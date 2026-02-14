自由開講》「核心俱樂部」入場券：台美ART協定的戰略紅利

◎ 汪品陯

近日關於台美 ART 協定之分析，因應今日（0214）美方貿易官員與專家分析指出台灣已進入「美國AI與關鍵礦產供應鏈佈局中重要夥伴行列」之戰略動態，因此撰寫這篇評論。

這不遲於關稅協議二〇二六年二月，台美完成《對等貿易協定》（ART）簽署。據美國貿易專家與前官員分析，這份協定最重要的訊號在於印證台灣已進入美國AI與關鍵礦產供應鏈布局中的重要夥伴行列。外界若只看到降稅幅度，恐怕低估了這份協議的真正意義：關鍵不在稅率，而在「位置」。美國正在重塑全球戰略供應鏈，台灣被納入其制度架構中的關鍵合作節點，意味著我們不再只是市場上的供應商，而是安全秩序中的夥伴。

科技實力，就是信用資本 在地緣經濟時代，供應鏈安全等同國家安全。台灣在半導體與AI領域的關鍵位階，使我們擁有與民主陣營進行戰略對價的籌碼。這種「信用資本」不是口號，而是全球產業鏈對台灣穩定性的實際評價。在地緣經濟競逐中，安全承擔與市場准入逐漸形成一種新的對價邏輯。當國際體系將台灣視為可信賴的夥伴時，背後考量的，不只是技術產能，更是制度的穩定度與防衛意志。信用一旦動搖，好不容易爭取到的戰略位置就會鬆動。

看清兩種經濟模式的差別，當前全球正處於兩種經貿模式的競爭：一種是台美ART所代表的「制度化合作」，以規則為基礎，強調透明與契約；另一種則是將經貿視為「武器化」的手段，以政治裁量為準，強調收放與條件。在供應鏈重組的今天，越來越多企業選擇風險較低、可預測性高的方向。台灣若能持續展現制度與防衛韌性，就能確保留在安全體系的合作圈，而非被邊緣化。

入場券到手，真正考驗才開始 取得重要夥伴的位置不是終點，而是責任的開始。若國內政策在關鍵防衛議題上陷入長期僵局，將削弱國際對台灣承擔能力的預期。正如美方官員所稱，台灣是「獨特的夥伴」，這份獨特性來自於我們在威脅之下依然展現出的防衛定力。信用不是一次性紅利，而是需要持續投入的保證金。

台美ART協定告訴我們：科技實力能換來戰略位置，制度穩定才能守住那個位置。在動盪的印太格局中，台灣真正的優勢不只是產業能力，更是被視為可信賴夥伴的資格。守住這份資格，就是守住台灣的繁榮與安全。

（作者為大學生）

