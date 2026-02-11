自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

名家分享～老波》他來自烏克蘭小鎮: 台灣土地改革之父

沃夫對台灣的農業政策規劃，使農民提高生產意願，提高農業生產性，有效滿足農村的勞動力需求，並以此累積未來豐富、廉價、具有高競爭優勢的產業勞動力，從此奠定台灣日後工業化的重要基礎。
名家分享

名家分享

2026/02/11 17:00

◎ 老波

這幾天網路上拜 《世紀血案》所賜，網路上出現了一波重新翻閱台灣歷史的討論潮。許多人開始回頭查找那些過去被掩蓋或被輕描淡寫帶過的事件，不論是各種冤案還是國民黨時期「四萬換一塊」的貨幣政策，都再次被攤在陽光下檢視。

基本上在以前國民黨的歷史課本中，壞事全部甩鍋給其他人，好事則是自己盡攬所有的功勞。

我想各位從小到大應該都對「三七五減租」、「耕者有其田」這些土地改革政策不陌生。

來自烏克蘭的沃夫於1949年造訪台灣，協助農業政策規劃，是台灣土地改革之父。（取自貼文）來自烏克蘭的沃夫於1949年造訪台灣，協助農業政策規劃，是台灣土地改革之父。（取自貼文）今天老波就要來講到這一位是在歷史上長期被台灣歷史課本漠視，卻奠定台灣的經濟基礎的外國朋友，繼續揭穿國民黨往自己臉上貼金的歷史

==

沃夫在1899年生於烏克蘭中部（當屬沙俄），以一個磨麵粉維生的猶太家庭。猶太人本已在俄羅斯飽受著各種在經濟、教育、和社會上的歧視，而俄羅斯帝國在第一次世界大戰期間爆發共產革命，全國陷入內戰，更讓沃夫的家境雪上加霜。在22歲時，沃夫逃離至羅馬尼亞，並再隔年以難民身分輾轉到美國。半工半讀的他完成了哥倫比亞大學的學業，並且進入研究所鑽研農業經濟，師從羅斯福總統新政智囊的經濟學家Tugwell。不久即到華府加入美國農業部的海外農業勤務組，專注於亞洲農業問題。

在華府這段期間，他研究領域遍佈馬來亞、荷屬東印度、泰國、滿州、朝鮮、日本，其中尤以日本為主要對象。1945年日本投降，在東京的盟軍最高司令麥克阿瑟元帥，欲執行一系列政策，包含解散財閥、公職追放、廢止國家神道教、賦予女性投票權、土地改革….等，確保日本軍國主義不會再度復燃。而規劃土地改革的人選，莫過於沃夫。

當時的日本大約68%的農地屬於佃農或半佃農，無法自給自足；而剩下所謂的「地主」，由於農地十分零散，收到的租金也不夠維持生計，大概是一種窮人剝削窮人的概念。而這種現象從明治維新的、地稅改革、殖產興業政策，一直到昭和發動大東亞戰爭之間，情況越來越嚴重。日本在大戰前的二十年間，大部分的社會動盪源自於佃農與地主之間的爭執。從1917年的85起，至1921年1680起，到1930年2000起，以及1935年7000 起。日本政府急於找尋情緒出口以及舒緩土地壓力，成為滿州事變 （1931） 以及大東亞戰爭 （1937） 的原因之一。

日本政府急於找尋情緒出口以及舒緩土地壓力，成為滿州事變主因之一，圖為日軍進入瀋陽。（取自維基百科）日本政府急於找尋情緒出口以及舒緩土地壓力，成為滿州事變主因之一，圖為日軍進入瀋陽。（取自維基百科） 沃夫進入麥克阿瑟幕府之後，隨即進行日本土地改革，規劃並推行三個主要政策 – 減租、耕者有其田、改革農會。此舉大幅減少佃租現象，並大幅改善農民生計，為日本農業現代化打下基礎。

1949年，麥克阿瑟元帥派沃夫至中華民國，指導在援華法案下所成立的中國農村復興聯合委員會 （簡稱農復會）。農復會由兩名美國人、三名中國人組成主要委員會: 美方為Raymond Moyer, James Baker、而中方為蔣夢麟、晏陽初、沈宗瀚。農復會的宗旨在於推行中國土地改革，以遏止共產主義擴張。然而國民政府頹勢已成的情況下，農復會將重心轉至福爾摩沙。

沃夫在1949年九月首次造訪台灣，了解台灣的農業狀況以及農復會的各項政策。台灣的佃租結構在日本統治時期並無太多變動。佃農地占比54%，而佃農的租金大約是 55%-60%之間。沃夫在台灣觀察他當時在中國大陸建議的減租政策 （後稱三七五減租）之推行。

1951年北斗鎮因實行三七五減租，降低了佃農向地主繳納的稅租，改善了農民生活，而舉辦的慶祝成功大會。（取自國家文化記憶庫）1951年北斗鎮因實行三七五減租，降低了佃農向地主繳納的稅租，改善了農民生活，而舉辦的慶祝成功大會。（取自國家文化記憶庫） 1951年行政院長陳誠再度請示麥克阿瑟元帥，聘請沃夫再度訪台，指導台灣農業發展，原因在於國民政府在一年之間就把三七五減租的紅利給玩爛了。裡面成因很多，為了避免文章太過學術，就不深入了。主要在於國民政府的軍隊和公務員開支過於龐大，以及行政效率腐敗，輕忽農民所需的技術支援以及保障，而這些最後僅能由美援所填補。在一個農產品占外銷90%的年代，這無疑對台灣經濟是一大警訊。沃夫提供給國民政府諸多改革政策，諸如農產品定價、稅金、信用貸款、肥料通路、公地放領、以及耕者有其田。這些措施導正了國民政府的土地改革方向。

1951年行政院長陳誠聘請沃夫訪台，聘請沃夫再度訪台，指導台灣農業發展，圖為昔日政大辦陳誠特展。（資料照）1951年行政院長陳誠聘請沃夫訪台，聘請沃夫再度訪台，指導台灣農業發展，圖為昔日政大辦陳誠特展。（資料照）1953年，陳誠再度寫信向沃夫道謝，報告耕者有其田已在台灣實施，並再度請示沃夫接下來的方針。

沃夫對台灣的農業政策規劃，使農民提高生產意願，提高農業生產性，有效滿足農村的勞動力需求，並以此累積未來豐富、廉價、具有高競爭優勢的產業勞動力，從此奠定台灣日後工業化的重要基礎。
_
_
_
名家分享～老波》他來自烏克蘭小鎮: 台灣土地改革之父沃夫對台灣的農業政策規劃，使農民提高生產意願，提高農業生產性，並有效滿足農村的勞動力需求。示意圖。（資料照）
 他來自烏克蘭小鎮，全名叫沃夫。拉德金斯基 （Wolf Ladejinsky），漢名雷正琪。

本文經授權轉載自老波 the No-Filter Generalist 臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書