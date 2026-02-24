自由電子報
自由開講》依法畫線民主止血

2026/02/24 07:30

◎ 島火

民眾黨新科立委李貞秀的國籍爭議，若只被解讀為藍綠或政黨攻防，那是對台灣民主的一種低估。真正的關鍵，不在個人，而在制度是否還站得住腳。

內政部長劉世芳表態，在國籍資格尚未釐清前，不提供密件以上資料供調閱。這個決定，並非針對誰，而是替台灣的民主制度畫下一條必要的安全線。

台灣的立法權，從來不是無條件的權力。立委可以監督行政，但前提是其資格與忠誠不存在重大爭議。當「是否具單一國籍」這個基本門檻仍在審認中，行政機關若仍全面開放機密資料，那不是開放，而是失守。

更現實的是，這樣的限制，其實也是在替李貞秀本人擋子彈。一旦在資格尚未明朗前即接觸高度敏感資料，未來若發生任何資料外洩，不論是否與她有關，輿論的矛頭都不會指向制度，而只會直指個人。這不僅對當事人不公平，也會讓整個國會淪為政治獵巫場。

有人質疑這是行政干預立法，卻刻意忽略一個事實：國安與機密管理，本來就是行政機關不可卸責的義務。依法拒絕提供密件，不是否定立委身分，而是對風險負責。

台灣歷經威權，走到今天，靠的不是「先給權力再補制度」，而是一次次在關鍵時刻選擇守住程序。劉世芳此舉，不是政治操作，而是一個國家在面對灰色地帶時，選擇不裝睡。

依法畫線，是民主自保；提早止血，才能避免制度被撕裂成政治碎片。

（作者從商）

