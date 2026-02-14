自由電子報
自由開講》台美對等貿易協定 開啟台美經貿與主權的雙重躍升

2026/02/14 10:00

◎ 劉哲瑋

昨日，台美於華府正式簽署「台美對等貿易協定」。這不僅確立兩國關稅以「15%且不疊加」計算，讓台灣在全球「大關稅時代」爭取到與日、韓、歐盟同等的優惠待遇，更將台灣正式納入美國的產業安全框架，達成台美利益深度綁定的戰略效果。然而，除了經濟上的成就外，另一個較少人注意到的是，此次協定實際做到國與國對等，而這也是中共最忌諱的。

台美簽署對等貿易協定，共有2072項產品獲得豁免，包括蝴蝶蘭、茶葉、鳳梨酥等農產主力，以及通訊儀器、鋰電池、藥品等關鍵工業品。圖為蝴蝶蘭。（台南市政府提供）台美簽署對等貿易協定，共有2072項產品獲得豁免，包括蝴蝶蘭、茶葉、鳳梨酥等農產主力，以及通訊儀器、鋰電池、藥品等關鍵工業品。圖為蝴蝶蘭。（台南市政府提供）

首先，在經貿層面，台灣輸美產品平均關稅從恐面臨的35.78%大幅壓低至12.33%。過去台商與日、韓競爭須自行吸收關稅成本，現在終於站在同一條起跑線，省下的23%稅率將直接轉化為企業獲利或研發經費。更令人振奮的是，共有2072項產品獲得豁免，包括蝴蝶蘭、茶葉、鳳梨酥等農產主力，以及通訊儀器、鋰電池、藥品等關鍵工業品。近年，美國已取代中國成為台灣最大出口市場，這意味著MIT產品將在美國市場享有極強的競爭優勢。

此外，台美對等貿易協定還有一層更深層的意涵，因為此協定實質達成了兩大成就：自由貿易協定（FTA）的法律效果與「國對國」的政治承認。眾所周知，川普總統對傳統FTA極度反感，認為其損害美國利益；然而，FTA的核心精神在於廢除貿易障礙，而台美對等貿易協定達成與主要貿易國同等的稅率，實質上已發揮FTA的功能。

台灣與美國簽署台美對等貿易協定，行政院依《條約締結法》送交立法院審議，法律位階即為「條約」。（行政院提供）台灣與美國簽署台美對等貿易協定，行政院依《條約締結法》送交立法院審議，法律位階即為「條約」。（行政院提供）

此外，協定雖形式上由駐美代表俞大㵢與美國在台協會執行理事藍鶯簽署，但現場由雙方政府核心首長親自見證：台灣派出行政院副院長鄭麗君與經貿辦總談判代表楊珍妮，美方則由商務部長盧特尼克與貿易代表葛里爾聯袂出席，這是標準的國對國談判規格。協定簽署後，行政院依《條約締結法》送交立法院審議，法律位階即為「條約」；美方亦將其送交國會並納入聯邦法規，程序與處理主權國家協定完全對等。

在川普政府反傳統FTA的氛圍下，台灣談判團隊發揮極高智慧，不僅讓台灣進入美方高科技供應鏈，更透過華府簽署、內閣首長見證的儀式，向國際宣告台美間無可撼動的戰略夥伴關係。這是一份福國利民、強化國安韌性的成績單，行政團隊的專業與辛勞，值得國人高度肯定，期望立法院不分朝野都能支持這項協定！

（作者為教師）

