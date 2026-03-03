自由開講》中共正在將台海推向灰色衝突常態化

◎ 宗介

中國官媒近日罕見釋出055型驅逐艦「延安艦」在「台灣附近海域」發射電子干擾彈的畫面，刻意營造出驅離外國軍機的作戰情境，卻同時對拍攝時間、地點與對象全面保密，這種刻意模糊的呈現方式，本身就不是單純的軍事展示，而是一場精心設計的心理戰操作。中共官媒罕見釋出055型驅逐艦「延安艦」在台灣附近海域發射電子干擾彈的畫面，宣稱以此驅離外國軍機，展示電子戰壓制能力。（圖擷取自微博央視）

所謂「似真似假」，正是中共灰色地帶戰術的核心，不以開火為目的，卻持續拉高緊張門檻，讓周邊國家在不確定中承受壓力。從過去的繞台巡航、常態化軍機擾台，到如今公開展示電子戰手段，北京正在釋放一個清楚訊號：台海不只存在於海空，更被刻意拉進「看不見」的電磁戰場。

影片中，延安艦以軟殺手段發射多枚電子干擾彈，本質上並非擊落武器，卻在近距離使用，其象徵意義遠大於戰術價值，這是一種示警，也是一種試探，測試對手的反應邊界與政治忍耐度。更值得警惕的是，畫面同時呈現向「山東號」航艦請求支援，顯示解放軍正把電子戰、航艦編組、區域拒止整合為一套完整的威懾敘事。更值得警惕的是，畫面同時呈現向「山東號」航艦請求支援，顯示解放軍正把電子戰、航艦編組、區域拒止整合為一套完整的威懾敘事。；圖為中國航艦「山東號」訪問香港。（法新社檔案照）

中共長期將此類行動包裝為「防衛性措施」，卻迴避一個事實：正是這種不斷升高、卻拒絕透明的軍事操作，才是破壞區域穩定的真正來源。當威懾變成常態、模糊成為手段，衝突風險只會被往前推，而非被控制。

對台灣與民主盟友而言，真正的挑戰不只在於武器性能，而在於是否看穿這套灰色劇本，不被影像與話術牽著走。中共想要的不是一場戰爭，而是一個讓對手自我懷疑、逐步退讓的環境，而這正是我們必須清醒面對、堅決拒絕的關鍵所在。

（作者為研究生）

