自由開講》正視「普特融合」教育下的校園安全風險

2026/02/27 11:00

◎ 楊智強

「普特融合」已是台灣教育接軌國際、落實《身心障礙者權利公約》（CRPD）的既定方向。讓特殊生回歸普通班，初衷是為了打破歧視藩籬，營造共融的校園。然而，當政策理想與教學資源發生巨大鴻溝時，現場教室正淪為教師、特殊生與一般生集體掙扎的場域。

首當其衝的，是教育現場最卑微的安全請求。當特教生在課堂出現情緒失控或不受控行為時，普通班導師往往受限於教室學生眾多，專業知能與實務銜接困難，第一時間難以做出最妥善的處置。這不僅讓教師身處高壓環境，更引發其他家長的集體憂慮，擔心孩子的受教品質甚至人身安全，在不斷的衝突中被犧牲。若教育主管機關僅以「善意理解」要求第一線教師獨自承擔，而無視教室內潛藏的風險，這並非教育進步，而是便宜行事

更令人憂心的是制度資源缺口，特教助理員本應是融合教育的關鍵支柱，但在現實中，助理員的核發時數往往取決於地方財政預算，而非學生的實際需求。當特殊學生的時數因鑑定標準被攔腰砍斷，導致孩子在普通班中孤立無援時，所有的輔導壓力便全數轉嫁給導師。這種「要馬兒好，又要馬兒不吃草」的官僚思維，正加速消磨教育現場的熱誠。

此外，若無「小班化」的實質配套，融合教育極易流於精簡預算的藉口。在生師比居高不下的情況下，一名導師要同時兼顧學科教學與高度細緻的特殊生輔導，已超出負荷，降低班級學生人數刻不容緩

我們期許教育部能展現守護下一代的真誠決心，讓「資源先行、人力入班」從口號落實為行動。企盼未來的融合教育，是建立在充裕的教助員人力、健全的三級輔導體系，以及專業的特教支持體系。唯有讓專業資源進入教室，給予現場教師應有的校園防護網，普特融合才能從沉重的負擔，轉化為守護每個台灣孩子成長的溫暖力量，讓校園成為真正能包容差異、共同成長的起點。

（作者為國小教師、嘉義縣教師職業工會副理事長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

