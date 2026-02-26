自由電子報
評論 > 投書

自由開講》新台幣防偽改版在提升我們的金融韌性

2026/02/26 10:00

◎ 雲程

新台幣改版，本質上是一項極為正常、甚至可說是例行的國家治理措施。令人錯愕的是，除了藍白政客高調反對之外，連中國國台辦也罕見地公開表態反對——反而凸顯了此事背後並不單純的政治意涵。

中央銀行啟動新台幣改版，未來確定不會有孫中山等政治人物。（資料照）中央銀行啟動新台幣改版，未來確定不會有孫中山等政治人物。（資料照）

藍白政客硬擠出「浪費錢」的藉口反對。放眼各國，貨幣定期改版早已是國際常態；現行新台幣已流通逾25年，防偽已顯過時。相較於金融安全可能承受的風險，改版與防偽升級的成本根本微不足道。至於國台辦指控新台幣改版涉及「去中國化」，陸委會副主委清楚指出：孫中山是否出現在新台幣上與所謂「去中國化」毫無關聯——連人民幣本身也沒有孫中山，又何來立場指責他人。

事實上，貨幣改版最實務也最核心的理由，從來就是防偽。當偽鈔集團的技術逐步逼近甚至追上現行鈔券的設計水準，國家勢必必須升級防偽機制，這是金融治理中再正常不過的基本需求。偽鈔更可以是國家安全與戰爭中的重要工具。朝鮮長期被指控偽造美元「超級美鈔」，用以洗錢與採購戰略物資，其猖獗程度甚至連台灣銀行都拒收CB版百元美鈔；印度總理莫迪則曾以迅雷不及掩耳之勢推動貨幣改版，目的之一是逼出貪污、黑市與地下經濟長期囤積的現金。更進一步而言，在戰爭或重大衝突前夕，敵對國家往往會動用國家級資源製造偽鈔，準備在戰事爆發後大量流入被侵略國家——除收買關鍵文武官員外，更可擾亂金融秩序與社會穩定，甚至能如同軍票（military currency）般，成為在戰地「免費」調度物資的憑證。

國台辦指控新台幣改版涉及「去中國化」，但是人民幣本身也沒有孫中山，又何來立場指責他人。（彭博檔案照）國台辦指控新台幣改版涉及「去中國化」，但是人民幣本身也沒有孫中山，又何來立場指責他人。（彭博檔案照）

面對這類威脅，被侵略國家通常會採取緊急對策。例如1942至1944年間，美國為防日本入侵夏威夷後俘獲大量美元，曾發行加蓋「HAWAII」字樣的加蓋鈔（Hawaii overprinted notes），並強制流通；新台幣過去亦曾加印「金門、馬祖、大陳」等字樣作為地區專用券。然而，更根本、也更長期有效的做法，仍是透過防偽技術升級與全面改版——也正是此次新台幣改版的核心意義。

問題反而在於：國台辦為何氣急敗壞反對新台幣的防偽升級？見諸歷史，我們實在難以不合理地推測：他們是否早已準備好大量新台幣，企圖在必要時干擾台灣的金融秩序？一旦新台幣完成防偽改版，這類布局勢必前功盡棄。

而藍白政客在此議題上，竟採取與中共一致的反對口徑，共同阻擋新台幣防偽技術的進化與防滲透能力的提升。這已不僅是單純的政策歧見，而是涉及妨礙台灣金融韌性、國家安全，以及敵我立場的根本問題。


（作者著有《放眼國際：領土地位變遷與台灣》）

