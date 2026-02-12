林修民 半導體看天下》不掌握半導體與軍工產業的國家不會有未來

要想透過修憲使日本回到一個正常的國家，就要改變不合時宜的憲法對於自衛權的規定，其中最大的變化就是軍工產業，因為現在戰爭絕對不是拿武士刀決戰，必須透過以半導體為首的科技武器，才能夠確保國家的安全。

◎ 林修民

日本首相高市早苗領導的自民黨在8日大選中贏得歷史性勝利，自民黨單獨過半，甚至取得3分之2絕對多數的316席，加上執政盟友日本維新會的36席，已拿下352席，等於囊括眾議院465席中逾4分之3席次。

這不僅是日本戰後政治史上，單一政黨在國會選舉中創下的最大勝利，也是第一次有單一政黨能獨立跨越眾議院三分之二席次門檻（310席）。

這次選戰不過短短十多天，但高市巡迴全國各都道府縣造勢高達47次，所到之處幾乎萬人空巷，猶如日本偶像明星，選民爭先恐後想要一睹高市的風采。

高市早苗在選前為「台灣女婿」山口晉助講，吸引眾多人潮，連電車月台上都站滿民眾。（資料照，本報合成）

高市主要繼承安倍晉三的路線

安倍主要的政策從他的外公岸信介開始，就一直要努力修憲使日本成為一個正常化的國家，而高市做到安倍生前想要做而做不到的，就是掌握了三分之二修憲的能力。

未來半導體以及軍工產業將會是新日本内閣重中之重

包含選前高市早苗排除選戰緊湊行程接見魏哲家，並驚訝於台積電魏董事長拿出高的著作，這表示先進半導體在高市的未來政策規劃中佔有超級重要的地位，事實上，先進半導體在一個國家的經濟產業安全的確扮演這樣的角色。

而要透過修憲使日本回到一個正常的國家，就要改變不合時宜的憲法對於自衛權的規定，其中最大的變化就是軍工產業，因為現在戰爭絕對不是拿武士刀決戰，必須透過以半導體為首的科技武器，才能夠確保國家的安全。

若要透過修憲使日本回到一個正常的國家，就必須透過以半導體為首的科技武器來確保國家安全；圖為台積電日本熊本一廠。（彭博檔案照）

最後、我們可以用高市首相的名言作為結束：

一個不掌握半導體與軍工產業的國家不會有未來。

（作者為科技專欄作家）

