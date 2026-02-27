自由開講》介面複雜讓取消訂閱變困難 制度如何回應？

◎ 陳琪

在數位平台高度普及的今日，消費者使用網路服務與軟體訂閱已成為日常行為。然而，越來越多使用者發現，平台在註冊與付款流程上設計得極為順暢，卻在取消訂閱、終止服務或最終價格揭露上設下層層障礙。這類現象並非偶發，而是源於一種被稱為暗黑模式的系統性介面設計手法。其核心特徵在於，透過流程安排與資訊呈現方式，引導使用者做出對平台有利但未必符合自身最佳利益的選擇。

暗黑模式並不等同於傳統詐騙行為，其運作方式往往落在法律邊緣。平台並未提供不實資訊，而是刻意將關鍵選項隱藏於不顯眼位置，或透過預設勾選與步驟延宕，使消費者在時間與心理成本考量下放棄原本意圖。此類設計利用人類在決策過程中的認知限制，長期累積下來，對消費者財務權益與選擇自主權造成實質影響。平台刻意將關鍵選項隱藏於不顯眼位置，或透過預設勾選與步驟延宕，使消費者在時間與心理成本考量下放棄原本意圖；示意圖。（圖取自freepik）

國際間已逐漸形成共識，認為暗黑模式屬於需要正面回應的數位治理議題。歐盟已在多項數位與消費者保護法制中，將誤導性介面設計納入規範範圍，要求平台在價格揭露與訂閱取消機制上維持清楚與對等。美國聯邦貿易委員會 則透過執法與行政裁罰，要求企業不得以設計手段阻礙消費者行使退出權利。韓國公平交易委員會更進一步明定，訂閱與取消流程在操作難度上應維持一致，避免平台透過程序不對稱獲取不當利益。

相較之下，台灣在暗黑模式的治理上仍處於制度空白狀態。現行法制中，公平交易主管機關多從市場競爭結構切入，難以針對介面設計本身作出明確評價。消費者保護體系則偏重事後申訴與個案調處，缺乏處理系統性設計問題的工具。至於數位政策主管機關，尚未將平台介面倫理與消費者決策權納入核心監理範疇，導致相關責任分散，缺乏統一治理方向。當數位服務的商業模式高度依賴訂閱制與用戶留存率，介面設計本身即成為影響市場公平的重要因素；近期YouTube正在測試把「播放速度調整」從免費功能全面轉為付費。（路透社檔案照）

這種治理缺口並非單純的權責劃分問題，而是反映政策思維尚未跟上平台經濟的轉變。當數位服務的商業模式高度依賴訂閱制與用戶留存率，介面設計本身即成為影響市場公平的重要因素。若政府仍將其視為企業內部設計自由，而非影響消費者權益的關鍵環節，實質上等同默許以心理誘導取代正當競爭。

因此，台灣在政策上至少需要三項具體調整方向。第一，應在消費者保護相關法規中，明確界定不當介面設計的類型與判斷標準，使暗黑模式具備可辨識與可裁量的法律基礎。第二，應建立流程對等原則，要求平台在訂閱、付款、取消與價格揭露等關鍵節點上，提供同等清楚且可及的操作路徑。第三，主管機關之間必須建立跨部會協作機制，整合競爭法、消保法與數位治理視角，避免平台持續利用監管縫隙規避責任。主管機關應在消費者保護相關法規中，明確界定不當介面設計的類型與判斷標準，使暗黑模式具備可辨識與可裁量的法律基礎，避免影響消費者權益。（圖取自freepik）

暗黑模式的問題不在於單一消費者損失多少金額，而在於它逐步削弱數位市場中最基本的信任關係。當使用者不再相信平台的選項是中立呈現，而必須時刻防備被設計誘導，數位經濟的健全發展也將因此受限。台灣若希望建立可信賴的數位消費環境，勢必需要從制度層面正視介面設計所承載的權力，並將其納入正式的公共治理框架之中。

（作者為自由業）

