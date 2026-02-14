自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》台美貿易談判結果與我國農產貿易

2026/02/14 10:30

◎ 楊明憲

台美已正式完成「對等貿易協定（ART）」的簽署，就農產品部分而言，依美國貿易代表署（USTR）的網站公告內容，顯示本協議的核心精神在於大幅降低關稅、消除非關稅障礙、確保名稱使用權益，以及強化制度透明性，其影響層面涵蓋市場准入、法規調和與長期貿易結構重整。有五大重點值得我們持續關注：

台灣承諾取消或降低99%的關稅障礙，並對美國農產品提供優惠市場准入。圖為美國牛肉。（資料照）台灣承諾取消或降低99%的關稅障礙，並對美國農產品提供優惠市場准入。圖為美國牛肉。（資料照）

一、農產品關稅大幅削減（Tariff Liberalization）

台灣方面承諾取消或降低99%的關稅障礙，並對美國農產品提供優惠市場准入。涵蓋品項包括：園藝作物、小麥、牛肉及牛肉製品、乳製品、豬肉及豬肉製品、羊肉、堅果類、寵物食品、番茄醬、花生。具體而言，有27項重要農產品不降稅，如稻米、牡蠣、紅豆等，有46項品項降稅，如豬肉、鴨肉、鮮葡萄、橙等，也有1482品項（其中有四分之三未曾進口至台灣）則降至零關稅，如液態乳、花生等。同時，台灣爭取到261項銷美農產品豁免為零關稅，包括蝴蝶蘭、茶葉、鳳梨酥、樹薯粉等。這代表農產品自由化的廣度相當高，涵蓋初級農產與加工產品。從制度面觀察，這不僅是降稅，更是將農產品正式納入高度結構化的雙邊經貿安排。

二、農產品非關稅障礙的處理（NTBs）

協議明確指出，台灣將解決並防止影響美國農產品出口的非關稅障礙，包括牛肉、豬肉、禽肉、加工用馬鈴薯、野牛肉等未來開放程序，重點在於「解決長期存在的問題」與「預防新障礙產生」。這通常涉及檢疫標準（SPS措施）、產品標示規範、進口程序與審查時間，以及科學風險評估機制，這類承諾意味著台灣在食品安全與貿易便利化之間，必須採取更制度化與透明化的科學標準，而非行政裁量式管理。

台灣爭取到261項銷美農產品豁免為零關稅。包括蝴蝶蘭、茶葉、鳳梨酥、樹薯粉等。圖為鳳梨酥。（南市觀旅局提供）台灣爭取到261項銷美農產品豁免為零關稅。包括蝴蝶蘭、茶葉、鳳梨酥、樹薯粉等。圖為鳳梨酥。（南市觀旅局提供）

三、地理標示（Geographical Indications, GIs）條款

這部分具有高度策略意涵。台灣承諾確保美國乳酪與肉品生產者可繼續使用「通用名稱」（common names）、不因名稱涉及某些地理標示而限制市場准入，以及提高GI保護的透明度與公平性。此條款實際上涉及歐盟式地理標示制度與美國「通用名稱」立場之間的長期制度競合。例如「Parmesan」或「Feta」等名稱的使用權爭議。台灣在此明確向美方靠攏，這對未來與其他經濟體的制度協調將產生結構性影響。

四、勞動與環境條件（與農漁業相關）

雖非純農產品條款，但與農漁業密切相關，包括禁止強迫勞動產品進口、強化遠洋漁業勞動權益保障、打擊非法捕撈與漁業補貼問題，以及打擊非法伐木與野生動物貿易。這表示農產品貿易已不再僅是價格與關稅問題，而是嵌入「永續與責任供應鏈」架構之中。

農產品貿易已不再僅是價格與關稅問題，包括禁止強迫勞動產品進口、強化遠洋漁業勞動權益保障。圖為屏東遠洋漁業重鎮。（資料照）農產品貿易已不再僅是價格與關稅問題，包括禁止強迫勞動產品進口、強化遠洋漁業勞動權益保障。圖為屏東遠洋漁業重鎮。（資料照）

五、擴大採購與長期供應合作

雖然主要採購承諾集中於能源與工業產品，但整體協議強調台灣將增加對美國重要產品的長期採購。此政策訊號意味著農產品進口規模可能伴隨制度改善而穩定成長。

從農產貿易角度觀察，本協議具有三個戰略意涵：（1）確保稻米在糧食安全的絕對重要地位：有27項重要農產品不降稅，包括眾所矚目的稻米，歷來在雙邊或區域談判中，稻米通常被排除於全面自由化清單之外、或維持配額管理、或採長期過渡期安排，因此，本次未見稻米項目，從談判結構來看，反而符合慣例。但仍應注意在目前關稅配額制度不涉及降稅之配額數量增加，或美方要求擴大特定國家專屬稻米配額之可能；（2）制度性鎖定（Institutional Lock-in）效果明顯：非關稅障礙、GI規範、勞動與環境標準皆制度化，未來政策迴旋空間縮小，也應注意納入科學風險評估與標準透明化之要求；（3）農產品貿易將更深度嵌入高科技戰略合作框架：農業不再是附屬議題，而是整體供應鏈與戰略夥伴關係的一環。換言之，這不是單純的牛肉與豬肉開放，而是將農產品納入高標準經貿治理體系之中。

從農產貿易角度觀察，本協議確保稻米在糧食安全的絕對重要地位。（資料照）從農產貿易角度觀察，本協議確保稻米在糧食安全的絕對重要地位。（資料照）

紛擾多時的關稅談判已告一段落，令人鬆口氣的是我國並未全面大幅開放美國農產品進口，一些敏感性農產品的進口規範仍多維持現狀，但未來真正的挑戰不在於是否美國農產品進口，而是我國在開放市場與國際接軌的過程中，仍會持續面臨其他國家農產品的進口。在24年前我國加入世界貿易組織（WTO）以來，我國農業產值從3,505億元增加至前年的6,016億元，農戶所得也從86.1萬元提升至128.5萬元，顯示農業持續轉型升級與差異化策略的重要性。讓台灣農業在更開放的環境下仍具有競爭力。

貿易是有來有往的，在台美達成「對等貿易協定」的同時，我們不只關注美國農產品的進口，也應同時掌握擴大出口至美國的機會，因為有261項銷美農產品豁免為零關稅，也將改變我國與其他國家農產品在美國市場的相對競爭態勢，可望翻轉近年來對美出口持續下降的現象。

（作者為逢甲大學國貿系教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書