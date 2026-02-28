自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》中國網軍AI操作再升級 對台灣人做「客製化宣傳」

2026/02/28 20:00

◎ 小張

AI揭露中國網軍操作手法

美國蘭德智庫與內華達大學王宏恩教授在臉書專頁指出，中國網軍近年不僅透過假帳號與內容農場散布親中訊息，還開始利用AI生成專門針對台灣用戶的內容。部分粉專在貼文末尾甚至遺留「面向臺灣用戶，用繁體語言…」等提示詞，意外曝光其操作目的。這些案例證明，對台灣的宣傳已從一般海外華語族群，進化為高度客製化與精準化。

中國網軍對台資訊戰再升級，近日開始利用AI生成針對台灣用戶的內容。（擷取自王宏恩臉書）中國網軍對台資訊戰再升級，近日開始利用AI生成針對台灣用戶的內容。（擷取自王宏恩臉書）

操作模式與政治意涵

這類內容農場文章多混合中國愛國主義反日訊息，與官方宣傳方向一致。AI生成的方式不僅提高產出效率，也降低源頭被追蹤的風險。王宏恩指出，這並非單一小編疏失，而是中國對台愛國宣傳的有意策略。過去研究常忽略AI使用與針對性，但此次案例揭示網軍正有系統地調整策略。

對台灣的警示與因應

未來僅依靠繁簡字判別已不足以辨識中國來源內容。社群平台透明化與帳號地理資訊將成為重要工具，讀者也需主動提高辨識能力。對政策與學界而言，這提醒台灣必須持續監控跨國網軍行為，並加強教育與媒體素養，以防被精準化資訊操控。

面對中國假訊息的操作，台灣社群平台透明化與帳號地理資訊將成為重要工具；示意圖。（路透檔案照）面對中國假訊息的操作，台灣社群平台透明化與帳號地理資訊將成為重要工具；示意圖。（路透檔案照）

總結

中國網軍結合AI與針對性客製化，已形成新型數位宣傳模式。對台灣而言，關鍵不是單一貼文的內容，而在於能否辨識、理解其操作意圖，並建立制度與社會韌性，抵禦外部政治訊息干預。

王宏恩教授全文點此

（作者為研究生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書