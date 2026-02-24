自由電子報
法操》【刑法小教室】皮膚大面積灼傷算重傷 重傷害與傷害罪差在哪裡？

第10條第4項：「稱重傷者，謂下列傷害：一、毀敗或嚴重減損一目或二目之視能。二、毀敗或嚴重減損一耳或二耳之聽能。三、毀敗或嚴重減損語能、味能或嗅能。四、毀敗或嚴重減損一肢以上之機能。五、毀敗或嚴重減損生殖之機能。六、其他於身體或健康，有重大不治或難治之傷害。」
法操FOLLAW

法操FOLLAW

2026/02/24 08:30

法操司想傳媒

在刑法分則當中，傷害分為普通傷害罪與重傷罪，不僅構成要件不同，連刑度也差很多，近期就有則新聞報導指出，高雄市有名尤姓婦人懷疑陳姓前夫另結新歡，情緒失控之下趁陳男在沙發上熟睡時，將大量滾燙熱水朝其身體傾倒，造成嚴重燒燙傷。案件經審理後，高等法院高雄分院改依重傷害罪論處，判處有期徒刑5年8月。

尤婦趁陳男半躺於沙發上熟睡之際，朝其胸部、四肢等部位傾倒大量高溫熱水。造成被害人全身至少五成面積三度燒燙傷，傷勢嚴重，甚至一度發生休克，對身體機能與健康狀態造成重大且不可逆之損害。

傷害與重傷刑度差很多

刑法關於傷害與重傷罪分別規定在第277條與第278條。第277條：「傷害人之身體或健康者，處五年以下有期徒刑、拘役或五十萬元以下罰金。」；第278條：「使人受重傷者，處五年以上十二年以下有期徒刑」。

在刑度方面，傷害罪的刑度為「五年以下有期徒刑、拘役或五十萬元以下罰金」，拘役則是指一日以上，六十日未滿，另外關於有期徒刑與拘役的不同。至於重傷罪則是處五年以上十二年以下有期徒刑。可見兩者的刑度差別很大，至於怎樣認定被害人受的是傷害，還是重傷，法律也有明文規定。

傷害與重傷差別在哪？

關於刑法中所認定的重傷定義，規定在第10條第4項：「稱重傷者，謂下列傷害：一、毀敗或嚴重減損一目或二目之視能。二、毀敗或嚴重減損一耳或二耳之聽能。三、毀敗或嚴重減損語能、味能或嗅能。四、毀敗或嚴重減損一肢以上之機能。五、毀敗或嚴重減損生殖之機能。六、其他於身體或健康，有重大不治或難治之傷害。」

第一款的「毀敗」，在實務上稱之為「使人生理機能完全而永久的喪失」倘若該傷害有回復可能即非重傷；而「嚴重減損」的定義則應是「雖尚未完全喪失其機能，但以達到不治或難治的情況，亦即客觀上就一般人而言，已嚴重影響其功能正常運作」。

之所以重傷需要加重其刑責，是因為重傷的行為對被害人造成的傷害比普通傷害罪還來的嚴重，重傷很有可能會對被害人造成無法挽救的影響，例如失明、嗅覺喪失等。

本次案件，皮膚大面積灼傷，法官認為不僅屬於一般傷害行為，而是已達刑法所稱之「重傷」程度，對被害人身體完整性與健康權造成重大侵害，犯罪情節重大，社會危害性高，因此改以重傷害罪論處，並量處重刑。

本文經授權轉載自【法操】【刑法小教室】皮膚大面積灼傷算重傷，重傷害與傷害罪差在哪裡？

