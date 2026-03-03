自由開講》演算法殖民來襲 立院為何仍缺席？

◎ 楊智強

Meta、YouTube等社群平台，被控刻意操弄演算法，長期放大焦慮與成癮機制，對青少年心理健康造成實質傷害；示意圖。（美聯社檔案照）

近日，美國加州法院一場備受矚目的訴訟，引發全球對科技巨頭「致癮性設計」的再度省思。一名十九歲少女及其母親控告Meta、YouTube等社群平台，指其刻意操弄演算法，長期放大焦慮與成癮機制，對青少年心理健康造成實質傷害，向全球敲響警鐘。當數位科技從工具異化為操控心智的力量，民主社會是否已在不知不覺中，讓渡了對國家未來主人翁的保護責任？

在亞太地區，印度傳出三姊妹因沉迷具有高度心理操控性的「任務型戀愛遊戲」，遭父親下達禁玩令，竟集體從九樓墜落身亡。這款源自韓國網路遊戲，透過虛擬任務模糊現實邊界，讓正值心智發展期的青少年，淪為演算法傀儡。遺書中「韓國是我們的一切」，不僅是家長難以置信的錐心之痛，更坐實全球都面臨著失控的焦慮世代。反映出當前社群遊戲如何透過情緒制約，剝奪兒少對現實世界的感知與求生意志，家庭與學校往往難以及時介入。

請繼續往下閱讀...

回望台灣，我們更沒有自外於事的空間。多項調查顯示，國內兒少的社群焦慮與網路沉迷比例，明顯高於國際平均；因手機使用、網路霸凌引發的家庭與校園衝突屢見不鮮。警政數據亦顯示，台灣近八年來青少年犯罪人口率激增近五成，反映數位失控正侵蝕社會安全網，這已是攸關國家人才與民主韌性的結構性危機。

面對跨國科技巨頭龐大的演算法利益，單靠家庭自律，顯然杯水車薪。民主國家有義務為未成年人劃出清楚紅線。政府應參考澳洲、法國等國作法，落實兒少使用社群平台的年齡驗證，並賦予主管機關實質權限，要求平台揭露高風險演算法邏輯，對自動播放滑動等誘導性設計加以規範。

印度等國家考慮擬定「兒童使用社群媒體設定年齡限制」相關法律，以解決青少年沉迷網路問題；示意圖。（路透）

制度控管不能再停留在宣導，當先進國家正面迎戰科技巨頭，台灣立法院卻仍在修法怠惰與責任卸載中空轉，讓致癮演算法持續無監督地滲透校園與家庭。若縱容平台犧牲兒少心理健康，換取流量與廣告收益，那麼真正被殖民的，不只是孩子的注意力，而是台灣民主社會的未來。守不住孩子，就是守不住國家，這不是恫嚇，而是正在發生的現實。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：1925

生命線協談專線：1995

張老師專線：1980

（作者為嘉義縣教師職業工會副理事長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法