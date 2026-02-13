沈榮欽國際視野》劍指黨中央：藍營媒體對美的風向變了

《聯合報》並不是採用評論文章，而是直接以社論的方式表態，更有其意義。不僅《聯合報》如此，中時報系的《工商時報》更是如此，而且在台美經貿的論述上，極為中肯，毫無酸言酸語：「近日華府連續有五位跨黨派的重量級參議員，罕見就台灣立法院阻擋軍購，公開表達嚴重關切。這種密集且一致的發言，值得各界及朝野政黨警惕。如果從華府眼光中，被質疑反對黨藉由國會監督對整體戰略合作的阻礙，傷害國際對台灣的信賴，絕不可等閒視之。」

◎ 沈榮欽

當媒體聚焦王世堅的「高金素梅是台灣派」，以及其硬拗的 「台灣派」由原住民「血統」決定，而非「台灣立場」時，比這些錯誤言論更值得注意的是，藍營媒體對美國軍售與貿易協議的立場，已經發生很大的變化。

《聯合報》以社論對美軍售表明立場。（取自貼文）《聯合報》以社論對美軍售表明立場，雖然是朝野各打五十大板，但是文章清楚指出，1.25 兆軍售「包含不少我方急需軍備，不應一竿子打翻整船。而美方軍售交貨延宕令人不滿，更影響我方建軍步調，但以此否定軍事投資的必要性，邏輯上同樣不通。」

如果忽略作者難以遏止的夾棍夾敘傾向，《聯合報》的立場不僅支持將《採購特別條例》付委，更支持軍售有其必要性。而且《聯合報》並不是採用評論文章，而是直接以社論的方式表態，更有其意義。不僅《聯合報》如此，中時報系的《工商時報》更是如此，而且在台美經貿的論述上，極為中肯，毫無酸言酸語：「近日華府連續有五位跨黨派的重量級參議員，罕見就台灣立法院阻擋軍購，公開表達嚴重關切。這種密集且一致的發言，值得各界及朝野政黨警惕。如果從華府眼光中，被質疑反對黨藉由國會監督對整體戰略合作的阻礙，傷害國際對台灣的信賴，絕不可等閒視之。」

「近三年來，憑藉著可靠且具韌性的供應鏈，台灣出口明顯地大量移轉入美，然此極失衡的順差，勢必成為關切焦點，在貿易談判中處於相當不利。平心而論，目前台灣與美國所簽訂的貿易及關稅備忘錄，所定條件屬全球最佳的國家群組，相當可貴。電子資訊連同其供應鏈向來為台灣最具競爭力的產業，其他傳統產業多為中小企業，議價能力有限，故維持對美貿易穩定，關係逾數百萬家庭生計，各政黨不可小覷。」中時報系的《工商時報》報導。（取自貼文）

「以目前美方政府高度重視貿易平衡與公平分擔費用及責任的現實下，來自他國的訊號極易被川普政府放大解讀。身為美國的第五大貿易夥伴，若遲延不定，讓華府高層認為在經貿與安全合作上態度搖擺，不僅增加關稅與貿易摩擦的風險，貿易條件高度不確定性，也影響企業投資與供應鏈布局。韓國就是一個活生生的案例，一旦被川普點名對方的立法阻撓，提高關稅毫不留情，導致汽車與半導體瞬遭衝擊。即便南韓政府派人至華府溝通，依然無效。此嚴重後果並非杞人憂天。」

「此外，國防的投資，除可直接轉化為軍工產業，亦可收提升民間相關部門競爭力的綜效，其外溢經濟效果值得正視。美國製造業占全球比重雖降至17％，但在國防相關產業研發仍執世界牛耳。而台灣的製造業以迅捷高品質領先世界群倫，若能落實國防產業發展條例，深化研發、產製與維修合作，其經濟利益不言可喻。不僅台灣強化自主防衛，也可形成產業聚落，帶動材料、精密機械與資安等民生產業，福國利民。」國防的投資，除可直接轉化為軍工產業，亦可收提升民間相關部門競爭力的綜效，其外溢經濟效果值得正視；圖為藍白十度封殺國防特別預算條例草案付委。（資料照）

「美中高層互動升溫，台灣議題一定成為雙方角力焦點，因此台美軍售各方所釋放出的訊號，需保持對地緣經濟風險的敏感性。武器交易美方不只視為國防安全，更是台灣戰略投資的表態。華府已透過外交單位及國會，多次關切台灣對軍購與貿易協定的遲疑，毫不含蓄表示華府已將兩案視為整體戰略的一體兩面，且是跨黨派、超越行政以及立法部門的共識。若美國認為台灣缺乏貿易上互惠互利的意向，以及自我防衛決心，有何籌碼與美談判？台灣產業與就業的衝擊，沒有任何政黨能擔待這種責任。」

幾乎全篇都是金句，我就不一一摘錄了。總之，從《聯合報》到《工商時報》，都以社論的方式在台美之間的軍售與貿易表態，反映出知識藍對於這兩項議題的根本立場，以及更重要的，對於目前國民黨中央過於親中反美的擔憂，其中傳達出的信號頗堪玩味。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

