自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》脫北議員捨命反共 民眾黨立委力保中籍？

2026/02/28 11:30

◎ 楊智強

二月三日，台灣民主史上出現了極為弔詭的一幕。民眾黨遞補立委李貞秀在國籍爭議聲中，正式宣誓就職。儘管內政部已提前將「退出中華人民共和國國籍申請表」送達其辦公室，惟李貞秀仍以「對岸不予受理」為由，意圖規避《國籍法》第廿條對於公職人員單一國籍的硬性規定，欲以灰色身分就職，敵我不分不僅是法治的淪喪，更是對台灣國安體制的公然挑釁。民眾黨不分區立委李貞秀以「對岸不予受理」為由，意圖規避《國籍法》第廿條對於公職人員單一國籍的硬性規定。（資料照）民眾黨不分區立委李貞秀以「對岸不予受理」為由，意圖規避《國籍法》第廿條對於公職人員單一國籍的硬性規定。（資料照）

筆者近日遊韓，偶爾迎面可見同樣來自台灣的旅客，也佩戴韓語「我是台灣人」徽章，因南韓民眾仇中意識升溫，用以避免被誤認為中國人而遭不平對待。旅程中搭乘計程車及熱心指路民眾閒聊，對方多能理解台灣是主權獨立國家，與中共互不隸屬。反觀台灣部份政黨團體，竟喊兩岸是親人，力推國共智庫論壇急於「表忠」

借鏡南韓國會，雖曾出現北韓出身者參政，但這些議員高度展現與獨裁政權「徹底決裂」的風骨。例如曾任北韓駐英公使的太永浩，於投奔自由後，不惜成為金氏政權點名的處決對象，公開揭露平壤外交體系的偽善與洗錢醜聞；又如人權鬥士池成浩，他曾以殘疾之軀橫跨邊境，更在美國國情咨文演說中，於全球目光下高舉象徵抵抗暴政的柺杖。前北韓外交官太永浩。（資料照）前北韓外交官太永浩。（資料照）

「脫北議員」用生命實踐反共，其對大韓民國的忠誠，是建立在與敵對勢力絕交之上。反觀今日民眾黨之流，竟試圖以「對岸不准放棄國籍」為由，讓仍受中共《國家情報法》管轄、必須配合中共情報工作的準立委進入國會，這與南韓「斷絕後路」的忠誠表現相比，簡直是將國安防衛當作兒戲。

民眾黨標榜「科學、理性、務實」，但在最核心的國家忠誠議題上，卻顯得極其鄉愿與虛偽。當同黨原籍越南的麥玉珍立委都能依法放棄原國籍，為何唯獨對「中籍」身分大開方便之門？這難道不是在配合中共的「法理統戰」，試圖在台灣最高民意機關內，捏造「兩岸同屬一國」的既成事實

敬告民眾黨支持者，監督政府固然重要，但若政黨基於政治利益，容許對國家忠誠存疑者竊據公職，這絕非「第三勢力」，而是國家防線的破口。呼籲立法院應依《國籍法》於一年內嚴格審查其國籍喪失證明，若無法提出，理應斷然解職，不容國安紅線任意鬆綁。

（作者為社會科教師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書