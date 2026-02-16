名家分享～老波》國民政府不告訴你的事：美國奠定台灣經濟基礎的改革

美國政府在60年代對台灣的援助，之所以能發揮遠高於其他國家的效果，關鍵在於美國長期、持續施加改革壓力，而《十九點財經改革措施》正是這種改革要求的集中體現。

◎ 老波

1950年，台灣正處於風雨飄搖時期。（取自貼文）

昨天（0211）有網友反應，認為美國只是顧問角色，真正執行政策的是國民政府，因此功勞理應歸於國民政府。再說，美國也不是拿著槍逼著國民黨改革，怎麼能把這些成就算在美國頭上？

美國確實沒有拿槍啦。

但既然有人願意加碼，老波就乾脆把整段歷史攤開。

請繼續往下閱讀...

今天就來聊聊：1960年奠定台灣經濟基礎的《十九點財經改革措施》

《十九點財經改革措施》讓台灣放寬投資環境、鼓勵民間企業發展，最後也催生《獎勵投資條例》，透過免稅期、關稅減免與各項優惠措施，推動民間成長，奠定台灣民生經濟的基礎，也讓台灣在1965年便從「受援國」的身分成功畢業。

在國民黨官方以及以前課本的敘事中，甚至一直到現在國民黨的各種神話，都將這些歸類為陳誠副總統、技術官僚尹仲容、李國鼎的高瞻遠矚。

長期宣稱台灣的經濟都是國民黨建設出來的，完全忽略美國政府，尤其是美國援助開發署（USAID）在裡面所扮演的主導甚至強迫的角色。

宣稱台灣的經濟都是國民黨建設出來的人，完全忽略當年美國援助開發署（USAID）在裡面所扮演的主導角色。（路透檔案照）

1959年年底，美國開始對於國民政府的經濟發展計劃顯得不耐煩。美國駐台大使館向華府發電報，主要命題為「台灣加速發展計畫」。在這通電報裡指出，中華民國政府的美援運用委員會（以下簡稱美援會），在該年向美方提出一個十分模糊的「四年發展計畫」。

這些計畫一再要求大量美援資金，卻沒有提出明確的「自助」承諾，也就是那些能降低長期對外援依賴的實質改革措施。美國援助開發署的駐台團長Haraldson將此計畫退回，要求中華民國提出更具體的方案。在12/24號美援會再度向美國提交方案，但仍是太過攏統，無法執行。

最後美援會的尹仲容直接向Haraldson詢問該寫什麼，Haraldson無奈只好在12/29號幫中華民國政府寫了一個8點計畫，並且直接寄給副總統陳誠。

這份文件將「追加美援」與中華民國政府必須採取的實際行動掛鉤，內容包括：限制軍費資源比例、採取抗通膨的財政與信貸政策、推動稅制改革以改善企業經營環境、建立單一且符合現實的匯率制度、放寬外匯管制、設立公用事業監理委員會、發展證券登記與交易制度，以及要求政府退出與民爭利。這8項訴求，就是之後中華民國《十九點財經改革措施》的核心。

副總統陳誠在12/30邀請技術官僚李國鼎、嚴家淦、尹仲容，開會討論接受美方的建議，並且在1960年1/1向蔣介石總統報告。蔣總統支持此計畫，並且由尹仲容在1/14回覆美方的提案，隨即獲行政院通過。

美援分為軍事及經濟兩用途。（取自貼文）

經濟美援共分三階段。（取自貼文）

但你以為國民政府拿到了好建議，就乖乖地執行了嗎？

這些政策通過才一年，蔣總統就啟動了「國光計畫」，準備反攻大陸。當時中國正處於大躍進失敗後的時期，發生嚴重飢荒與內部動盪，中華民國政府認為這是千載難逢的機會，非常認真的籌備反攻計畫。蔣介石下令擴大軍事整備，包括成立新的空降部隊、興建登陸艇、編列特別國防預算，以及國防捐款，逼得美國軍事顧問團需要天天去清點國軍的軍事資產。

等等，美方的經濟政策說要國民政府控制軍費，你隔一年就給我大幅建軍，準備反攻大陸是怎樣？這種花大錢主動挑釁和侵略別人國家的政策，真的是不應該。

此舉惹怒美國人，1962年4至5月間的多封電報中，美國官員表達了「震驚」與「深切關切」，認為中華民國政府已無視「過去的共同理解，包括1960年1月十九點經濟改革方案中的正式宣示」。美國國務院更指示駐台使館明確警告，若無法遏止這類軍費擴張，「美國將被迫重新檢討其援助計畫」。

沒錯，美國是沒有拿槍抵著蔣介石的頭啦，但是美國立即採取措施，像是延後一筆3,000萬美元的非專案貸款、拖延長期的PL-480第一類糧食協議，以及縮減部分計畫性貸款。

倘若國民政府不縮減這種完全不實際的軍事行動，美援將會停止，國民政府恐將無法在台延續其統治。

最後國民政府讓步，而美國主導的台灣經濟改革才得以繼續。

1951-1961年是台灣最困難的十年，當時美援均達國民政府開銷的70%-140%，讓台灣起死回生。（取自貼文）

台灣的經濟美援在1965年結束（軍事則是到1979）。根據美國政府在60年代對台灣美援的大檢視，結論中明確指出，台灣美援之所以能發揮遠高於其他國家的效果，關鍵正是在於美國長期、持續施加改革壓力，而《十九點財經改革措施》正是這種改革要求的集中體現。

十九點改革放寬了各項管制、刺激民間投資，並將政策重心轉向出口導向成長，進而形成一個良性循環，逐步降低對外援助的依賴。

到了1960年代中期，隨著十九點方案的成果逐漸顯現，再加上更早期的土地改革與美國技術顧問的協助，台灣終於具備了「畢業」的條件，也成功在1965年停止仰賴經濟援助。

台灣人常說吃果子拜樹頭。當然，不能否認中華民國體制內確實有一批能力不錯、也願意做事的技術官僚，他們在政策執行層面確實扮演了重要角色；但各種「蔣經國神話」、「技術官僚神話」，把這些人塑造成不世出的經濟奇才，反而長期遮蔽了另一個關鍵事實：美國才是在背後替台灣設計制度、施加改革壓力，並在關鍵時刻硬是把台灣經濟撐住的那股力量。

美援的務實主義監督著國民政府的效率，成功遏止國民政府不成熟的經濟政策及企圖反攻大陸的政治開銷，為台灣奠定經濟穩定的基礎。（取自貼文）

本文經授權轉載自老波 the No- Filter Generalist臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法