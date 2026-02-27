自由電子報
自由開講》介面複雜讓取消訂閱變困難 制度如何回應？

2026/02/27 12:30

◎ 陳琪

在數位平台高度普及的今日，消費者使用網路服務與軟體訂閱已成為日常行為。然而，越來越多使用者發現，平台在註冊與付款流程上設計得極為順暢，卻在取消訂閱、終止服務或最終價格揭露上設下層層障礙。這類現象並非偶發，而是源於一種被稱為暗黑模式的系統性介面設計手法。其核心特徵在於，透過流程安排與資訊呈現方式，引導使用者做出對平台有利但未必符合自身最佳利益的選擇。

暗黑模式並不等同於傳統詐騙行為，其運作方式往往落在法律邊緣。平台並未提供不實資訊，而是刻意將關鍵選項隱藏於不顯眼位置，或透過預設勾選與步驟延宕，使消費者在時間與心理成本考量下放棄原本意圖。此類設計利用人類在決策過程中的認知限制，長期累積下來，對消費者財務權益與選擇自主權造成實質影響。平台刻意將關鍵選項隱藏於不顯眼位置，或透過預設勾選與步驟延宕，使消費者在時間與心理成本考量下放棄原本意圖；示意圖。（圖取自freepik）平台刻意將關鍵選項隱藏於不顯眼位置，或透過預設勾選與步驟延宕，使消費者在時間與心理成本考量下放棄原本意圖；示意圖。（圖取自freepik）

國際間已逐漸形成共識，認為暗黑模式屬於需要正面回應的數位治理議題。歐盟已在多項數位與消費者保護法制中，將誤導性介面設計納入規範範圍，要求平台在價格揭露與訂閱取消機制上維持清楚與對等。美國聯邦貿易委員會 則透過執法與行政裁罰，要求企業不得以設計手段阻礙消費者行使退出權利。韓國公平交易委員會更進一步明定，訂閱與取消流程在操作難度上應維持一致，避免平台透過程序不對稱獲取不當利益。

相較之下，台灣在暗黑模式的治理上仍處於制度空白狀態。現行法制中，公平交易主管機關多從市場競爭結構切入，難以針對介面設計本身作出明確評價。消費者保護體系則偏重事後申訴與個案調處，缺乏處理系統性設計問題的工具。至於數位政策主管機關，尚未將平台介面倫理與消費者決策權納入核心監理範疇，導致相關責任分散，缺乏統一治理方向當數位服務的商業模式高度依賴訂閱制與用戶留存率，介面設計本身即成為影響市場公平的重要因素；近期YouTube正在測試把「播放速度調整」從免費功能全面轉為付費。（路透社檔案照）當數位服務的商業模式高度依賴訂閱制與用戶留存率，介面設計本身即成為影響市場公平的重要因素；近期YouTube正在測試把「播放速度調整」從免費功能全面轉為付費。（路透社檔案照）

這種治理缺口並非單純的權責劃分問題，而是反映政策思維尚未跟上平台經濟的轉變。當數位服務的商業模式高度依賴訂閱制與用戶留存率，介面設計本身即成為影響市場公平的重要因素。若政府仍將其視為企業內部設計自由，而非影響消費者權益的關鍵環節，實質上等同默許以心理誘導取代正當競爭。

因此，台灣在政策上至少需要三項具體調整方向。第一，應在消費者保護相關法規中，明確界定不當介面設計的類型與判斷標準，使暗黑模式具備可辨識與可裁量的法律基礎。第二，應建立流程對等原則，要求平台在訂閱、付款、取消與價格揭露等關鍵節點上，提供同等清楚且可及的操作路徑。第三，主管機關之間必須建立跨部會協作機制，整合競爭法、消保法與數位治理視角，避免平台持續利用監管縫隙規避責任。主管機關應在消費者保護相關法規中，明確界定不當介面設計的類型與判斷標準，使暗黑模式具備可辨識與可裁量的法律基礎，避免影響消費者權益。（圖取自freepik）主管機關應在消費者保護相關法規中，明確界定不當介面設計的類型與判斷標準，使暗黑模式具備可辨識與可裁量的法律基礎，避免影響消費者權益。（圖取自freepik）

暗黑模式的問題不在於單一消費者損失多少金額，而在於它逐步削弱數位市場中最基本的信任關係。當使用者不再相信平台的選項是中立呈現，而必須時刻防備被設計誘導，數位經濟的健全發展也將因此受限。台灣若希望建立可信賴的數位消費環境，勢必需要從制度層面正視介面設計所承載的權力，並將其納入正式的公共治理框架之中。

（作者為自由業）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

