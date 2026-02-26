自由開講》失控的課堂：就業政策的盲點與風險

◎ 吳正元

我是一名銀髮再就業者，曾在一間長期承辦政府專案的管理教育基金會擔任課務助理，屬於定期勞動契約。工作內容主要是協助職訓中心委辦的就業課程，包括場地布置、學員簽到簽退、維持課堂秩序與各項行政庶務。

持有身心障礙證明的學員完成簽到後卻趁對方不注意擅自離開教室，跑到馬路邊蹲坐在行人道上；示意圖，圖中人物與本人無關。（圖取自freepik）課程學員多為正在領取失業給付的非自願離職勞工。某次上課前，我得知其中一位持有身心障礙證明的學員情緒與行為較不穩定，因此特別提高警覺。他在輔導員陪同下到場，完成簽到後卻趁對方不注意擅自離開教室，跑到馬路邊蹲坐在行人道上。路人見狀報警，119到場處理後，才聯絡上輔導員將他帶回。

不料回到教室後，他的情緒更加失控。上課途中，他突然走向講台，坐在老師腳邊的地板上，並拿出剪刀割自己的手臂。現場一片驚愕，老師被迫中斷授課，其餘學員面面相覷。輔導員在半哄半勸下，才勉強將他帶離，課堂秩序終於得以恢復。驚魂甫定之後，我不禁反思：為何一位明顯需要專業照護與支持的身心障礙者，會被安排進入一般性的就業職訓促進課程？

就業服務的目的，本應是協助失業者順利重返職場，而非僵化地把所有人塞進同一套流程。對於身心障礙者，理應有專業評估、個別化輔導與適切安置；否則，不僅無助於其就業準備，還可能對自身與他人造成危險。對承辦機構與第一線工作人員，也必須提供必要訓練與明確的危機處理機制。就業服務的目的，本應是協助失業者順利重返職場，而非僵化地把所有人塞進同一套流程；示意圖，圖中人物與本人無關。（資料照）

該名學員之所以被安排參訓，是因其仍被認定為「可就業」的失業勞工。然而，若他未來真的進入職場，僱主又該如何在缺乏特殊支援的情況下承擔管理責任？同事是否具備足夠的理解與應對能力？這些關鍵問題，在現行政策設計中幾乎被忽略。

當政策只追求數字績效，而不顧實際需求與風險控管，類似事件勢必一再重演。真正負責任的就業制度，應建立在專業判斷與人性關懷之上，而不是把第一線人員與弱勢學員，一同推向沒有防護網的現場。

（作者為現職銀髮勞動者）

