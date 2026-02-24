自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》刑大大隊長要女警陪酒？

2026/02/24 15:00

◎ 蘇天從

前南投縣警局刑警大隊長蕭榮哲（前排中），被爆多次要求一名女偵查佐「穿辣一點」陪同出席餐會應酬。（資料照）前南投縣警局刑警大隊長蕭榮哲（前排中），被爆多次要求一名女偵查佐「穿辣一點」陪同出席餐會應酬。（資料照）

最新報載南投縣刑警大隊長蕭榮哲被爆，多次要求一名女偵查佐「穿辣一點」陪同出席餐會應酬、幫忙倒酒，經檢舉後遭拔官。不過，南投縣警局澄清，經調查蕭前隊長並未有媒體報導情事，但其在管理上確有缺失，言語也涉物化女性，因而被記一小過，先調離主管職。

其實在警察職場，這類事件有多種模式可以探討。有的好逸惡勞、有的貪吃愛喝，有的愛出風頭當大姐頭，有的實在很無奈，自從警察被禁入有女陪侍場所後，少數長官可能忘不了酒池肉林，尋求陪酒合法化，變相迫使女警當陪酒妹

之前在北部待過的某個分局，有天一個男警真夠白目，把「男女之間無小事」這句重要的話，自我解釋為「男女之間嘸什小事」，伸手摟了同派出所的女警的肩膀，女警便利用這難得的機會上告督察組，同時自設條件，只要調她回偵查隊就不嚷嚷。

怪了！竟然為了回調偵查隊就要脅起來，究其因是這位女警當年警專畢業時，一位長官腦袋不知道在想什麼？是不是也便利於抓刑警當冤大頭吃喝玩樂，順便要刑警帶女警當陪酒妹？竟把新分發來的女警們全部擺在偵查隊，美其名要她們學功夫，這批女警不用穿制服，這下子可好了，在男性刑警圈裡，只要天天打扮得花枝招展，把心思都放在服裝上，相互爭奇鬥艷，當當花瓶賞心悅目，讓刑警過過當老大的癮頭，在公務上呼來叫去，當個小跟班倒茶、跑腿外，私下陪酒聊天就好，好在有眼明的上級長官糾正，這批女警歸建後下放警勤區，要穿起制服與男警服共同勤務，曾經滄海難為水，便千方百計的要回調偵查隊。

「三七仔」的角色是居間媒合尋芳客與煙花女，還有更不堪的是，長官竟當起「三七仔」，一名官員知道轄內有家醫院的院長黨政關係良好，為圖升官主動前往巴結，這個院長不僅是好色之徒，還有個怪癖，喜好各行各業的正當女子來陪酒，竟揚言從沒女警陪過酒，官員居然也連哄帶騙下屬前往，這個官員看到自已膨漲的階級章，難道不會覺得噁心？

還是引用桃園老局長王一飛的名言「靜化生活、減少應酬」，勉勵後進，更奉勸學妹們，在公眾場合、在沒有親人在的私下場合，盡量不要飲酒，以免滋生事端，被有心的不肖長官盯上

已故桃園局長王一飛曾奉勸學妹們，在公眾場合、沒有親人在的私下場合，盡量不要飲酒，以免被有心的不肖長官盯上。（民眾提供）已故桃園局長王一飛曾奉勸學妹們，在公眾場合、沒有親人在的私下場合，盡量不要飲酒，以免被有心的不肖長官盯上。（民眾提供）

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

（作者為退警，著有《百官行述》）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書