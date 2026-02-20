美台觀測站》美國國會議員+行政部門，直球對決台灣的親中派

近日，藍白頻頻阻擋軍購，美國國會與行政部門跨黨派紛紛發聲力挺台灣國防特別預算，十分罕見。然而，國民黨卻否認，還說是AIT處長谷立言帶回的錯誤訊息。這樣的對撞，不只賠掉國民黨和民眾黨的信譽，更是賠掉台灣的信譽以及防衛能力。

◎ US Taiwan Watch︰美國台灣觀測站

美國跨黨派國會議員及國務院都直球挺台灣國防特別預算，呼籲台灣在野黨應完整支持台灣的自我防衛。（取自貼文）

最近，美國跨黨派國會議員直白地挺台灣、挺國防特別預算、認定必須要共同加強防衛力量，然後國務院也接連挺台灣，所有人都呼籲台灣在野黨應完整支持台灣的自我防衛。

然而這樣的挺台力道，也讓中國國民黨加速對撞，副主席蕭旭岑去了中國之後，回來講說「谷立言不過是比科長大一點」，甚至還說「美國參議員是何方神聖，這些只是議員而已」。當然，各家統派媒體與名嘴們也都跟上，柯文哲、黃國昌等人也加碼批評谷立言。

國民黨副主席蕭旭岑從中國返台後說「谷立言不過是比科長大一點」，引起各家統派媒體與名嘴跟上，柯文哲（左）、黃國昌（右）等人也加碼批評。（資料照）

哇，他們真的知道自己在講什麼嗎？

前幾天美國參議院軍事委員資深參議員Roger Wicker和Dan Sullivan針對台灣軍購預算被阻擋而發聲，接著，參議院外交委員會的主席瑞契（Jim Risch，共和黨）與首席議員夏亨（Jeanne Shaheen，民主黨）以跨黨派名義公開聲明，內容特別指名台灣國會的僵局，已經實質損害了台灣安全，也損害了美台夥伴關係的問題，他們呼籲台灣各政黨「本於善意、跨黨合作，完整支持台灣的自我防衛」。

這樣的跨黨派資深議員針對他國國會的聯合聲明是非常罕見的。不只是軍委會的資深議員，甚至連外委會的主席和首席議員都加入了，罕見中的罕見。

對此，中國國民黨仍然繼續攻擊AIT處長谷立言，講說國民黨沒有要擋軍購，而是谷言立帶回錯誤的訊息。鄭麗文主席定調「民進黨誤導美國」。

在此同時，美國國務院也直球對決，回覆中央社：「根據台灣關係法，AIT處長是美國國務卿在台灣的代表，職級相當於使團團長。谷立言充分代表美國政府，包括對台灣安全議題的立場。」

我們先前的文章提到過，谷立言來台灣之前已經代理過日本大使；專業記者簡恆宇考證國務院職級，認定谷立言的職級在軍中的話至少相當於是少將；國民黨立委江啟臣說：照美國國務院相關體系，AIT處長屬於大使等級，若以美國軍方體系對照，約相當於中將層級，「谷立言被派駐到台灣，就代表整個國家」，應該要相互尊重。前立委許毓仁也大力呼籲應該要以國家利益為重。

就連身為國民黨立委的江啟臣都說：照美國國務院相關體系，AIT處長屬於大使等級，「谷立言被派駐到台灣，就代表整個國家」。（資料照）

很可惜，國民黨的主事者似乎仍然決定要繼續對撞下去。這個對撞不是只有賠掉國民黨和民眾黨的信譽，而是會賠掉台灣的信譽以及防衛能力。

我們先前已經講過了，美國人不是笨蛋，在關注台海局勢的智庫研究員和政府部門人員非常多，他們有些人連台語都講得很好，國民黨的說法只能騙自己的支持者，但是絕對騙不了美國政策界的人。

我們先前也有提到過，在全世界各智庫、政府單位、研究單位所做的研究以及推演當中，如果要對抗北京的脅迫甚至是軍事威脅，最重要的核心在於台灣方面需要展現出一致的團結力量，並且以絕對的決心去抵抗侵略。

而現在美國政策圈以及國會裡面已經開始出現質疑了，到底台灣人有沒有想要自我防衛？

國會的角色是什麼？從制度面上來看，所有的軍購案都需要經過國會。

每一個軍購案都是由台灣方面提出需求，美國的行政方（國務院）審核，然後由國會批准。所以國會可以直接影響到對台軍售案的規模、內容、以及審核的速度。

美國當然不能影響到台灣內部的政治，但是重點是，當台美關係非常緊密合作、而且具有共同利益就是要防止中共侵略的時候，反對者最終就是為了中共的利益而服務而已。

當台美的共同利益是防止中共侵略的時候，反對者最終就是為了中共的利益而服務；圖為藍白封殺國防特別預算畫面。（資料照）

我們應該要給予台灣的國軍最大的支持。

所有的軍購案都是經由台灣軍事專家們的評估後提出，這些都是我們最需要的武器裝備以及相關投資。其實如果都不需要花錢在軍備，大家都會很贊同啊！但問題是中共就是一直快速擴張，而且也一直威脅著要武統。

我們呼籲台灣各黨派的人們，應該要一致對外。

本文經授權轉載自US Taiwan Watch：美國台灣觀測站臉書

