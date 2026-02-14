自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》「核心俱樂部」入場券：台美ART協定的戰略紅利

2026/02/14 12:30

◎ 汪品陯

近日關於台美 ART 協定之分析，因應今日（0214）美方貿易官員與專家分析指出台灣已進入「美國AI與關鍵礦產供應鏈佈局中重要夥伴行列」之戰略動態，因此撰寫這篇評論。

這不遲於關稅協議二〇二六年二月，台美完成《對等貿易協定》（ART）簽署。據美國貿易專家與前官員分析，這份協定最重要的訊號在於印證台灣已進入美國AI與關鍵礦產供應鏈布局中的重要夥伴行列。外界若只看到降稅幅度，恐怕低估了這份協議的真正意義：關鍵不在稅率，而在「位置」。美國正在重塑全球戰略供應鏈，台灣被納入其制度架構中的關鍵合作節點，意味著我們不再只是市場上的供應商，而是安全秩序中的夥伴。

台美對等貿易協定正式簽署，外交部長林佳龍表示，這象徵台美正式開啟「經貿戰略夥伴」新時代。（取自林佳龍臉書）台美對等貿易協定正式簽署，外交部長林佳龍表示，這象徵台美正式開啟「經貿戰略夥伴」新時代。（取自林佳龍臉書）

科技實力，就是信用資本 在地緣經濟時代，供應鏈安全等同國家安全。台灣在半導體與AI領域的關鍵位階，使我們擁有與民主陣營進行戰略對價的籌碼。這種「信用資本」不是口號，而是全球產業鏈對台灣穩定性的實際評價。在地緣經濟競逐中，安全承擔與市場准入逐漸形成一種新的對價邏輯。當國際體系將台灣視為可信賴的夥伴時，背後考量的，不只是技術產能，更是制度的穩定度與防衛意志。信用一旦動搖，好不容易爭取到的戰略位置就會鬆動。

看清兩種經濟模式的差別，當前全球正處於兩種經貿模式的競爭：一種是台美ART所代表的「制度化合作」，以規則為基礎，強調透明與契約；另一種則是將經貿視為「武器化」的手段，以政治裁量為準，強調收放與條件。在供應鏈重組的今天，越來越多企業選擇風險較低、可預測性高的方向。台灣若能持續展現制度與防衛韌性，就能確保留在安全體系的合作圈，而非被邊緣化。

入場券到手，真正考驗才開始 取得重要夥伴的位置不是終點，而是責任的開始。若國內政策在關鍵防衛議題上陷入長期僵局，將削弱國際對台灣承擔能力的預期。正如美方官員所稱，台灣是「獨特的夥伴」，這份獨特性來自於我們在威脅之下依然展現出的防衛定力。信用不是一次性紅利，而是需要持續投入的保證金。

台美ART協定告訴我們：科技實力能換來戰略位置，制度穩定才能守住那個位置。在動盪的印太格局中，台灣真正的優勢不只是產業能力，更是被視為可信賴夥伴的資格。守住這份資格，就是守住台灣的繁榮與安全。

針對總統賴清德以韓國前車之鑑要求立院速審預算，國民黨立委賴士葆（右2）表示，請行政院趕快把版本送來，國民黨會很快審查，不會有一絲絲的耽擱。（國民黨團提供）針對總統賴清德以韓國前車之鑑要求立院速審預算，國民黨立委賴士葆（右2）表示，請行政院趕快把版本送來，國民黨會很快審查，不會有一絲絲的耽擱。（國民黨團提供）

（作者為大學生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書