口制度都將被納入明確法律框架，形成制度化保障。這不只是選舉口號的延伸，而是一場國安架構的全面再設計。透過修憲，日本完成制度升級，將防衛能力合法化、制度化，正面回應外部威脅，並鞏固第一島鏈防衛體系。

反觀台灣，藍白陣營阻擋軍購、拖延國防預算，在戰略論述上曖昧閃避，將國家安全當作選舉籌碼消耗於政黨算計之中。事實上制度差距就是安全差距；威脅不會因內耗而消失，反而使國家更加脆弱。

立院頻頻拒絕審查預算案一事，使美國37位跨黨派國會議員聯名致函立法院長和在野黨領袖表示關切。（圖擷自網路）

北京以強烈措辭要求日本撤回涉台言論，警告將「堅決反擊」，卻動搖不了選民授權制度升級的決心。多數日本民眾已將安全焦慮視為長期結構變數，支持強化防衛能力，證明制度化回應威脅才是成熟民主的理性之舉。

台灣部分藍營政治人物仍將高市勝選簡化為中美角力或外力影響，刻意忽略制度自我修正的核心意義。日本選民關注的是通膨壓力、產業競爭與國家戰略定位的整體盤算，而非單一陣營對抗。

國家安全不容騎牆，也經不起拖延。歷史不會給第二次緩衝的機會。

（作者為公務員）

