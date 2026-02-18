自由電子報
評論 > 投書

自由開講》守住茶葉之國的根本 不該只看一時之便

2026/02/18 17:00

◎ 葉正興

南投名間鄉是國內最大茶產區，有茶鄉美譽。（資料照）南投名間鄉是國內最大茶產區，有茶鄉美譽。（資料照）

南投名間鄉規劃設置焚化爐，引發地方歧見。支持與反對各有考量，但涉及國家關鍵農業出口與長期產業布局，選址問題不宜僅從地方需求或即時處理量能評估

台灣自十九世紀開港通商後，憑藉地理位置與物產條件，逐步成為東亞貿易體系的重要節點。晚清時期，茶、糖、樟腦占出口總值九成以上，不僅支撐地方經濟，也讓台灣在清帝國版圖中成為少數長期貿易順差地區。其中，茶葉最具國際辨識度，是台灣最早被世界記住的商品之一

日治時期引入新式製茶體系，使台灣茶完成商品化與品質分級，逐步建立市場信任。日月潭紅茶為台灣唯一生產的阿薩姆紅茶，並曾作為皇室用茶。隨著產業結構轉變，糖與樟腦逐步退出出口主力，茶葉則持續累積品牌價值，產區也集中於中部，南投成為核心產地

南投日月潭紅茶為台灣唯一生產的阿薩姆紅茶，並曾作為皇室用茶。（資料照）南投日月潭紅茶為台灣唯一生產的阿薩姆紅茶，並曾作為皇室用茶。（資料照）

目前全台近半茶產量來自南投，名間、鹿谷、魚池、信義等地形成完整產業聚落，各有清楚的風味定位與市場區隔。每年舉辦的世界茶業博覽會，不只是行銷活動，更反映政府與產業對茶葉品質與形象的高度自信。筆者曾於海外接觸其他產地茶葉，返台後比較品評，更能體會台灣茶在品質穩定度與風味辨識上的優勢，這也是其長期受到國際市場肯定的重要原因。

垃圾處理確屬公共需求，但公共設施的設置，仍須評估對關鍵產業與國家品牌的影響。若因選址不當，削弱四百年累積的茶葉形象，代價恐怕難以回收。焚化爐不是不能設置，而是選址必須避開可能衝擊核心產區的位置。如何在公共建設與長期產業利益之間取捨，考驗的正是治理是否具備前瞻視野。

針對南投焚化爐興建案爭議 議員沈夙崢9日要求縣府檢討選址合理性。（資料照）針對南投焚化爐興建案爭議 議員沈夙崢9日要求縣府檢討選址合理性。（資料照）

（作者為公務員）

