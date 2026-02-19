自由電子報
自由開講》本土派台灣國民黨應揭竿而起

2026/02/19 13:00

◎ 陳昶日

立法院副院長江啟臣在國民黨內深藍勢力重重包圍下有志難伸，冰凍三尺非一日之寒。國民黨台中市長提名卡關，是黨內權力明爭暗鬥的縮影，更讓國民黨本土派與親中派路線分歧再一次浮上檯面。

八年前與現任台中市長盧秀燕爭取國民黨內提名，初選民調以不到一個百分點差距落敗，江啟臣飲恨被解讀成國民黨青壯世代人材無法冒出頭的例證之一。

自由開講》本土派台灣國民黨應揭竿而起江啟臣（左二）8年前與現任台中市長盧秀燕（右二）爭取國民黨內提名，初選民調以不到一個百分點差距落敗。圖為江、盧與谷立言（右一）參加「中部AI機器人產業發展交流座談會」。（資料照）
尤其隨著國民黨遭深藍親中勢力綁架，留美博士知識藍抑鬱沉默，淹沒在反美戰狼聲音中，身陷令人窒息黨內路線鬥爭中捆手束腳，江啟臣進退維谷。

舉例來說，朱立倫或鄭麗文當選國民黨主席後，中共中央總書記習近平皆循例拍發賀電，唯獨只有江啟臣於二○二○年三月當選時沒有接到北京賀電。當時即傳出江啟臣競選期間「九二共識顯得過時、欠缺彈性，也逐漸流失民眾信任」一席話觸怒北京當局，致力淡化親中色彩、堅持「台灣優先、民主優勢」立場，已遭對岸列入「隱形台獨」黑名單。身為有史以來最年輕國民黨主席，弱勢江啟臣一年七個月任期內左支右絀，黨內親中勢力不斷反撲制肘，改革之路徒勞無功。

過去兩年來，藍白陣營遭傅崐萁與黃國昌之輩挾持，立法院淪為國家動盪不安的禍源震央，江啟臣和而不流，始終清醒理性。當鄭麗文帶領國民黨失速失控向中國靠攏，凸顯出江啟臣謹慎自持，沒有隨波逐浪盲目趨從，可惜溫和理性聲音在國民黨內越來越邊緣化！

再加上公開打臉反駁國民黨副主席蕭旭岑「科長說」，強調大使就是代表美國官方，外交應該相互尊重。三番兩次與國民黨中央不同調，江啟臣儼然成為抵抗制黨內衡親中急統勢力的煞車閥，黨中央報復絆住江啟臣並不意外。

鄭麗文當選黨主席後，帶領國民黨失速失控向中國靠攏。（資料照）鄭麗文當選黨主席後，帶領國民黨失速失控向中國靠攏。（資料照） 八年前台中市長選戰該戰而未戰，如今又遭鄭麗文設局暗算，堅持拖延到三月底再進行民調，重演可能蹉跎延誤往事，不禁讓人為江啟臣抱不平：國民黨本土派究竟何去何從？當黨中央高舉親中反美大旗，不想跟著陪葬的國民黨本土派候選人應該站出來揭竿而起。

（作者為兼職專欄作家）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

