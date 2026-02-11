汪浩時間》再擋國防預算 藍白就是國家罪人！

政黨可以競爭，國安不能拿來豪賭。國民黨若仍選擇為了路線鬥爭或對岸壓力繼續阻擋，傷害的不只是執政黨，而是全體台灣人民的安全。當國家安全擺在眼前，還以政治算計優先，歷史自會記住——再擋國防預算，藍白就是國家罪人。

◎ 汪浩

總統賴清德今（11）日在總統府主持「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會。（資料照）賴清德總統今天（02／11）日的記者會，其實已把話說得夠清楚：提升國防預算不是挑釁，而是自我防衛；不是政黨之爭，而是國家生存問題。當印太各國都在增加軍費、強化戰備，藍白若還在程序委員會卡案、用政治算計拖延軍購，只會讓國際質疑我們守護自己的決心。

總統也駁斥「不加薪就不審預算」的錯誤連結。民進黨政府過去十年四度調薪、完成多項加給改革，照顧國軍並非空話；齊頭式加薪若有違憲疑慮，本就應循憲政程序解決，而不是拿來交換國防安全。軍購特別條例關乎的是先進精準武器能否如期到位，是台灣會不會跌出軍售優先名單。軍購特別條例關乎的是先進精準武器能否如期到位，是台灣會不會跌出軍售優先名單；圖為藍白十度封殺國防特別預算條例草案付委。（資料照）

更現實的是，美國政界已多次示警。若藍白在國會層層設卡，對外傳遞的訊號只有一個：台灣不要國防。那麼未來軍售延宕、互信受損，後果誰負責？

政黨可以競爭，國安不能拿來豪賭。國民黨若仍選擇為了路線鬥爭或對岸壓力繼續阻擋，傷害的不只是執政黨，而是全體台灣人民的安全。當國家安全擺在眼前，還以政治算計優先，歷史自會記住——再擋國防預算，藍白就是國家罪人。

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書





