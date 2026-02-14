自由開講》天啊！特農區蓋焚化爐，山坡地保育區蓋垃圾掩埋場

◎ 謝志誠

近期，南投縣府以境內垃圾處理能量不足，外運代焚的空間常因代燒的餘裕量降低而呈現不穩定的困境，為解決縣內累積的垃圾量，健全垃圾的自主處理能力，除由縣府環保局提出「南投縣垃圾處理及再生能源中心（即焚化爐）」興建計畫，擇定於名間鄉新民村外埔段，規劃興建一座每日處理量五百噸的焚化爐外，也受理允捷事業股份有限公司的「埔里鎮環保處理事業開發案」，規劃在南投縣埔里鎮麒麟里（水頭段）規劃興建一座面積約24.62公頃的事業廢棄物衛生掩埋場。在這樣冠冕堂皇的理由下，細究兩個計畫都出現「選址不當」的瑕疵。

名間鄉茶葉是手搖飲基底茶主要來源，茶農反對南投縣府設焚化爐。（資料照，名間鄉反焚化爐自救會提供） 其中，焚化爐預定地是特定農業區農牧用地，是國內茶產業的產銷重鎮，是屬於原則上禁止變更使用的精華優良農地，僅能在符合特定例外條件才可變更，且應徵得主管機關同意。由於主管機關農業部已強烈表態將基於維護茶區優質與永續的生產環境而予以審慎審查。預期過關的機會不大！

規劃在埔里鎮麒麟里的廢棄物掩埋場預定地則屬為保護自然生態、防止地質災害（如坍塌、土石流）及涵養水源而劃設的「山坡地保育區」，其土地變更同樣受到特定農業區農牧用地轉用的約束，而開發行為亦得受《山坡地保育利用條例》與《水土保持法》的嚴格管制。因選址位於南港溪（亦稱南烘溪）上游，有恐污染飲用與農業灌溉地下水的疑慮，衝擊占全台八成產量的茭白筍產業、危及當地生物多樣性，、已引發埔里鎮民的強烈反彈。

請繼續往下閱讀...

選舉將至，擱置爭議，中止程序，縣長參選人提出政見

埔里鎮南港溪水系下轄南烘圳、珠仔山圳、牛相觸水圳，灌溉面積達近千公頃。（資料照） 依《廢棄物清理法》，垃圾處理確屬地方權責，南投縣府為健全垃圾的自主處理能力，設置自主處理設施，或有其必要性，但從兩個嚴重出現選址不當的設施來看，南投縣府不僅拙於社會溝通，選址思慮不周，一切除急就章之外，看不到其垃圾處理的整體策略為何？選舉將至，除了建議縣府先擱置爭議，中止程序外，也希望參選年底縣長的各陣營提出完整的垃圾處理政見。

﹙台灣環境保護聯盟會長、前九二一震災重建基金會執行長﹚

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法