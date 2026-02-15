自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》當血腥成為噱頭 真正的恐怖反而被稀釋~看《大濛》

2026/02/15 20:00

◎ 劉桄瑋

比起某些打著「揭露歷史」旗號、卻令人質疑動機與品味的作品，《大濛》反而更接近白色恐怖的核心。白色恐怖，從來不只是血案。它不是單一事件，不是幾具屍體，也不是某一天的槍聲，而是一整套制度，是長達近四十年的壓抑，是滲入校園、家庭、職場與人心的恐懼機器。

當創作者把歷史苦難操作成聳動題材、把傷痕包裝成戲劇爆點，那種「大聲」反而模糊了真正問題。觀眾記住的是血腥畫面，而非威權如何運作；記住的是衝擊，而非制度如何壓迫。《大濛》讓人感受到的，是無聲的恐懼——一封檢舉信就能毀掉人生；一句不合時宜的話可能換來牢獄；半夜的敲門聲能讓一個家庭沉入黑暗。電影《大濛》，將鏡頭拉回1950年代國民黨威權統治下的台灣；圖為《大濛》電影劇照。（華文創提供）電影《大濛》，將鏡頭拉回1950年代國民黨威權統治下的台灣；圖為《大濛》電影劇照。（華文創提供）

真正可怕的，不是槍決那一刻，而是每個人都知道槍決存在，因此選擇沉默。白色恐怖的惡，不在於殺了多少人，而在於讓整個社會學會低頭、噤聲、彼此猜疑。它是一種結構性的暴力，是國家機器對思想與人格的長期統治。

如果作品只能靠誇張與情緒吸引目光，它揭露的也只是表層；但若能讓觀眾理解恐懼如何制度化、壓迫如何日常化，那才逼近歷史核心。我們要面對的，不是單一血案的震撼，而是中國國民黨在戒嚴體制下如何透過法律、軍法與情治系統，把整個社會推入漫長的白色恐怖年代。如果作品只能靠誇張與情緒吸引目光，它揭露的也只是表層；但若能讓觀眾理解恐懼如何制度化、壓迫如何日常化，那才逼近歷史核心；時代懸疑片《世紀血案》殺青照。（資料照）如果作品只能靠誇張與情緒吸引目光，它揭露的也只是表層；但若能讓觀眾理解恐懼如何制度化、壓迫如何日常化，那才逼近歷史核心；時代懸疑片《世紀血案》殺青照。（資料照）

歷史不需要被濫情消費，而需被冷靜揭露。當創作失去對受難者的敬畏，只剩操作與立場，再大聲咆哮也只是喧嘩。真正的控訴，往往來自沉默之中。

（作者從商）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書