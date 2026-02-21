自由開講》高市大勝的戰略意涵：中國施壓失效，美日挺台合作更明確

◎ 小張

壓倒性勝選 強化對中強硬路線正當性

日本首相高市早苗解散眾議院後取得壓倒性勝利，自民黨在眾議院拿下三分之二席次，不僅鞏固執政基礎，也為修憲與強化防衛政策鋪路。華府智庫保衛民主基金會（FDD）學者伯納姆（Jack Burnham）指出，此次選舉結果顯示，日本選民在外部壓力下仍選擇支持強化國安路線，向中國傳達清晰訊號。

日本首相高市早苗（右）解散眾議院進行改選，並在本月8日取得壓倒性勝利，華府智庫專家對此分析，這顯示執政黨拿下多數席次，得以藉此推進改革，也讓中國連月針對日本施壓的行動宣告失敗。



中國連月施壓 未改變日本民意走向

報導指出，中方過去數月對日採取多重施壓手段，包括經濟抵制、海警巡弋強化、強硬言辭乃至核威脅。今年1月更威脅限制關鍵礦產出口，並在圍台軍演中提出「島鏈外全方位威懾」概念，意圖阻止美日及盟軍在台海危機中介入。然而，選舉結果顯示，相關施壓未能動搖日本民意，反而可能強化對中國的不信任感。

台海連動：日本安全與台灣安全更緊密

伯納姆認為，高市的勝選為強化日本防衛政策與對台支持提供政治授權。這不僅涉及修憲與軍備強化，也牽動美日同盟在台海情勢下的角色分工。中國在軍演中強調阻止「島鏈外」力量介入，正凸顯其將日本納入戰略考量範圍，意味台海問題與日本安全已高度連動。

美日合作挺台的政策方向

日本防衛相小泉進次郎（左）在華府與美國戰爭部長赫格塞斯（右）舉行會談，嚇阻中國侵台，日美擴大西南群島聯合訓練列「最優先事項」。（美聯社檔案照）專家建議，美國與日本應加強合作，實質支持台灣因應脅迫，例如建立區域關鍵物資儲備（如液化天然氣）、規劃危機期間的海上商運通道，以及提前進行後勤與能源供應準備。此類規劃有助於提升威懾可信度，降低中國誤判風險。

觀察重點：區域戰略態勢轉折

高市大勝顯示，日本國內政治對安全議題的共識正在轉向更強硬與自主防衛方向。中國對日施壓未見成效，反而可能推動美日同盟深化合作並擴大對台支持。未來觀察重點在於修憲進程、防衛預算擴編，以及美日是否將挺台措施制度化，進一步影響印太戰略格局。

（作者為研究生）

