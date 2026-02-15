自由開講》林家血案警示台灣人要唾棄加害集團 鞏固台灣的民主力量

◎ 陳啟濃

「世紀血案」這部電影再度讓當年的林家血案成為台灣人矚目的焦點，然而除了真相早已被當年掌權者毀滅，該警醒的是台灣人還沒真正認清專制政權的本質，所以才會讓當年的加害者集團，繼續在台灣逍遙，並透過民主機制，取得權力，卻進行限縮民主的勾當。這些才是林宅血案再度受到關注，大家真正應該要覺醒「台灣民主」，正處在風雨飄搖的危機當中。「世紀血案」這部電影再度讓當年的林家血案成為台灣人矚目的焦點。（資料照）

轉型正義的推動，就是要讓當年的「黨國不分」的遺毒，徹底給予在台灣政府體制中拔除，現在卻因國民黨在立院掌握多數的條件，開啟國家往回走的倒車，意圖恢復到國民黨當年擁有黨產，黨國不分的時代。

只有靠堅強的國防實力，才足以捍衛並維護台灣辛苦建立的民主體制，然而立院卻一再延宕國防預算的審查。台灣社會竟然選出意圖侵蝕台灣的民主，胳膊往中共靠的立委。對於當年為了爭民主，造成自己身陷牢籠，甚至像林家血案殘酷無情的受到掌權者的制裁，讓他們平白犧牲，毫無意義。以至於發生民主倒退，黨國復辟的事實。台灣人應該記取當年民主人士付出血淚的代價，用選票支持，表達讓民主更加鞏固的意志；圖為林宅血案滿45年，慈林基金會在慈林紀念林園（林家墓園）舉行追思會，眾人獻唱、獻花哀悼後合影。（資料照）

他們的犧牲奉獻，為了建立台灣民主體制，讓台灣落實國家主權。目睹國民黨在立院的親共反美賣台的作為，台灣人應該記取當年民主人士付出血淚的代價，用選票支持，表達讓民主更加鞏固的意志，別讓這些當年的加害者集團，再度有機會重新掌權，才不會有憾事的繼續發生。

（作者為政治評論員）

