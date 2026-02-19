自由電子報
自由開講》公職效忠無模糊空間！ 李貞秀爭議應回歸《國籍法》

2026/02/19 19:00

◎ 陳以安

民眾黨不分區立委李貞秀的國籍爭議，仍持續延燒。（資料照）民眾黨不分區立委李貞秀的國籍爭議，仍持續延燒。（資料照）

民眾黨不分區立委李貞秀的國籍爭議持續延燒。內政部已兩度發函立法院，重申依《國籍法》規定，當事人須於就職前完成放棄原國籍程序。在立法院尚未處理相關函文的情況下，此案已從單純的個人身分問題，升高為國家公職忠誠義務的制度考驗

當前僵局的關鍵在於，立法院若持續不理會內政部的函文，無異於在執行層面上放任《國籍法》空轉。即便行政部門能採取「拒絕提供機密資料」等防衛手段來因應，但若連國會成員任職資格都須進入憲法法庭裁決，這不僅涉及機關間權限爭議，更是憲政秩序與民主防衛機制的悲哀。

面對李貞秀的國籍爭議，即便內政部能以「拒絕提供機密資料」來因應，立法院若持續不理會，無異於放任《國籍法》空轉；圖為內政部長劉世芳。（行政院提供）面對李貞秀的國籍爭議，即便內政部能以「拒絕提供機密資料」來因應，立法院若持續不理會，無異於放任《國籍法》空轉；圖為內政部長劉世芳。（行政院提供）

民主制度建立在信任之上。人民授權立法委員參與國防、外交與預算等重大決策，自然期待其身分與效忠關係單一且明確。若公職人員在法律上仍保留其他國籍或身分連結，無論主觀意圖為何，客觀上都可能動搖社會對制度的信任，甚至在涉及國家防衛的核心決策時，形成制度風險

《國籍法》對公職人員設下「不得具有雙重國籍」的原則，其精神在於確保公權力行使不受任何外在主權牽動。這是多數民主國家的制度設計，也是對人民負責的基本要求。唯有效忠關係維持單一，公職人員在行使職權時，才能毫無疑義地優先考量國家利益。

若以身分特殊性或歷史脈絡為由加以模糊處理，無異於為效忠義務開出例外。在現實法律運作下，其他國籍制度與法律連結仍客觀存在，任何讓我國公職人員保留此種身分關係的作法，都可能對國家安全形成潛在風險。

現實中或許存在放棄國籍的程序困難，但法律制度的存在，正是為了劃定清楚界線。若當事人無法提出已盡最大努力放棄原國籍的具體證明，便難以符合擔任國家公職的法定要件。立法委員行使的是人民託付的公權力，領取的是納稅人所支付的薪資，其效忠關係理應毫無灰色地帶。

立委行使的是人民託付的公權力，領取的是納稅人所支付的薪資，其效忠關係應不存在灰色地帶；圖為立法院。（資料照）立委行使的是人民託付的公權力，領取的是納稅人所支付的薪資，其效忠關係應不存在灰色地帶；圖為立法院。（資料照）

公職並非一般職業，而是人民主權的延伸。當社會討論國籍與公職適任性時，核心在於公職人員對這片土地毫無保留的承諾。唯有守住法律與效忠的底線，民主體制才能確保人民對國會與政府的基本信任。

（作者為公共政策研究者）

