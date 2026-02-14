自由開講》台美貿易談判結果與我國農產貿易

◎ 楊明憲

台美已正式完成「對等貿易協定（ART）」的簽署，就農產品部分而言，依美國貿易代表署（USTR）的網站公告內容，顯示本協議的核心精神在於大幅降低關稅、消除非關稅障礙、確保名稱使用權益，以及強化制度透明性，其影響層面涵蓋市場准入、法規調和與長期貿易結構重整。有五大重點值得我們持續關注：

台灣承諾取消或降低99%的關稅障礙，並對美國農產品提供優惠市場准入。圖為美國牛肉。（資料照）

一、農產品關稅大幅削減（Tariff Liberalization）

請繼續往下閱讀...

台灣方面承諾取消或降低99%的關稅障礙，並對美國農產品提供優惠市場准入。涵蓋品項包括：園藝作物、小麥、牛肉及牛肉製品、乳製品、豬肉及豬肉製品、羊肉、堅果類、寵物食品、番茄醬、花生。具體而言，有27項重要農產品不降稅，如稻米、牡蠣、紅豆等，有46項品項降稅，如豬肉、鴨肉、鮮葡萄、橙等，也有1482品項（其中有四分之三未曾進口至台灣）則降至零關稅，如液態乳、花生等。同時，台灣爭取到261項銷美農產品豁免為零關稅，包括蝴蝶蘭、茶葉、鳳梨酥、樹薯粉等。這代表農產品自由化的廣度相當高，涵蓋初級農產與加工產品。從制度面觀察，這不僅是降稅，更是將農產品正式納入高度結構化的雙邊經貿安排。

二、農產品非關稅障礙的處理（NTBs）

協議明確指出，台灣將解決並防止影響美國農產品出口的非關稅障礙，包括牛肉、豬肉、禽肉、加工用馬鈴薯、野牛肉等未來開放程序，重點在於「解決長期存在的問題」與「預防新障礙產生」。這通常涉及檢疫標準（SPS措施）、產品標示規範、進口程序與審查時間，以及科學風險評估機制，這類承諾意味著台灣在食品安全與貿易便利化之間，必須採取更制度化與透明化的科學標準，而非行政裁量式管理。

台灣爭取到261項銷美農產品豁免為零關稅。包括蝴蝶蘭、茶葉、鳳梨酥、樹薯粉等。圖為鳳梨酥。（南市觀旅局提供）

三、地理標示（Geographical Indications, GIs）條款

這部分具有高度策略意涵。台灣承諾確保美國乳酪與肉品生產者可繼續使用「通用名稱」（common names）、不因名稱涉及某些地理標示而限制市場准入，以及提高GI保護的透明度與公平性。此條款實際上涉及歐盟式地理標示制度與美國「通用名稱」立場之間的長期制度競合。例如「Parmesan」或「Feta」等名稱的使用權爭議。台灣在此明確向美方靠攏，這對未來與其他經濟體的制度協調將產生結構性影響。

四、勞動與環境條件（與農漁業相關）

雖非純農產品條款，但與農漁業密切相關，包括禁止強迫勞動產品進口、強化遠洋漁業勞動權益保障、打擊非法捕撈與漁業補貼問題，以及打擊非法伐木與野生動物貿易。這表示農產品貿易已不再僅是價格與關稅問題，而是嵌入「永續與責任供應鏈」架構之中。

農產品貿易已不再僅是價格與關稅問題，包括禁止強迫勞動產品進口、強化遠洋漁業勞動權益保障。圖為屏東遠洋漁業重鎮。（資料照）

五、擴大採購與長期供應合作

雖然主要採購承諾集中於能源與工業產品，但整體協議強調台灣將增加對美國重要產品的長期採購。此政策訊號意味著農產品進口規模可能伴隨制度改善而穩定成長。

從農產貿易角度觀察，本協議具有三個戰略意涵：（1）確保稻米在糧食安全的絕對重要地位：有27項重要農產品不降稅，包括眾所矚目的稻米，歷來在雙邊或區域談判中，稻米通常被排除於全面自由化清單之外、或維持配額管理、或採長期過渡期安排，因此，本次未見稻米項目，從談判結構來看，反而符合慣例。但仍應注意在目前關稅配額制度不涉及降稅之配額數量增加，或美方要求擴大特定國家專屬稻米配額之可能；（2）制度性鎖定（Institutional Lock-in）效果明顯：非關稅障礙、GI規範、勞動與環境標準皆制度化，未來政策迴旋空間縮小，也應注意納入科學風險評估與標準透明化之要求；（3）農產品貿易將更深度嵌入高科技戰略合作框架：農業不再是附屬議題，而是整體供應鏈與戰略夥伴關係的一環。換言之，這不是單純的牛肉與豬肉開放，而是將農產品納入高標準經貿治理體系之中。

從農產貿易角度觀察，本協議確保稻米在糧食安全的絕對重要地位。（資料照）

紛擾多時的關稅談判已告一段落，令人鬆口氣的是我國並未全面大幅開放美國農產品進口，一些敏感性農產品的進口規範仍多維持現狀，但未來真正的挑戰不在於是否美國農產品進口，而是我國在開放市場與國際接軌的過程中，仍會持續面臨其他國家農產品的進口。在24年前我國加入世界貿易組織（WTO）以來，我國農業產值從3,505億元增加至前年的6,016億元，農戶所得也從86.1萬元提升至128.5萬元，顯示農業持續轉型升級與差異化策略的重要性。讓台灣農業在更開放的環境下仍具有競爭力。

貿易是有來有往的，在台美達成「對等貿易協定」的同時，我們不只關注美國農產品的進口，也應同時掌握擴大出口至美國的機會，因為有261項銷美農產品豁免為零關稅，也將改變我國與其他國家農產品在美國市場的相對競爭態勢，可望翻轉近年來對美出口持續下降的現象。

（作者為逢甲大學國貿系教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法