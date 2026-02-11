美台觀測站》眾議院通過《台灣保護法案》：用制裁的方式增加中國動武的成本

回到《台灣保護法案》本身。這個法案的主旨是要確保一旦北京當局採取軍事或經濟手段威脅台灣，美國將會與盟友合作，將中國排除在核心國際金融組織之外。也就是說，主要的目的是要增加中國使用武力的成本。

◎ US Taiwan Watch︰美國台灣觀測站



美國眾議院（2/9）以395票贊成、2票反對的壓倒性票數通過《台灣保護法案》（Pressure Regulatory Organizations To End Chinese Threats to Taiwan Act，PROTECT Taiwan Act）。

這個法案是由共和黨籍眾議員魯卡斯（Frank Lucas，奧克拉荷馬州）與民主黨籍眾議員岡薩雷茲（Vicente Gonzalez，德州）共同發起。

美國聯邦眾議院於2月9日以395票贊成、2票反對的壓倒性票數，通過「台灣保護法案」。（路透檔案照）



即使有跨黨派的高度共識，但還是有2名投下反對票，分別是弗萊徹（Lizzie Fletcher，民主黨、德州），馬西（Thomas Massie，共和黨、肯塔基）。



共和黨孤立主義派的代表人物Thomas Massie，就把這項法案拿來和美國支持烏克蘭的法案相比擬。這種敘事自然是要激起孤立主義派對援助烏克蘭的不滿，但可見並沒有非常成功。



法案僅有2名投下反對票，其中一位是共和黨孤立主義派的代表人物Thomas Massie。（取自貼文）此君我們過去幾年已經多次點名，基本上要制裁中國的法案在衆院就是會踢到這根釘子，導致無法全院一致通過。孤立派現在有些有聲量的政治人物，除了Thomas Massie，還有參議員Rand Paul（共和黨，肯塔基）和眾議員Marjorie Taylor Greene（共和黨，喬治亞），加上Tucker Carlson及Candace Owen等網紅。

不過，川普現在覺得這些人很愛囉哩八嗦對他指點江山，因此跟其中一些人鬧翻。川粉鐵衛隊的網紅Laura Loomer大概是照三餐在罵這些人，甚至還罵到這些人最大的靠山——副總統范斯。



美國副總統范斯，是孤立主義派的靠山。（美聯社檔案照）

相對之下，國務卿（兼國安顧問）盧比歐在活捉委內瑞拉總統馬杜羅後威望逐步上揚，目前美國政治態勢沒有讓孤立主義的聲量變大。當然這不意味著「新保守主義」（像過往那樣子認定美國應該積極介入國際局勢）就一定會抬頭，但相較之下，孤立主義者們的政治手腕顯然不夠老練柔軟，不懂得在川普想要大幹一場的時候稍微低調一些，才會在「大而美法案」這類主要的議題上徹底惹毛川普。對孤立主義者來說，美國政府應該要愈小愈好，愈不要去管國際事務愈好。



國務卿（兼國安顧問）盧比歐在美國活捉委內瑞拉總統馬杜羅後，威望逐步上揚。（路透檔案照）

馬斯克一開始就是真心相信這個價值，所以拿大刀去砍了很多政府預算和重要的政府部門，然而川普其實並沒有真的想要縮減政府角色，反而提出會大幅增加赤字的大而美法案。馬斯克被川普掃地出門後也是試著修補關係，不過現在兩人雖然和好，但權勢和一年前就差多了。至少我們可以說，現在孤立主義的聲音並沒有壯大起來。



特斯拉執行長馬斯克和美國總統川普雖然和好，但權勢和一年前差多了。（路透檔案照）

回到《台灣保護法案》本身。這個法案的主旨是要確保一旦北京當局採取軍事或經濟手段威脅台灣，美國將會與盟友合作，將中國排除在核心國際金融組織之外。也就是說，主要的目的是要增加中國使用武力的成本。



法案明訂一旦中國共產黨對台採取實質的侵略行動，美國財政部、聯準會（Federal Reserve）以及證券交易委員會（SEC），就必須採取相關行動，在二十國集團（G20）、國際清算銀行（BIS）、巴塞爾銀行監理委員會 （BCBS）、國際保險監理官協會（IAIS）、金融穩定委員會 （FSB）、國際證券管理機構組織 （IOSCO）等六大金融國際組織把中國逐出去。這些國際組織含蓋全球銀行業、保險業和證券市場的最重要監管機制，會直接影響到中國的國有銀行在國際結算與信貸評級等的處境，以及全球對中國的投資行為。

法案本身與台灣關係法掛鉤，設定是由總統來做判斷，一如台灣關係法裡面規定總統要去回應「台海安全威脅」的法律認定。



中共犯台，美國將採取行動，把中國從六大金融國際組織中驅逐出去，圖為國際清算銀行，有「央行的央行」之稱。（彭博檔案照）目前進度：通過眾院。等待參院的委員會審查以及院會投票。

經過俄烏戰爭的經歷，現在真的需要好好討論怎麼樣給獨裁者們帶來壓力。光靠單一國家是無法達成效果的，所以這個法案內容聚焦的是國際組織。我們當然不希望這些機制派上用場，但是嚇阻是很重要的！

請繼續往下閱讀...

本文經授權轉載自US Taiwan Watch：美國台灣觀測站臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法