自由開講》國防不是戰績板 付委更不是恩賜

國防特別條例若被說成「付委無關痛癢」、「最終三讀絕非政院版」，那被輕慢的不是行政院，而是國會對國安的責任感。由傅崐萁、黃國昌放話定輸贏，等於先把嚇阻降格成戰績板。國防不是誰的戰利品，而是台灣全民共同的底線。民主社會當然可以質疑軍購、可以追問交付，但監督的戰場在委員會審查與審計追責，不在程序委員會的封殺。過去一段時間，政院版草案在程序委員會遭到多次阻擋，國防議題被迫停在「能不能排進議程」的糾纏，這才是民主監督最荒謬的反諷：最關鍵的預算，反而最缺乏實質問答紀錄。藍白十度封殺國防特別預算條例草案付委。（資料照）

政院版八年期、上限一兆二千五百億元的特別條例草案，採購範圍明列七大類：精準火砲、遠程精準打擊飛彈、無人載具與反制、防空反彈道反裝甲飛彈、AI與C4ISR、作戰持續量能、台美共同研發與採購合作，並明定依法審計、施行至2033年底。草案也把財政紀律寫進框架：特別預算得以前年度歲計賸餘或舉債支應，且在施行期間，總預算與特別預算的舉債合計不得超過歲出總額的15%。

條文寫得愈清楚，愈能把「空白支票」的指控逼回事實層次：到底哪一類採購不該列入？哪一段執行需要加強揭露？哪一項風險需要更完整的交付評估？這些都只能在實質審查裡回答。民眾黨團同意付委、併案審查，方向正確；但若同時宣告「最後通過不會是院版」、並以自家版本作為唯一標準，制度立刻被矮化成談判桌。國民黨立院黨團總召傅崐萁嗆聲，軍購條例政院版是否付委已非重點，因為最終三讀通過的「絕不會是行政院版本」。（資料照）

國民黨喊要自提版本，把「交貨期程保證」入法，聽來硬氣，卻可能把不可控的國際產線、區域衝突與外購排程風險，變成可被反覆操作的政治陷阱；真正需要被追問的，是風險揭露、替代籌獲與國內產製維修能量，而不是把「保證」當成口號。賴清德已示警審議延宕的風險，美國在台協會也期待立法院就如何支持有效自我防衛能力進行真誠辯論。外界看的不是口號，而是台灣能否展現「決策可預期、審查可追責」：把國防從藍白合桎梏抽離，選民最終會問，究竟是誰讓審查停在門口。

歷史給過一次昂貴的學費：二十年前三項軍購特別預算在兩屆立法院合計遭程序阻擋69次，拖延代價後來都由戰備與時間買單；相對地，2021年海空戰力提升特別條例要求國防部每年提出執行進度與次年規劃，監督可以被制度化、責任可以被留下來。國防特別條例可以修、也值得修；但不該先被宣告輸贏。把國防當成可被喊價的政治標籤，才是真正的空白支票，也會把國會的監督正當性一起折損。把它送進實質審查、讓責任留下來，才是真正挺國防、也是真正支持政府。

（作者為退休人士）

