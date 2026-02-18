自由電子報
自由開講》公衛角度看國健署改組：開啟健康臺灣的新篇章

2026/02/18 19:00

◎ 傅芷岑

國健署以 「健康臺灣」為名推動轉型 ，標榜邁向 「專責化」， 將兒少與銀髮業務劃分至新設專責單位 。 然而引發短暫討論後，卻又很快沉寂下來。若後續缺乏實質的權責配套，這場轉型是否將淪為一場「只有口號 、 沒有跟進」 的行政大風吹？

轉型具體改變在於將原屬於國健署的兒童早期療育與預防保健業務移交「兒家署」，專責解決兒童及家庭政策同時將銀髮健康促進業務劃歸 「長發署」，以對接醫療與長照社福，解決高齡者生活照顧與健康需求。透過此舉，國健署得以聚焦核心朝向 「健康臺灣」 的目標邁進。此外，新設 「健康監測與影響評估組」專責氣候變遷健康風險評估。面對現代社會帶來的各種雜家困局>國健署這次選擇讓專業回歸，讓不同署別在各自領域一展長才為解決高齡者生活照顧與健康需求，衛福部擬設「長發署」負責銀髮健康促進業務；國健署得以聚焦核心朝向「健康臺灣」 的目標邁進。（中央社資料照）為解決高齡者生活照顧與健康需求，衛福部擬設「長發署」負責銀髮健康促進業務；國健署得以聚焦核心朝向「健康臺灣」 的目標邁進。（中央社資料照）

改組消息提出後，我們擔憂業務專責化後會不會趨於碎片化或不連續性慢性病、癌症、健康促進橫跨我們的一生，改組後是否弱化國健署 「子宮到墳墓」（From Womb to Tomb） 的照護目標？跨署合作的機制又該如何訂定 如果沒有固定的聯合討論會議與共識>容易權責邊界模糊。

⺠眾面臨家庭有多孩、慢性病成人與失能長者時，需三署三流程，衛福部若無導引，將造成不便。我們發現長照服務據點的覆蓋率偏低，又該如何調適？少子化時代下，衛福部提出成立少子女化辦公室，卻未見其進度，又見台灣兒科醫師面臨嚴重短缺危機，又該如何應對？氣候健康窗口定位國健署，在臺灣的行政文化中，窗口缺乏實質的權力槓桿，將無法真正使健康融入所有政策恐淪為虛談。國健署在面臨上述問題仍需耗費龐大的行政能量與跨部會協調 。長照服務據點的覆蓋率偏低，該如何調適？（資料照）長照服務據點的覆蓋率偏低，該如何調適？（資料照）

對於國健署透過改組邁向更高效的分工模式，身為公衛體系的一份子，我們深感振奮。在組織轉型的關鍵轉折期，我們也希望能對未來的實務運作提出想法，期許能讓改組的願景真正落實為治理的韌性。如：建立具法律約束力的 「跨部門分工標準」，明確訂定各單位資料共享標準與績效指標，應設立公開的「跨部會追蹤平台」將氣候健康行動方案的各部會成果定期上網公開，讓⺠眾能夠持續監督，避免因業務移撥而產生斷層，而非讓政策沒有後續 。 轉型後的國健署應發揮更主動的資源調度能力。

在長照端，應挑戰村里涵蓋率從55%推升至65%的跨越式成長在兒科端，則應以「鄉鎮均等」 為目標，確保每一行政區皆具備兒科醫療動能，並以此作為引力，吸引醫學生回流基層。同時也呼籲透過「幼兒專責醫師」透過專業醫師的主動與家長追蹤幼兒健康狀況與臨床建議，讓醫療資源與家庭生活無縫對接，將醫療從 「被動治療」 轉化為「全時照護」。最後，針對新設的「氣候健康窗口」，應推動 「健康影響評估（HIA）」 強制性規範，賦予國健署審核重大建設與政策的實質權力，確保其不只是被動的資料彙整者，唯有透過法制工具讓行政齒輪實質咬合，才能將形式轉型化為真正的治理韌性 在兒科端，則應以「鄉鎮均等」 為目標，確保每一行政區皆具備兒科醫療動能；示意圖，圖中人物與本文無關。（資料照）在兒科端，則應以「鄉鎮均等」 為目標，確保每一行政區皆具備兒科醫療動能；示意圖，圖中人物與本文無關。（資料照）

我們不缺華麗的轉型口號，缺的是轉型後的實質作為。公共衛生治理不應只是換塊招牌，這場改組標誌著臺灣健康政策從被動衛教走向主動賦能。然而，分工後的協作機制是否順暢、各署之間權責是否清晰，這將是轉型真正落地的觀察指標。我們期待分工後的國健署能發揮更精準的專業助力，讓「健康臺灣」成為臺灣人生活中的日常

（作者為中山醫學大學公共衛生學系學生）

