名家分享～老波》他來自烏克蘭小鎮: 台灣土地改革之父

這幾天網路上拜 《世紀血案》所賜，網路上出現了一波重新翻閱台灣歷史的討論潮。許多人開始回頭查找那些過去被掩蓋或被輕描淡寫帶過的事件，不論是各種冤案還是國民黨時期「四萬換一塊」的貨幣政策，都再次被攤在陽光下檢視。

基本上在以前國民黨的歷史課本中，壞事全部甩鍋給其他人，好事則是自己盡攬所有的功勞。

我想各位從小到大應該都對「三七五減租」、「耕者有其田」這些土地改革政策不陌生。

來自烏克蘭的沃夫於1949年造訪台灣，協助農業政策規劃，是台灣土地改革之父。（取自貼文）今天老波就要來講到這一位是在歷史上長期被台灣歷史課本漠視，卻奠定台灣的經濟基礎的外國朋友，繼續揭穿國民黨往自己臉上貼金的歷史。

沃夫在1899年生於烏克蘭中部（當屬沙俄），以一個磨麵粉維生的猶太家庭。猶太人本已在俄羅斯飽受著各種在經濟、教育、和社會上的歧視，而俄羅斯帝國在第一次世界大戰期間爆發共產革命，全國陷入內戰，更讓沃夫的家境雪上加霜。在22歲時，沃夫逃離至羅馬尼亞，並再隔年以難民身分輾轉到美國。半工半讀的他完成了哥倫比亞大學的學業，並且進入研究所鑽研農業經濟，師從羅斯福總統新政智囊的經濟學家Tugwell。不久即到華府加入美國農業部的海外農業勤務組，專注於亞洲農業問題。

在華府這段期間，他研究領域遍佈馬來亞、荷屬東印度、泰國、滿州、朝鮮、日本，其中尤以日本為主要對象。1945年日本投降，在東京的盟軍最高司令麥克阿瑟元帥，欲執行一系列政策，包含解散財閥、公職追放、廢止國家神道教、賦予女性投票權、土地改革….等，確保日本軍國主義不會再度復燃。而規劃土地改革的人選，莫過於沃夫。

當時的日本大約68%的農地屬於佃農或半佃農，無法自給自足；而剩下所謂的「地主」，由於農地十分零散，收到的租金也不夠維持生計，大概是一種窮人剝削窮人的概念。而這種現象從明治維新的、地稅改革、殖產興業政策，一直到昭和發動大東亞戰爭之間，情況越來越嚴重。日本在大戰前的二十年間，大部分的社會動盪源自於佃農與地主之間的爭執。從1917年的85起，至1921年1680起，到1930年2000起，以及1935年7000 起。日本政府急於找尋情緒出口以及舒緩土地壓力，成為滿州事變 （1931） 以及大東亞戰爭 （1937） 的原因之一。

日本政府急於找尋情緒出口以及舒緩土地壓力，成為滿州事變主因之一，圖為日軍進入瀋陽。（取自維基百科） 沃夫進入麥克阿瑟幕府之後，隨即進行日本土地改革，規劃並推行三個主要政策 – 減租、耕者有其田、改革農會。此舉大幅減少佃租現象，並大幅改善農民生計，為日本農業現代化打下基礎。

1949年，麥克阿瑟元帥派沃夫至中華民國，指導在援華法案下所成立的中國農村復興聯合委員會 （簡稱農復會）。農復會由兩名美國人、三名中國人組成主要委員會: 美方為Raymond Moyer, James Baker、而中方為蔣夢麟、晏陽初、沈宗瀚。農復會的宗旨在於推行中國土地改革，以遏止共產主義擴張。然而國民政府頹勢已成的情況下，農復會將重心轉至福爾摩沙。

沃夫在1949年九月首次造訪台灣，了解台灣的農業狀況以及農復會的各項政策。台灣的佃租結構在日本統治時期並無太多變動。佃農地占比54%，而佃農的租金大約是 55%-60%之間。沃夫在台灣觀察他當時在中國大陸建議的減租政策 （後稱三七五減租）之推行。

1951年北斗鎮因實行三七五減租，降低了佃農向地主繳納的稅租，改善了農民生活，而舉辦的慶祝成功大會。（取自國家文化記憶庫） 1951年行政院長陳誠再度請示麥克阿瑟元帥，聘請沃夫再度訪台，指導台灣農業發展，原因在於國民政府在一年之間就把三七五減租的紅利給玩爛了。裡面成因很多，為了避免文章太過學術，就不深入了。主要在於國民政府的軍隊和公務員開支過於龐大，以及行政效率腐敗，輕忽農民所需的技術支援以及保障，而這些最後僅能由美援所填補。在一個農產品占外銷90%的年代，這無疑對台灣經濟是一大警訊。沃夫提供給國民政府諸多改革政策，諸如農產品定價、稅金、信用貸款、肥料通路、公地放領、以及耕者有其田。這些措施導正了國民政府的土地改革方向。

1951年行政院長陳誠聘請沃夫訪台，聘請沃夫再度訪台，指導台灣農業發展，圖為昔日政大辦陳誠特展。（資料照）1953年，陳誠再度寫信向沃夫道謝，報告耕者有其田已在台灣實施，並再度請示沃夫接下來的方針。

沃夫對台灣的農業政策規劃，使農民提高生產意願，提高農業生產性，有效滿足農村的勞動力需求，並以此累積未來豐富、廉價、具有高競爭優勢的產業勞動力，從此奠定台灣日後工業化的重要基礎。

沃夫對台灣的農業政策規劃，使農民提高生產意願，提高農業生產性，並有效滿足農村的勞動力需求。示意圖。（資料照）

他來自烏克蘭小鎮，全名叫沃夫。拉德金斯基 （Wolf Ladejinsky），漢名雷正琪。

本文經授權轉載自老波 the No-Filter Generalist 臉書

