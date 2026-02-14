自由電子報
矢板明夫觀點》從高市大勝與中方回應 日中外交勢將長期對立

這場選舉後的反應顯示，日中兩國的外交對立將會長期化。這不是一兩次語言衝突造成的，而是結構性的矛盾。
矢板明夫

矢板明夫

2026/02/14 09:30

◎ 矢板明夫

2月9日下午的中國外交部例行記者會，發言人林劍面對記者提問，就2月8日日本眾議院選舉中，高市早苗執政聯盟取得壓倒性勝利，做出正式回應。這場選舉結果，執政黨在眾議院的席次達到超過三分之二的絕對多數，高市將繼續擔任日本首相，並擁有更大的國會主導權。

矢板明夫觀點》從高市大勝與中方回應 日中外交勢將長期對立高市早苗執政聯盟取得壓倒性勝利，中國仍要求首相高市早苗撤回「台灣有事」的言論。（取自貼文）

林劍說，這次選舉是日本「國內事務」，但結果反映了日本社會一些「深層次、結構性的問題」，值得日本國內以及國際社會的人去深思。他還警告日本不要回到「軍國主義」道路，並且要求日本「恪守中日四個政治文件」，不要「背信棄義」。他特別再一次要求高市首相撤回她關於台灣有事的言論，並用強硬措辭表示，如果日本的「極右翼勢力」行事魯莽，將會遭到日本人民和國際社會的「迎頭痛擊」。

這段官方回應，實際上隱含了幾個值得注意的問題。

首先，林劍一方面說選舉是「日本內政」，一方面卻又要求日本首相撤回她的發言，這明顯矛盾。選舉結果是日本國民用選票做出的選擇。高市首相在選前已公開談過涉台議題並且獲得支持，現在中國卻專門挑選這點要求她撤回，是明顯不尊重日本民意的表現。

其次，這場選舉後的反應顯示，日中兩國的外交對立將會長期化。這不是一兩次語言衝突造成的，而是結構性的矛盾。日本民意已經對安全、國防議題表達了更強烈的關注，選民在選舉中對高市的高度支持，就是一個證明。

日本眾議院改選舉，日本民意已經對安全、國防議題表達了更強烈的關注。（彭博）日本眾議院改選舉，日本民意已經對安全、國防議題表達了更強烈的關注。（彭博）

日本公民沒有因中國的強硬態度而退縮，反而用投票結果表達自己的立場。這意味著，日本不可能因為中國的外交恐嚇而改變方向。

再者，回頭看最近的貿易互動也很有意思。外界在選舉前曾注意到，中國一度對日本實施稀土出口限制等措施，但隨後又迅速撤回這些限制。這可能意味著，中國手上本來可以對日本施壓的「籌碼」，其實沒那麼多。

當你用完手段還必須收回，那就很難再用類似策略來影響對方。相比之下，日本在國際政治與經濟布局上越來越自主，特別是在選舉後將繼續推動與台灣等國家的合作。

中國的這種外交回應更像是在對自己國家的領導人和國內輿論喊話。林劍提到「歷史教訓」和「軍國主義覆轍」等話語，是中國官方用來強調自身立場的固定模板。在面對國際現實時，那樣的發言並不能有效解決當前的外交僵局，反而讓交流變得更加緊張和困難。

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

