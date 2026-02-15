自由開講》當血腥成為噱頭 真正的恐怖反而被稀釋~看《大濛》

◎ 劉桄瑋

比起某些打著「揭露歷史」旗號、卻令人質疑動機與品味的作品，《大濛》反而更接近白色恐怖的核心。白色恐怖，從來不只是血案。它不是單一事件，不是幾具屍體，也不是某一天的槍聲，而是一整套制度，是長達近四十年的壓抑，是滲入校園、家庭、職場與人心的恐懼機器。

當創作者把歷史苦難操作成聳動題材、把傷痕包裝成戲劇爆點，那種「大聲」反而模糊了真正問題。觀眾記住的是血腥畫面，而非威權如何運作；記住的是衝擊，而非制度如何壓迫。《大濛》讓人感受到的，是無聲的恐懼——一封檢舉信就能毀掉人生；一句不合時宜的話可能換來牢獄；半夜的敲門聲能讓一個家庭沉入黑暗。電影《大濛》，將鏡頭拉回1950年代國民黨威權統治下的台灣；圖為《大濛》電影劇照。（華文創提供）

真正可怕的，不是槍決那一刻，而是每個人都知道槍決存在，因此選擇沉默。白色恐怖的惡，不在於殺了多少人，而在於讓整個社會學會低頭、噤聲、彼此猜疑。它是一種結構性的暴力，是國家機器對思想與人格的長期統治。

如果作品只能靠誇張與情緒吸引目光，它揭露的也只是表層；但若能讓觀眾理解恐懼如何制度化、壓迫如何日常化，那才逼近歷史核心。我們要面對的，不是單一血案的震撼，而是中國國民黨在戒嚴體制下如何透過法律、軍法與情治系統，把整個社會推入漫長的白色恐怖年代。如果作品只能靠誇張與情緒吸引目光，它揭露的也只是表層；但若能讓觀眾理解恐懼如何制度化、壓迫如何日常化，那才逼近歷史核心；時代懸疑片《世紀血案》殺青照。（資料照）

歷史不需要被濫情消費，而需被冷靜揭露。當創作失去對受難者的敬畏，只剩操作與立場，再大聲咆哮也只是喧嘩。真正的控訴，往往來自沉默之中。

（作者從商）

