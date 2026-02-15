自由電子報
自由開講》蔬食年菜 給生命與地球的紅包

2026/02/15 10:00

◎ 倪銘均

每逢春節，華人餐桌總被象徵「富足」的大魚大肉佔據。然而，在滿足口腹之慾的背後，往往伴隨著腸胃超載、體重攀升、慢性病復發，急診室在年節期間更是人滿為患，讓醫護異常忙碌。

或許，我們可以重新定義「富足」。真正的豐盛，不只是餐盤的數量，而是吃得安心、吃得健康，也友善環境，今年不妨嘗試將蔬食納入年菜的主角，這是送給地球與生命最真誠的祝福

今年不妨嘗試將蔬食納入年菜的主角，這是送給地球與生命最真誠的祝福。（資料照）今年不妨嘗試將蔬食納入年菜的主角，這是送給地球與生命最真誠的祝福。（資料照） 首先，蔬食是身體的「除舊佈新」。現代人普遍面臨三高、營養過剩的困擾，若能在傳統年菜中，將高油脂、高膽固醇的肉類料理，部分替換為五穀雜糧、當季鮮果與時蔬，其豐富的膳食纖維、植化素與天然抗氧化物，有助於腸胃蠕動、降低發炎反應，讓身體在長假中獲得真正的修復與休息，我們才能在新的一年，帶著輕盈而穩定的能量重新出發。

其次，蔬食是地球的「減碳紅包」，最好的紅包不是裝在紙袋裡，而是裝在餐盤裡。聯合國研究指出，畜牧業產生的溫室氣體排放量，與全球交通運輸業不相上下。年節期間肉品需求激增，背後代表的是更高的碳足跡，以及對糧食、水與能源的過度消耗。台灣正處於邁向淨零排放的關鍵轉型期，若每個家庭的年夜飯能少幾道肉食、多幾道蔬食，「餐桌減碳」就是送給下一代最珍貴、也最永續的年節禮物

再者，蔬食更是一種「慈悲實踐」。新年的意義是團圓，卻有許多動物變成盤中飧。若能在佳節期間少肉食多蔬食，減少對動物的傷害，讓新年建立在尊重生命、護生利他的基礎上，這樣的團圓將更顯祥和溫潤。少一分殺戮的濁氣，世界便多一分和平的福氣，讓「團圓」的喜悅擴及萬物。

蔬食是地球的「減碳紅包」，國健署署長沈靜芬（右）推薦民眾優先使用當季新鮮原型食材。（資料照）蔬食是地球的「減碳紅包」，國健署署長沈靜芬（右）推薦民眾優先使用當季新鮮原型食材。（資料照） 台灣被譽為「蔬食天堂」。從傳統細膩的中式蔬食年菜，到創意十足的異國蔬食料理，不僅滿足味蕾，更展現飲食文化的深度與包容，吸引無數國際觀光客慕名而來。「低碳餐盤」同樣可以色香味美，這是台灣引以為傲的軟實力。

新的一年，不妨從餐桌開始，給自己、給家人、也給地球一個不一樣的紅包。當我們的身體更輕盈、土地得以喘息，這個年，會過得更健康、更安心，也更有意義。

（作者為大愛電視氣象主播）

