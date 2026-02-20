康埈榮東亞論衡》崩潰的「自由主義的國際主義」秩序 韓台合作應成爲契機

韓國和臺灣是同病相憐的。值得慶幸的是，兩國在既是「產業之米」又是AI時代的寵兒之稱的最尖端的半導體領域上擁有世界超一流不可替代的技術力和製造力量。危機總是伴隨着機遇，兩國應該擺脫競爭心理，開發能夠最大化各自力量的合作領域，建立儲備一定共同力量的機制。因爲在競爭中，合作隨時都有可能。

◎ 康埈榮



迎接2026年新年的世界，在第二次世界大戰後80多年一直支撐着世界和平的「自由主義國際主義」 （liberal internationalism）秩序面臨崩潰的危機。美國自己設計並主導的這一秩序是同盟和多方機構的基本安全保障，是通過國際法、條約、機構等建構的規範和制度來運轉世界的系統。將同盟關係捆綁成信任的裝置，遏制戰爭，通過國際規則和條約使力量可用可預測，通過多邊主義管理紛爭的「公共再生產」是三大核心軸。

自由主義國際主義是通過國際法、條約、機構等建構的規範和制度來運轉世界的系統。圖為聯合國美國紐約總部。（路透檔案照） 事實上，從嚴格意義上講，自由主義國際主義是美國以誰都無法侵犯的強大國力爲基礎的「慈悲霸權國（benign hegemon）」，也是「美國一邊獲利，一邊制定規則，一邊共同遵守」的自我合理化政治哲學。自由主義的國際主義之所以強大，是因爲美國的力量本身固然重要，但同盟和夥伴可以相信美國的承諾是「長期合同」。但是，以開放的市場、民主主義、法治主義爲基礎的多邊秩序和將自由貿易、開放作爲全球繁榮引擎的這一核心秩序軸心，正在面臨自川普第二屆政府以來史無前例的大轉變的拐點。

尤其是川普2.0政府推進了以新孤立主義爲基礎的「關稅帝國主義」。這足以讓人懷疑此前熟悉的自由、民主、開放、人權等基礎的世界秩序的守護者和監護人美國變成了「掠奪性霸權國」。隨着以MAGA（Make America Great Again）爲中心的美國優先主義（America First）的提出，對於川普總統來說，國際秩序不是公共財產（公共財），而是「附有帳單的服務」，規範淪落爲在談判中佔據優勢的制約物。同盟也成爲交易對象，同盟的信任、多邊規範的持續性或協議的約束力受到了結構性損傷。巴黎氣候協定被定性爲不公平的經濟負擔，伊核協議（CPOA）被定性爲未能保護美國國家安全利益的不良協議。

川普2.0政府推進了以新孤立主義爲基礎的「關稅帝國主義」。（路透檔案照） 去年1月20日就任後掀起的川普主義熱潮也動搖了「協議」這一國際政治的最低規範。國際協定也可以根據國內政治被推翻，多邊外交可以代替軍事衝突的自由主義國際主義成就在「美國優先」面前也成了無用之物。對於核心同盟北約，川普聲稱「拖欠」防衛費，無視集體防衛條款，毫不猶豫地表示要讓俄羅斯爲所欲爲，甚至讓基於對美國信任的遏制心理預防效果消失。另外，把國際機構描寫成侵犯主權的裝置，而不是正當性的基礎，甚至破壞了多邊主義的象徵性權威。美國所推崇的自由主義國際主義正在從「秩序」向「不確定性」，從「規範」向「交易」下滑。

問題在於，這種川普式的行動及行爲將會持續下去。因爲川普的美國將霸權重新定義爲「讓對方支付費用的支配力」，而不是「制定規則的領導力」。 現在更進一步， 又宣佈提倡西半球優先主義的「唐羅主義（Donroe Doctrine）」，並從年初開始驅逐委內瑞拉總統馬杜羅，還簽署了退出66個國際機構和條約的行政命令， 毫不掩飾自己對丹麥格陵蘭島的領土野心。他在1月7日接受《紐約時報》採訪時表示，「我不需要國際法，只有我的道德才能讓我停止的判斷標準」。加上主張聯合國等國際機構無用性的同時，還在推進以世界60多個國家爲對象成立「以川普爲中心」的「和平委員會」。 簡直是無法預測的。

美國今年1月初突襲委內瑞拉，逮捕該國總統馬杜羅夫婦。（歐新社檔案照）



鑽進這種混亂空間的國家就是中國，特別是冷戰體制結束以後，一直維持單極（unipolarity）體制的美國單邊主義和例外主義損害了自由主義國際秩序（Liberal International Order），因此中國正式開始了代替這一體制的動向。中國在21世紀以出乎世人預料的巨大崛起動搖了全球經貿中心，最近隨着科技領先和資源優勢、強大製造業實力的展示，中國也在積極軍事崛起。具有諷刺意味的是，與依賴「關稅」這一鞭子的美國不同，中國強調通過維持現有貿易秩序和抑制紛爭，追求共同利益的多邊秩序，以發揮國際領導力（leadership），然而缺乏所必需的胡蘿蔔。

中國毫不掩飾想要取代美國的野心，正在展開激烈的戰略競爭。某種觀點來看，這也是美國川普政府因給最高牽制對象中國擴大在國際舞臺上的活動空間而受到批評的原因。當然，這些目標能否順利實現仍是未知數。但中國的巨大崛起不同於過去兩國體制集中於意識形態競爭和軍事力量，產業能力等經濟力量滲透到全球產業鏈中。製造業佔全球35%，貨物貿易也佔全球貿易總額的13%。中國已與全世界150多個國家建立了最大貿易伙伴，發揮了經濟、外交影響力。可感覺到與過去美蘇冷戰時代不同，由中國和美國主導的新型兩極體制可能會形成一定的動力，因此有可能形成以供應鏈爲中心的兩極體制。

由中國和美國主導的新型兩極體制可能會形成一定的動力，因此有可能形成以供應鏈爲中心的兩極體制。（彭博檔案照） 現在描述世界的最確切的詞是「不確定性」。因爲各議題的利害關係變得多層化，利害當事者也變得多樣化，面臨着僅靠單一陣營和戰線很難解決的「複合危機（poly crisis）」。事實上，川普主義並非永恆，中國能否實現包括發達國家在內的包容性秩序也是未知數。但川普引發的國際秩序變化，不僅意味着政策調整，更意味着從基於規則的秩序到力量支配，從多邊主義到交易主義，從同盟合作到勢力範圍政治的大轉變。現在，同一同盟之間在貿易、人權、安保等方面利害關係不同，超越國家的聯合成爲可能，最重要的是共享利害關係的集團之間需要協商的問題增多。

從這一點看，韓國和臺灣是同病相憐的。值得慶幸的是，兩國在既是「產業之米」又是AI時代寵兒之稱的最尖端半導體領域上擁有世界超一流不可替代的技術力和製造力量。危機總是伴隨着機遇，兩國應該擺脫競爭心理，開發能夠最大化各自力量的合作領域，建立儲備一定共同力量的機制。因爲在競爭中，合作隨時都有可能。

韓國和台灣在「產業之米」又是AI時代的寵兒之稱的最尖端半導體領域上擁有世界超一流不可替代的技術力和製造力量。（路透檔案照） （作者為韓國外國語大學敎授/東北亞未來協力論壇會長）

