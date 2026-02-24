自由開講》刑大大隊長要女警陪酒？

◎ 蘇天從

前南投縣警局刑警大隊長蕭榮哲（前排中），被爆多次要求一名女偵查佐「穿辣一點」陪同出席餐會應酬。（資料照）

最新報載：南投縣刑警大隊長蕭榮哲被爆，多次要求一名女偵查佐「穿辣一點」陪同出席餐會應酬、幫忙倒酒，經檢舉後遭拔官。不過，南投縣警局澄清，經調查蕭前隊長並未有媒體報導情事，但其在管理上確有缺失，言語也涉物化女性，因而被記一小過，先調離主管職。

其實在警察職場，這類事件有多種模式可以探討。有的好逸惡勞、有的貪吃愛喝，有的愛出風頭當大姐頭，有的實在很無奈，自從警察被禁入有女陪侍場所後，少數長官可能忘不了酒池肉林，尋求陪酒合法化，變相迫使女警當陪酒妹。

之前在北部待過的某個分局，有天一個男警真夠白目，把「男女之間無小事」這句重要的話，自我解釋為「男女之間嘸什小事」，伸手摟了同派出所的女警的肩膀，女警便利用這難得的機會上告督察組，同時自設條件，只要調她回偵查隊就不嚷嚷。

怪了！竟然為了回調偵查隊就要脅起來，究其因是這位女警當年警專畢業時，一位長官腦袋不知道在想什麼？是不是也便利於抓刑警當冤大頭吃喝玩樂，順便要刑警帶女警當陪酒妹？竟把新分發來的女警們全部擺在偵查隊，美其名要她們學功夫，這批女警不用穿制服，這下子可好了，在男性刑警圈裡，只要天天打扮得花枝招展，把心思都放在服裝上，相互爭奇鬥艷，當當花瓶賞心悅目，讓刑警過過當老大的癮頭，在公務上呼來叫去，當個小跟班倒茶、跑腿外，私下陪酒聊天就好，好在有眼明的上級長官糾正，這批女警歸建後下放警勤區，要穿起制服與男警服共同勤務，曾經滄海難為水，便千方百計的要回調偵查隊。

「三七仔」的角色是居間媒合尋芳客與煙花女，還有更不堪的是，長官竟當起「三七仔」，一名官員知道轄內有家醫院的院長黨政關係良好，為圖升官主動前往巴結，這個院長不僅是好色之徒，還有個怪癖，喜好各行各業的正當女子來陪酒，竟揚言從沒女警陪過酒，官員居然也連哄帶騙下屬前往，這個官員看到自已膨漲的階級章，難道不會覺得噁心？

還是引用桃園老局長王一飛的名言「靜化生活、減少應酬」，勉勵後進，更奉勸學妹們，在公眾場合、在沒有親人在的私下場合，盡量不要飲酒，以免滋生事端，被有心的不肖長官盯上。

已故桃園局長王一飛曾奉勸學妹們，在公眾場合、沒有親人在的私下場合，盡量不要飲酒，以免被有心的不肖長官盯上。（民眾提供）

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

（作者為退警，著有《百官行述》）

