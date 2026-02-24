自由開講》川普2.0周年 回顧川普AI戰略與梗圖宣傳

◎ 廖明輝

去年一月二十日川普第二任期正式啟動，美國AI政策路線隨之轉向。進入週年之際，回顧川普2.0政府在人工智慧領域作為，從監管到解放，從風險管理到全面競爭優先，川普的系列行動不僅重塑美國AI戰略，也促成前所未有的AI網路文化現象。

川普在第二任期就任第三天即發布第14179號行政命令《消除美國在人工智慧領導地位的障礙》，明確廢除或大幅修訂拜登政府制定的AI安全監管措施。川普的AI政策可理解為將阻礙創新與競爭的行政限制視為經濟成長與國家安全羈絆，強調市場驅動與私部門主導，而非以預防性管控為重心。隨後七月二十三日白宮發布《人工智慧行動計畫》，將AI發展策略聚焦加速創新、強化基礎設施、擴大全球競爭與外交領導地位。不僅推動簡化監管、擴大私營投入，還將聯邦採購政策與去除偏見與意識形態條款掛鉤，顯示以成長為優先的AI戰略。

請繼續往下閱讀...

美國總統川普第二任期超過一年，他重塑美國AI戰略，促成前所未有的AI網路文化現象。（路透檔案照） 在AI基礎建設方面，川普政府積極鼓勵建設資料中心。為應對AI模型訓練及運算所需龐大電力需求，政策傾向恢復煤炭與石油使用為AI設施供應足夠電力，並要求科技大廠如要興建AI資料中心，必須為電力消耗自備AI資料中心。反映出川普政府重視實用的能源政策。同時，《創世紀任務》計畫由能源部及國家科學技術委員會協調聯邦AI資源整合，透過高效運算資源與開放科學資料集發展前瞻AI模型，企圖在科學研究取得突破。在國家安全與軍事AI應用層面，出口管制政策同樣強調對關鍵AI晶片與技術監控與防止中國利用先進技術縮小差距能力。此外，行政命令試圖整合聯邦層級AI監管權限，避免各州自定AI法規形成碎片化制度，藉此在全國形成更具一致性的產業與安全政策場景。

川普2.0任內的AI影響力也大幅滲透到網路迷因與生成式內容文化。在過去一年，川普系統性採用AI生成影片與圖像作傳遞政治訊息。川普在其真實社群平台發布一系列AI生成梗圖及影片，包括將自己描繪為教宗、飛行員等奇異形象圖片；看似荒謬但融入尖銳政治攻擊與暗諷元素，在社群網絡迅速傳播並引發廣泛討論與爭議。

這種趨勢反映AI被用作政治工具，使訊息傳播更具戲劇性與病毒性而不只是政策宣傳。例如，AI深度偽造影片描繪政治人物荒誕場景，或以誇張方式諷刺政策對手，都成為社交媒體的話題焦點，甚至在某些情況下因語言或符號過於誇張而被指責為種族偏見或錯誤信息。這種AI生成的迷因文化反映川普政治風格以及「永遠在線」即時溝通與以娛樂化內容抓住注意力策略；另一方面也暴露在川普去監管政策環境下，AI不僅是產業競技場，更是資訊戰、文化戰工具。結合政策推進與網路符碼運用的雙線策略雖然在短期內能贏得眼球，卻也加劇資訊生態的紊亂與社會分裂。

川普發布的AI生成影片截圖。影片中，他頭戴皇冠，駕駛一架標有「川普國王」的戰機，嘲諷「不要國王」（No Kings）的全美抗議活動。（資料照，取自@realDonaldTrump／Truth Social）總結川普一年來的AI作為，川普2.0的AI政策與網路行動共同構成以自由放任換取競爭優勢的策略課題。這種策略有助短期內刺激美國AI產業與科技基礎建設，但在安全、倫理與國際規範方面留下不少爭議。台灣在觀察這些政策與文化現象時，需留意以AI生成梗圖及影片趨勢，象徵AI工具在政治宣傳的擴散與影響力日益提升，成為網路文化不可忽視的主角；未來，如何面對中國比川普更激烈的AI生成影片認知作戰並在資訊真實性之間尋求平衡，將是民主社會必須思考及面對的課題。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法