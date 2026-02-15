自由電子報
評論 > 投書

自由開講》從東京選票到台海名單：別讓政治內耗成為防衛缺口

2026/02/15 09:30

◎ 汪品陯

日本首相高市早苗於此次大選中獲勝，是國民對於「防衛正常化」與「強化嚇阻」的制度性授權；示意圖。（歐新社檔案照）日本首相高市早苗於此次大選中獲勝，是國民對於「防衛正常化」與「強化嚇阻」的制度性授權；示意圖。（歐新社檔案照）

日本的覺悟：三百一十六席撐起的防衛定力

二〇二六年二月九日，日本首相高市早苗帶領自民黨在眾議院大選中豪取三百一十六席。這不只是單一政黨的勝選，而是日本國民對於「防衛正常化」與「強化嚇阻」的制度性授權。當高市內閣掌握了跨越修憲門檻的絕對多數，其對外政策展現出的冷靜，正是建立在預算與民意基礎之上的實力定力。

反觀台灣，攸關未來八年、規模達一．二五兆元的國防特別預算規劃，在立法院程序委員會已反覆僵持。當區域安全風險因共機頻繁試探十二海里紅線而升高之際，若台灣的制度節奏無法與戰略需求同步，將直接削弱盟友對台灣防衛決心的評估

軍購排序與戰略信任：冷峻的現實主義

賴總統於二月十一日的記者會中嚴正示警：全球軍備產能已達飽和。若預算長期未能定案，台灣恐將「跌出優先名單」。這並非政治動員的語言，而是基於供應鏈排序的冷酷現實。在美軍新版《二〇二六國防戰略》（NDS）強調「拒止式嚇阻」的架構下，台灣的角色不應只是受援者，更必須是展現可驗證防衛能力的參與者

當白宮於二月九日明確表態，歡迎台灣將國防支出提升至GDP三％以上之際，台灣內部若持續在預算程序上僵持，難免讓印太夥伴對台灣的防衛定力產生疑問。包括海馬士（HIMARS）等不對稱戰力的建構，不僅是裝備採購，更是戰略信用的累積。

國民黨文傳會副主委尹乃菁強調，過完年後國民黨一定會自提軍購特別條例版本，與行政院版本併案審查。（資料照）國民黨文傳會副主委尹乃菁強調，過完年後國民黨一定會自提軍購特別條例版本，與行政院版本併案審查。（資料照）

國防預算是國家的戰略信用資產

國家安全不應淪為短期政治競逐的籌碼。日本的經驗顯示，當防衛政策獲得制度與預算的實質支持，國家才能在強人政治的煙硝中維持主動。對台灣而言，國防預算不只是數字，更是戰略信用的展現。

若我們在防衛資源上表現出猶疑，就是在邀請威權勢力進行戰略誤判。唯有守住內部的防衛共識，確保預算與戰力建構接軌全球安全架構，台灣才能在動盪的區域秩序中，穩健守住民主與自由的底氣。

（作者為大學生）

（作者為大學生）
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

