自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》把投資除以人口，算得出真相嗎？

2026/02/15 11:00

◎ 再米

台美關稅貿易協定13日簽署，民眾黨團副總召王安祥（中）、幹事長邱慧洳（左）、立委洪毓祥（右）召開記者會稱，國人平均負擔2.72萬美元，遠超日韓歐盟。（民眾黨團提供）台美關稅貿易協定13日簽署，民眾黨團副總召王安祥（中）、幹事長邱慧洳（左）、立委洪毓祥（右）召開記者會稱，國人平均負擔2.72萬美元，遠超日韓歐盟。（民眾黨團提供）

台美《對等貿易協定》簽署墨跡未乾，民眾黨團就拋出「國人平均負擔2.72萬美元、遠超日韓歐盟」的驚悚句。它的力量不在資訊，而在心理：把談判變成帳單，讓社會在理解之前先恐慌

協定的硬資訊其實可以被逐條核對：美方對台輸入維持15%關稅且不疊加原最惠國稅率；台灣爭取到2072項輸美產品豁免對等關稅，官方並稱納入豁免後輸美平均關稅可降至約12.33%；台灣則承諾對美進口幾乎全面降稅或降障，並納入數位貿易、經濟安全與供應鏈合作等章節。更重要的是，協定將送立法院審議，文本終究要回到國會與社會的顯微鏡下。

那麼2.72萬美元怎麼來？把不同性質的項目硬綁在一起：其一，投資與金融支持架構的名目金額；其二，分年採購清單（能源、航空與設備等）；其三，再把軍購也加進去，合計6365億美元後除以人口。這套算法的關鍵不是加法，而是偷換：把企業投資說成全民出錢，把多年期採購說成一次性付款，把信用保證的上限說成必然會燒掉的財政支出，最後用「人均」包裝成道德壓力。投資不是稅，保證也不是現金支出；真正成本要看觸發條件、保證比例、期限與追償，而不是看名目上限。

民眾黨團口中的2.72萬美元，是把投資與金融支持架構、分年採購清單及軍購合計後，除以人口。這套算法是在偷換概念：把多年期採購說成一次性付款；軍售示意圖。（資料照）民眾黨團口中的2.72萬美元，是把投資與金融支持架構、分年採購清單及軍購合計後，除以人口。這套算法是在偷換概念：把多年期採購說成一次性付款；軍售示意圖。（資料照）

把上限直接當成本，無異於把消防栓的容量當成火災損失。

採購也未必是「額外負擔」四字可以結案。分年採購牽涉替代與轉換：原本就要買的，改從哪裡買、何時買、以什麼規格買；原本就要更新的，是否只是換了供應來源。把採購通通貼上「人民負擔」標籤，等於把時間軸、替代效應與既有需求全部抹平，只留下情緒

跨國比較更是一筆糊塗帳。日、韓、歐盟的投資數字究竟來自哪一份協議、涵蓋哪些年度、是否同時包含採購與金融工具、人口口徑是否一致，民眾黨團並未交代；卻只抓住「同為15%」這個共同點，便宣告「台灣最吃虧」。如果把企業投資一律除以人口，任何產業布局都能被寫成「全民背債」；那麼不需要協定，光是一家企業赴海外設廠，就足以被渲染成「每人欠一筆」。

對政府是否報喜不報憂的疑慮，當然可以提出；但監督若靠一個不可核對的除法，只會把討論推進另一個黑箱。經貿談判可以被質疑，卻不該被算術綁架。真正該追問的，是條款如何對應責任、風險落在誰身上、條件與期限是什麼，而不是誰能把數字做得最嚇人。

（作者為退休人士）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書