名家分享~福澤喬》台美關稅拍板 核實四大謬誤

當賴清德總統公布了「台美對等貿易協定（ART）」協定，也開始有白藍文宣使用了「隱瞞關鍵資訊」、「移花接木」以及「缺乏科學常識」的用詞，企圖將正常的國際貿易談判扭曲為喪權辱國。
2026/02/13 17:00

◎ 福澤喬

當賴清德總統公布了「台美對等貿易協定（ART）」協定，也開始有白藍文宣使用了「隱瞞關鍵資訊」、「移花接木」以及「缺乏科學常識」的用詞，企圖將正常的國際貿易談判扭曲為喪權辱國。

以下透過目前可以找到的公開資料與國際貿易常理，核實這四大指控中的誤謬，同時破解：

總統府於2月13日舉行「因應台美簽署貿易協議新局」國安高層會議會後記者會，總統賴清德親自出席並發表談話。（資料照）總統府於2月13日舉行「因應台美簽署貿易協議新局」國安高層會議會後記者會，總統賴清德親自出席並發表談話。（資料照） ❌ 誤謬一：2.7兆是「單向進貢」，台灣變提款機？

真相：這是拿「台灣本來就需要的剛需」，去換取「保護台灣外銷產業的免稅金牌」，是雙向互惠。

誤謬之處：文宣只講我們「花錢買東西」，卻刻意隱瞞美國給了我們「極大的關稅讓利」。

台灣本來就不產天然氣和石油，中油本來就要向國外買來發電；台電為了解決跳電問題，本來就需要買電網與儲能設備；華航、長榮汰舊換新本來就要買新客機。這848億美元（約2.7 兆台幣），是台灣未來幾年「本來就必須要花的預算」。

我們把這筆錢集中向美國採購，換到了什麼？換到美國承諾「不對台灣祭出毀滅性的超高關稅」，並且讓高達2,072項台灣產品（包含機械、零件、農漁產品等）完全豁免關稅！

舉例來說：這就像你家本來每個月都要花錢買米和衛生紙，你答應以後都去隔壁某家大超市買；作為交換，超市老闆給你一張「超級VIP卡」，讓你們家工廠生產的商品，可以在他的超市裡「免抽成、免上架費」大賣特賣。這叫雙贏的商業策略，絕不是單向進貢

「台美對等貿易協定（ART）」真相，核實這四大指控中的誤謬。（取自貼文）「台美對等貿易協定（ART）」真相，核實這四大指控中的誤謬。（取自貼文） 誤謬二：棄守食安，基改不標示、停止查驗？

真相：刻意將「科學管理」抹黑為放水，且「取消基改標示」是無中生有的恐嚇。

誤謬之處：把國際間常態的風險管理機制無限上綱，並用臆測（可能不再強制標示）來製造當下恐慌。

查驗機制：在國際貿易中，當一項進口產品長期抽驗合格率極高時，從「百分之百逐批查驗」改回「風險比例抽驗」是正常的科學做法。這能讓海關把有限的人力，拿去抓真正高風險的黑心食品。這叫「有效率的管理」，不是投降。

萊劑標準：台灣是採用聯合國「國際食品法典委員會（Codex）」的科學容許量。這是一套全球多數國家通用的安全標準，並非美國專屬的「寬鬆標準」。

基改標示：減少「非關稅貿易障礙」通常是指減少繁瑣重複的進口文書作業。台灣《食安法》對於基改食品的強制標示規定依然白紙黑字存在，只要有基改成分就必須標示，消費者的知情權沒有被剝奪。

台灣《食安法》對於基改食品的強制標示規定依然白紙黑字存在，只要有基改成分就必須標示，消費者的知情權沒有被剝奪。。（食藥署提供）台灣《食安法》對於基改食品的強制標示規定依然白紙黑字存在，只要有基改成分就必須標示，消費者的知情權沒有被剝奪。。（食藥署提供）誤謬三：醫療主權淪喪，食藥署形同虛設？

真相：這是為了「加速救命新藥上市」，讓台灣病患不用苦等，且食藥署仍有最終把關權。

誤謬之處：將國際醫藥界積極推動的「法規依賴（減少重複審核）」，扭曲為放棄主權。

美國FDA是全球審查最嚴格、最具權威的醫藥機構之一。過去，許多歐美最新研發的癌症新藥或罕見疾病藥物，明明已經在美國通過嚴格人體試驗並上市救人，引進台灣時，卻還要因為死板的法規，重新做一次漫長且重複的臨床數據審查。很多台灣重症病患根本「等不到救命藥就過世了」

協定要求「接受 FDA 核准作為充分證據」，是為了砍掉不必要的行政流程，讓救命藥與最新醫材能最快進入台灣。台灣食藥署（TFDA）依然有權要求針對「亞洲人種體質差異」提出說明，並保有最終核發藥證的權利。這不僅不是形同虛設，反而是造福病友的德政。

台美對等貿易協定，我國堅守保障國人健康。（食藥署提供）台美對等貿易協定，我國堅守保障國人健康。（食藥署提供）誤謬四：買化石燃料，與淨零碳排精神分裂？

真相：缺乏能源常識。「天然氣」是全球公認邁向淨零不可或缺的「過渡期橋樑」。

誤謬之處：把天然氣與高污染的燃煤混為一談，忽略了能源轉型需要過渡期

「2050淨零排放」是一個長達二十幾年的目標。我們不可能今天喊環保，明天就把全台灣的火力發電廠全關掉，那全台灣立刻大停電、經濟停擺。

在太陽能、風電與儲能設備完全足以應付全國用電之前，天然氣（LNG）是國際公認的「橋接能源」。因為天然氣的碳排放量只有燃煤的一半，而且幾乎不會產生引發嚴重空污的PM2.5。大量採購天然氣，是為了加速「以氣換煤」，趕快把高污染的老舊燃煤電廠淘汰掉。這正是務實邁向淨零的必經之路。

要求將重大貿易協定送交立法院進行實質審議，是完全合理且必要的民主程序。但是，現在白藍陣營的文宣刻意放大了台灣「買東西、接軌國際標準」的部分，卻隻字不提台灣因此爭取到龐大關稅豁免、保住幾十萬就業機會的巨大紅利；並使用「喪權辱國」、「進貢」等強烈情緒字眼帶風向。建議大家在檢視此類資訊時，多對照協定帶來的「雙向」實質經濟效益，才能看清全貌。

台美雙方於美東時間2月12日簽署台美對等貿易協定後合影，將送交立法院進行實質審議。（行政院提供）台美雙方於美東時間2月12日簽署台美對等貿易協定後合影，將送交立法院進行實質審議。（行政院提供）（作者為東亞政經觀察家）

本文經授權轉載自Joel來談日本臉書

