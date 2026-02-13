自由開講 》台美關稅協定對勞動條件的要求 將是企業攬才的必要投資

◎ 蔡明芳

台灣與美國雙邊政府已正式完成「台美對等貿易協定」（ART）簽署，簽署的內容包含我國產業的輸美關稅、美國產品進入我國市場所需支付的關稅以及非關稅障礙去除等市場開放項目。除了社會各界已熟知的「15%且不疊加」以及232產業最惠關稅等我國企業輸美關稅大幅降低外，我國在降低美國製產品的進口關稅與勞動條件等非關稅障礙等項目是在完成「台美對等貿易協定」簽署後才公佈的。

對任何國家與他國進行貿易談判而言，市場開放對勞動就業的影響，往往是各國政府談判時最容易被社會仔細檢視的重要問題。然而，在這次的台美對等貿易協定內容中，另一個值得關注的是，如何提高勞動權益的問題。

台灣與美國完成簽署台美對等貿易協定，內容包含輸美關稅、美國產品進入關稅等項目。

釐清勞工與產業的風險分擔是台美對等貿易協定關注的議題

在此次協定文本第3.9條勞動章節中，對於我國企業如何與國際勞動規範的接軌是美國政府所關注的議題。行政院在2月13日的新聞稿也指出「為協助產業降低強迫勞動與經營風險，我國將循國內審議程序，採認美國關稅法第307條認定的強迫勞動產品禁止輸入我國；也將禁止扣留勞工身分證件、三年內處理製造業及漁業移工的招募費問題，以及五年內逐步提升勞工結社權等。」由上述內容可知，未來企業的經營成本將會提高，但是，經營成本的提高只是過去應該要支付而未付的隱形勞動成本正式受到法律約束了。亦即，天下沒有白吃午餐，只是過去某些午餐由勞工或外籍移工幫企業或消費者承擔了。

台灣將採認美國《關稅法）第307條認定，強迫勞動產品禁止輸入我國動部修正注意事項。





以強迫勞動為例，強迫勞動最典型的案例是勞工受債務脅迫而必須超時工作，雖然勞工超時工作可以讓企業降低因增產而產生的新增勞動雇用成本。但是，另一方面也讓勞工過度勞累的風險增加，進而對其生命安全產生負向影響。因此，企業可能因強迫勞動的規範而增加成本，但是，國家照顧勞工健康的支出將因企業強迫勞動行為減少而降低，這對國家健康環境的改善是有正向助益的。

在面對高齡化社會下，長期照護服務的需求已愈來愈大，若受雇勞工的職場安全可以受到更多保障，除了可以降低社會照護成本外，也可以讓面臨少子化下的勞動力不足問題不會進一步惡化，當勞工利益與產業利益均可提高時，國家利益也必然會增加。

台灣未來不能使用被美國政府認定的強迫勞動產品



另一個更值得關注的議題是，我國將採認美國關稅法第307條認定的強迫勞動產品，禁止輸入我國。換言之，未來國內產業要進口產品時，必須清楚知道產品的來源有無使用受美國關稅法認定的強迫勞動產品。不可否認，許多強迫勞動的行為多發生在開發中國家或以製造業為主的國家，當一個國家強迫勞動的行為愈普遍時，則該國的內需經濟往往也不會太好，進而需以來出口才可以帶動經濟成長，亦即，要素驅動或成本降低的經濟成長模式。但是，成本降低驅動的成本模式往往容易受到複製而被取代，因此，這樣的經濟成長模式的可持續性也容易面臨挑戰，台灣過去也走過這樣的老路，因而面對台灣被掏空的風險。但是，在特定產業的持續研發與創新後，許多企業已逐漸擺脫為降低成本思維的獲利模式，這也是台灣2025年經濟成長可以創下8.63%高成長率的原因。

台美對等貿易協定簽署後，勞動部長洪申翰表示，說明將著手進行法規與制度修訂等工作。

勞工結社權分五年調整讓台灣企業勞動條件與國際接軌

此外，組成工會的人數門檻以及罷工等集體行動之適當投票門檻也是台美對等貿易協定關切的議題，政府也說明五年內逐步提升勞工結社權勞工結社權，結社權的調整不僅影響廠商經營的薪資成本外，也會增加廠商與工會或勞動互動與溝通「非貨幣成本」，因此，這對許多中小企業的影響是大的，這也是為何政府需要分五年調整的原因。依據我國工會法第11條規定組織工會應有勞工30人以上之連署發起，未來可以組織工會的門檻必須逐年降低，企業經營者面對的經營成本必然會增加。但是，企業與勞工要了解的是，改變勞工結社權的目的是為了要讓勞工的生產力可以獲得相應的報酬，而非僅是要增加企業的經營成本。

政府將在5年內逐步提升勞工結社權。

最後，面對勞動雇用的成本增加，僅是靠降低勞動成本來維持經營的獲利模式已非台灣模式，在面對勞動力不足的當下，如何提高勞動權益已達到攬才與留才的目標，是目前經濟經營面臨的挑戰，因此，將勞工視為資產而非生產要素應是企業永續經營該有的思維，勞動條件的改變在短期可能使得企業的獲利降低，但長期而言，對企業的獲利仍是有顯著貢獻的，並可達到留才的目的，否則，擁有比台灣更好勞動條件的國家，就無法有更高的人均國民所得。

若企業不願意改變勞動條件，則人才將會流向台灣跨國企業，無法提升勞動條件的企業就會面臨利潤降低與歇業的選擇。因此，可以肯定的是，提升勞動條件將變成未來企業經營的必要投資。

（作者為淡江大學產業經濟學系教授）

