自由開講》中國網軍AI操作再升級 對台灣人做「客製化宣傳」

◎ 小張

AI揭露中國網軍操作手法

美國蘭德智庫與內華達大學王宏恩教授在臉書專頁指出，中國網軍近年不僅透過假帳號與內容農場散布親中訊息，還開始利用AI生成專門針對台灣用戶的內容。部分粉專在貼文末尾甚至遺留「面向臺灣用戶，用繁體語言…」等提示詞，意外曝光其操作目的。這些案例證明，對台灣的宣傳已從一般海外華語族群，進化為高度客製化與精準化。

中國網軍對台資訊戰再升級，近日開始利用AI生成針對台灣用戶的內容。（擷取自王宏恩臉書）

操作模式與政治意涵

這類內容農場文章多混合中國愛國主義與反日訊息，與官方宣傳方向一致。AI生成的方式不僅提高產出效率，也降低源頭被追蹤的風險。王宏恩指出，這並非單一小編疏失，而是中國對台愛國宣傳的有意策略。過去研究常忽略AI使用與針對性，但此次案例揭示網軍正有系統地調整策略。

請繼續往下閱讀...

對台灣的警示與因應

未來僅依靠繁簡字判別已不足以辨識中國來源內容。社群平台透明化與帳號地理資訊將成為重要工具，讀者也需主動提高辨識能力。對政策與學界而言，這提醒台灣必須持續監控跨國網軍行為，並加強教育與媒體素養，以防被精準化資訊操控。

面對中國假訊息的操作，台灣社群平台透明化與帳號地理資訊將成為重要工具；示意圖。（路透檔案照）

總結

中國網軍結合AI與針對性客製化，已形成新型數位宣傳模式。對台灣而言，關鍵不是單一貼文的內容，而在於能否辨識、理解其操作意圖，並建立制度與社會韌性，抵禦外部政治訊息干預。

王宏恩教授全文點此

（作者為研究生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法