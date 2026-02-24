自由開講》黎智英重判20年：中共「法律戰」對台灣發出的制度警告

◎ 汪品陯

判決不只是刑期，而是對「一國兩制」的制度性終結

二○二六年二月九日，壹傳媒創辦人黎智英遭香港法院重判二十年。對一名近八旬的被告而言，這幾乎等同終身監禁。然而，若僅將此案視為單一司法案件，便低估了其政治與制度意涵。這項判決，實質上是《港版國安法》全面接管香港法治後，最具象徵性的「里程碑事件」，也正式宣告北京過去承諾的「一國兩制」在司法層面徹底終結。

北京透過高度政治化的審判程序，向國際社會釋放清楚訊號：任何關於「高度自治」、「原有生活方式不變」的承諾，皆可在政權安全的名義下被重新詮釋，甚至直接作廢。這不僅是香港的悲劇，更是對全球民主陣營的公然挑釁。

香港「壹傳媒」創辦人黎智英於2月9日被依違反「港區國安法」，重判廿年徒刑，為中國強行在港實施該法以來判處的最長刑期。（美聯社檔案照）

媒體自由，成為威權「法律戰」的首要目標

黎智英案的關鍵，不在於具體罪名，而在於威權政體如何將「法律」轉化為壓制異議的工具。中共長期擅長以「法律戰」（Lawfare）手段，將新聞採訪、國際交流、政治評論重新定義為「勾結外國勢力」。

這種操作模式，對台灣而言並不陌生。誠如國安單位多次警告，中共正試圖將《港版國安法》的長臂管轄邏輯，透過「懲獨22條」等手段試圖將台海問題「內法化」。從近年揭露的對台輿論滲透、金錢收編意見領袖，到結合軍事威懾與資訊操作的「灰色地帶行動」，其核心邏輯始終一致：先透過法律與敘事奪取話語權，再削弱社會的心理防衛，最終使民主制度在內部失去抵抗能力。若台灣社會只將黎智英視為「香港的個案」，而未意識到這是一套可複製、可外溢的治理模式，便正中中共「去疆界化威懾」的策略設計。

中共正試圖將《港版國安法》的長臂管轄邏輯，透過「懲獨22條」等手段試圖將台海問題「內法化」。（中央社資料照） 香港經驗，揭示制度韌性才是關鍵戰場

政府部門與多位學者多次指出，中共對香港的操作具有「示範」與「預演」性質。北京一方面在國際上扭曲聯大第2758號決議，企圖抹除台灣的主權地位；另一方面則透過重判傳媒領袖，展示其「法律工具化」的極限。

黎智英遭重判所揭示的現實是：當威權體制能以法律名義全面重塑秩序，自由的防線便不只存在於軍事層面。真正的戰場，深植於台灣社會是否具備足夠的制度免疫力、媒體識讀能力以及對威權擴張的風險意識。

結語：台灣不能忽視這份制度警告

北京在國際上扭曲聯大第2758號決議，企圖抹除台灣的主權地位。圖為聯合國美國紐約總部。（路透檔案照）黎智英曾形容台灣的民主是亞洲的重要座標。北京選擇在二○二六年歲末以重判作結，正是為了否定這套價值的普遍性，並測試國際社會對其「內政化」邏輯的容忍底線。

對台灣而言，回應這項判決，不應停留在情緒層次，而必須轉化為具體的政策與社會選擇。自由從來不是自然狀態，而是長期投入所維繫的成果。當外部警訊已然升高，我們必須在國防預算、社會韌性、資訊安全與民主防衛等面向持續累積「硬實力」。唯有展現堅定的自我防衛意志，台灣才能確保在未來，不必在自身的制度內部，面對同樣冰冷的威權判決結果。

（作者為大學生）

