評論 > 投書

自由開講》國籍空窗一年 國安承擔得起嗎？

2026/02/20 17:00

◎ 周倪安

在完成放棄外國國籍前，公職人員竟可享有長達一年的緩衝期，得以實質行使立法委員完整職權；民眾黨中配立委李貞秀2月3日宣誓就職。（資料照）在完成放棄外國國籍前，公職人員竟可享有長達一年的緩衝期，得以實質行使立法委員完整職權；民眾黨中配立委李貞秀2月3日宣誓就職。（資料照）民眾黨不分區立委遞補人選被揭露仍具中國國籍，引發社會譁然。這起事件的關鍵，並不只在個人背景，而在於現行《國籍法》第20條第4項所造成的制度性漏洞在完成放棄外國國籍前，公職人員竟可享有長達一年的緩衝期，得以實質行使立法委員完整職權。

立法委員並非一般公務人員，其權力核心在於監督行政部門，包括質詢行政首長、索取未公開資料、參與涉及國防、外交與國安的審查與會議。這些權限一旦交付給尚未完成國籍忠誠義務者，其潛在風險顯然不容低估。

更必須正視的是，中國並非一般外國。去年賴總統宣告中國是境外敵對勢力，中國法律還明文要求其公民配合國家安全與情報工作，這是客觀存在的制度事實，而非政治渲染。在此情況下，仍具中國國籍者進入我國國會體系，即便宣稱已申請放棄國籍，也無法抹除制度上仍存在的高度不確定性。

有論者主張，行政機關若拒絕回應其質詢、限制資料提供，恐侵害立法權、破壞權力分立。然而，憲政運作的前提在於合法且合格的權力行使。當立委資格本身仍存在重大法律爭議時，行政部門基於國家安全考量，對機密資訊與敏感職權採取必要限制，此舉並非對抗國會，而是履行其保護國家利益的憲法責任。中華人民共和國國家情報法第7條規定其公民應配合國家安全與情報工作。（圖取自全國人民代表大會網站）中華人民共和國國家情報法第7條規定其公民應配合國家安全與情報工作。（圖取自全國人民代表大會網站）

真正令人憂心的，不是行政部門是否「過度謹慎」，而是現行制度竟要求國家在一年內承擔可能無法回溯的風險。倘若最終無法完成放棄國籍程序，這段期間所接觸的國安資訊與制度資源，是否會造成不可逆的後果

此案突顯的，是法制設計與現實風險之間的嚴重落差。國籍忠誠本應是公職人員的基本門檻，卻因制度過於寬鬆而被延後檢驗。行政院與立法院都有責任正視這個破口，在修法完成前採取必要的風險控管措施，並從制度面徹底補強，避免類似爭議反覆上演。要知道國家安全難以事後檢討，民主制度的防線，豈能建立在僥倖與空窗之上！

（作者為台聯黨主席、前立法委員 ）

