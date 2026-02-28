自由開講》脫北議員捨命反共 民眾黨立委力保中籍？

◎ 楊智強

二月三日，台灣民主史上出現了極為弔詭的一幕。民眾黨遞補立委李貞秀在國籍爭議聲中，正式宣誓就職。儘管內政部已提前將「退出中華人民共和國國籍申請表」送達其辦公室，惟李貞秀仍以「對岸不予受理」為由，意圖規避《國籍法》第廿條對於公職人員單一國籍的硬性規定，欲以灰色身分就職，敵我不分不僅是法治的淪喪，更是對台灣國安體制的公然挑釁。民眾黨不分區立委李貞秀以「對岸不予受理」為由，意圖規避《國籍法》第廿條對於公職人員單一國籍的硬性規定。（資料照）

筆者近日遊韓，偶爾迎面可見同樣來自台灣的旅客，也佩戴韓語「我是台灣人」徽章，因南韓民眾仇中意識升溫，用以避免被誤認為中國人而遭不平對待。旅程中搭乘計程車及熱心指路民眾閒聊，對方多能理解台灣是主權獨立國家，與中共互不隸屬。反觀台灣部份政黨團體，竟喊兩岸是親人，力推國共智庫論壇急於「表忠」。

借鏡南韓國會，雖曾出現北韓出身者參政，但這些議員高度展現與獨裁政權「徹底決裂」的風骨。例如曾任北韓駐英公使的太永浩，於投奔自由後，不惜成為金氏政權點名的處決對象，公開揭露平壤外交體系的偽善與洗錢醜聞；又如人權鬥士池成浩，他曾以殘疾之軀橫跨邊境，更在美國國情咨文演說中，於全球目光下高舉象徵抵抗暴政的柺杖。前北韓外交官太永浩。（資料照）

「脫北議員」用生命實踐反共，其對大韓民國的忠誠，是建立在與敵對勢力絕交之上。反觀今日民眾黨之流，竟試圖以「對岸不准放棄國籍」為由，讓仍受中共《國家情報法》管轄、必須配合中共情報工作的準立委進入國會，這與南韓「斷絕後路」的忠誠表現相比，簡直是將國安防衛當作兒戲。

請繼續往下閱讀...

民眾黨標榜「科學、理性、務實」，但在最核心的國家忠誠議題上，卻顯得極其鄉愿與虛偽。當同黨原籍越南的麥玉珍立委都能依法放棄原國籍，為何唯獨對「中籍」身分大開方便之門？這難道不是在配合中共的「法理統戰」，試圖在台灣最高民意機關內，捏造「兩岸同屬一國」的既成事實？

敬告民眾黨支持者，監督政府固然重要，但若政黨基於政治利益，容許對國家忠誠存疑者竊據公職，這絕非「第三勢力」，而是國家防線的破口。呼籲立法院應依《國籍法》於一年內嚴格審查其國籍喪失證明，若無法提出，理應斷然解職，不容國安紅線任意鬆綁。

（作者為社會科教師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法