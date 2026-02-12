許美華頻道》一起來補台灣的歷史課

電影《世紀血案》的爭議，成為全民重新記憶林家血案的契機。近日，討論度最高的即是101董座賈永婕在社群上坦言對此事不知情，引起網友謾罵。但是，她也帶動了民眾對台灣歷史的反思與覺醒。

◎ 許美華

台灣基督長老教會義光教會，即林宅血案發生地。（取自貼文，照片取自賈永婕臉書）

昨天（0211）看到101董座賈永婕自己一個人跑去義光教會，心裡很感動，但又不覺得意外。

因為，幾天前她來我臉書留言，我就感受到她的良善、還有內心受到的重大衝擊。

請繼續往下閱讀...

我謝謝她的留言，也給了她溫暖的回應。當下，河道上對她罵聲隆隆，不少人留言說我太寬大，甚至覺得我很笨會被騙。

7日，101董座賈永婕針對《世紀血案》電影發了一篇震驚心情文，她驚訝原來林家血案就發生在她同齡的時代，她發文最後提到，想知道真相，「當權者，請給大眾一個交代。」

結果，賈董發文引發熱烈迴響，很多人覺得她願意關心這個歷史事件，是值得鼓勵的好事；但也有很多人斥她被黨國洗腦、無知，只是想來蹭林家血案新聞熱度。也因爲她最後這句「當權者」語意不夠清楚，引來隆隆罵聲。

101董座賈永婕針對電影《世紀血案》發了一篇震驚心情文，結果因爲最後一句「當權者」語意不清楚，引來隆隆罵聲。（取自賈永婕臉書）

當天深夜，我發了一篇回應她的文，同時寫到林家血案次年的陳文成命案。隔天一早就看到賈董來留言。

「謝謝你把我的想法完整的講出來。還有我真的不知道陳文成博士的案子汗顏！」

我回覆她：

「謝謝你來留言回應，這題真的很重要。不知道陳文成案沒關係，我們一起來補台灣的歷史課！❤️」

筆者發文回應賈永婕「當權者」的貼文，引來賈永婕本人回覆。（取自貼文）

然後，賈董還很認真的看了粉絲留言，回覆了其中這位：

「搞不好賈董那邊還以為是賴清德的錯（就，大小S那一掛外省幫不都這樣？」

賈董回她：

「我怎麼會這樣以為」

我也去那串留言回應她：

「我也不相信你會那樣想！」

我是真心相信賈董不是那樣想的。還有一點，我覺得她願意承認自己對世紀血案的無知，甚至來留言繼續承認不知道陳文成博士案，是很有勇氣的。

第一時間，我跟罵賈董那些聲音，態度最大的差別是，我選擇肯定、接納她的震驚與無知。因為我知道像賈董黨國深藍的成長背景，不知道台灣許多過去的歷史是很正常的，甚至是社會的多數。

我自己就出身外省家庭，講得一口標準的「國語」，也是當年黨國教育洗腦下的好學生，如果我不是在T大被當時的「反動」氛圍啟發，我至今可能也跟賈董一樣。所以，我可以理解賈董對台灣近代史的無知與震驚。

每個人的覺醒跟啟蒙，都需要一些契機和破口；當我看到賈董第一次對林家血案的震驚發文時，我看到了那個靜好人生被突如其來撞擊的驚醒。

而像賈董一樣，過去幾天才因為這部邪惡電影發現自己對過去無知的人，遠比想像中多得多。

這幾天因為《世紀血案》才發現自己對台灣歷史無知的民眾，遠比想像中多得多。（資料照）

很多人都不知道，距離現在沒很久的時候，台灣曾經發生很可怕的事，像林宅血案這樣殘忍的事。

很多人真的是因為這次的電影，才知道雙胞胎跟阿嬤那麼慘，而且就發生在我們這代人生之中。

11日一早，看到賈董發文，說她哭著看完，監察委員田秋堇講述46年前第一個發現林宅血案的心情故事，然後，她下午一個人去了義光教會，走遍整個一樓、還有當年雙胞胎被發現的地下室⋯

在我發文底下，也看到好幾位粉絲類似這樣的留言，「賈董您好，我也是一知半解，從今天起，我們一起補課，一起加油。」

監察委員田秋堇講述46年前第一個發現林宅血案的心情故事。（取自YouTube@我想問的是...）

一部不懷好意、扭曲事件真相的電影，成為全民重新記憶林家血案的契機，還有回顧其他無數228、白色恐怖事件的時刻，這絕對不是電影製作方當初想看到的結果吧，弄巧成拙，壞事帶來好結果，這大概就是英文那句 “A blessing in disguise “ （因禍得福）吧。

這幾天，一生致力傳播台灣史真相的台大歷史系教授周婉窈老師，她自己書寫的台灣史教育書，《少年台灣史》、《臺灣歷史圖說》、《轉型正義之路》居然破天慌的，佔據在柏克來的暢銷書即時排行榜前幾名；而且，加上《日花閃爍》、《簡明台灣人四百人史》，前五名都是台灣史和台文文學書，這是書市日常無法想像的事。

一部惡意的電影意外帶來台灣史補課潮，我想，周老師心裡應該也會感到有些安慰吧。

國民黨半世紀戒嚴白色恐怖，對台灣社會的傷害實在太深、太重了，不時發作，就會隱隱作痛。

但是，每次重新掀開歷史傷口，都只要能有更多賈董震驚反思覺醒，就不是壞事。

台灣人，一起來補台灣的歷史課，一次次來修補我們共同經歷的歷史傷痕吧！

（作者為反紫光奇遊團成員）

本文經授權轉載自許美華臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法