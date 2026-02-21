自由電子報
評論 > 投書

自由開講》唾棄電影《世紀血案》的終極意義

2026/02/21 18:00

◎ 林義光

電影《世紀血案》殺青記者會本月1日露出，因缺乏嚴肅態度的記者會與受難家屬的授權遭到嚴厲批判，其扭曲歷史、背後資金與動機不明更引起社會群起反感與抵制，在演員與導演迅速認錯道歉後，對此扭曲歷史行為，社會仍難取得共識，筆者身為政治受難者的後代，不僅對於一股力量意圖搶奪歷史詮釋權感深感不安，對於轉型正義與族群和解更有深切的期待，我們需要普世價值在台灣被彰顯，讓扭曲、強辯與抹黑意圖，從此在陽光下蒼白透明，讓台灣自由、平等、健康的走下去。

電影《世紀血案》殺青，但因缺乏嚴肅態度的記者會與受難家屬的授權，遭到嚴厲批判。（資料照）電影《世紀血案》殺青，但因缺乏嚴肅態度的記者會與受難家屬的授權，遭到嚴厲批判。（資料照）讓獨裁威權歷史攤在陽光下無所遁形，永無復辟可能

縱然社會多數然選擇站在受難者家屬立場，但《世紀血案》，也出現了蔣市長模糊應對的「不應撕裂傷口，製造二次傷害」說，還有媒體反過來來批判文總調整自製除夕節目中李千娜演出，更有網民厲聲反駁「南京大屠殺台灣人為何不說話？」，在政治高度對立的台灣，對歷史有意的曲解與無知的冷漠，是我們同島一命，不分族群必須共同面對的問題。

解嚴將近40年，國民對歷史的無知，民進黨三任執政難辭其咎，但民主社會下，政府無法強迫國民接受任何意識形態，為何接受事實為何如此困難，不得不說部分國民成長於黨國專制，或因政治對立仍有族群情結，仍自我囚禁在戒嚴時代，與更多追求真理，不侷限於血統、家庭淵源的新青年，形成明顯對比，這些覺醒也成為台灣新政治的活力。

筆者外祖父因廖啟川案牽連入獄11年，當時鼓吹台獨就被指叛亂，就是三合一敵人，出獄後仍被情治單位跟蹤，被迫離群索居終生無法享受天倫之樂，筆者母親回憶國中就獨自搭公車至新店監獄為待審的父親送餐，心中的英雄一夕之間變成人人喊打的叛亂犯、壞人，此後全家如驚弓之鳥，外祖父僅每年春節回家探視，坐在角落一言不發，從未留下吃飯就默默離開，昔日留日歸國的青年才俊，政治黑牢出獄後家財耗盡又求職碰壁，僅能從事打鎖行業，留下告別式一張政治受難者聯誼會的弔文，竟是家屬難以承受的哀榮與傷痕。

自由開講》唾棄電影《世紀血案》的終極意義法務部矯正署新店戒治所，原本是國防部軍人監獄，在戒嚴時期監禁許多政治受難者。（資料照）
母親自述身處公家機關，因外祖父案曾連續好幾年被人二室約談，更經常目睹因省籍因素導致升遷待遇上諸多不公，但多數善良的外省族群仍是一生的朋友，也許因為各自的立場不同，避免討論選舉與政治，仍一起工作並共享生活經驗，在台北與不同族群的生活因為習慣、語言與興趣，更讓我們感受多元與包容，小時候隔壁有山東教師、湖南老兵與客家聯姻，更有紐西蘭英語老師與原住民，我在鄰居家吃過山東饅頭、客家米粉、客家小炒、湘菜，鄰居也吃過我們家祖母包的的南部粽，紐西蘭人最愛喝瓶裝台灣啤酒，族群間的共融與互相尊重，也是台灣的價值。

甚麼叫做普世價值，普世價值可以是人權與自由、法治，也可以是一般人判斷是非對錯的公理，普世價值可以聲援洪仲丘的年輕人在凱道集結25萬白衫軍登上BBC亞洲首頁，普世價值可以讓不認識的人因為一個孩子被虐待，在街頭集結變成剴剴戰士，直到法院讓公理彰顯，普世價值可以在一分鐘內匯集10幾雙手扛起轎車只為營救車底下的傷者，普世價值可以讓我們感受被害者的傷痛，聽到受欺壓者的悲鳴，代死者說出無法申冤的真相，因為台灣人受盡壓迫的歷史背景，特別有同理心與慈悲，見不得不平事，聽不得哀鳴聲，這就是台灣人的信仰與普世價值，雖然很多時候我們習慣貶低自己，甚至不知道自己有高尚的情操。

保母姐妹劉彩萱、劉若琳被控虐死剴剴案，台灣高等法院1月27日二審宣判上訴駁回、維持原判，剴剴戰士等民團在外舉雙手歡呼。（資料照）保母姐妹劉彩萱、劉若琳被控虐死剴剴案，台灣高等法院1月27日二審宣判上訴駁回、維持原判，剴剴戰士等民團在外舉雙手歡呼。（資料照） 報載曾祖父曾任北洋政府國務總理的101董座賈永婕，直言自己震驚、不敢相信林宅血案發生在1980年自己生長的年代，以致少數人抨擊，卻忽略她渴望知道真相的呼求，這是一位母親基於同理心，不忍林義雄先生老母、雙胞胎稚女被殺害，導致家破人亡，最真實的同悲共感，社會大眾應該與她一樣，從理解開始，上網爬文了解林宅血案始末，走走白色恐怖景美紀念園區，或是點開二二八檔案資源平台，我們無懼從無知開始，因為總會走向理解。

林宅血案發生在1980年2月28日，林義雄先生的老母、雙胞胎稚女被殺害。（取自新台灣和平基金會）林宅血案發生在1980年2月28日，林義雄先生的老母、雙胞胎稚女被殺害。（取自新台灣和平基金會） 我以一個政治受難者後代呼籲，台灣人有著深厚的同情心與是非觀念，塑造我們獨特的同悲共感能力，我希望我們依靠這個能力，不要蔑視所有人的情感與悲傷，唯有我們透過誠實、公義的還原歷史，才能瞭解彼此最深沉的恐懼與對美好生活的嚮往，即使必須痛哭直面傷口，我們依舊會選擇原諒，因為唯有這樣我們才能不遺落任何人，醫治彼此後一起向前走，歷史被還原或重提並不是二度傷害，唯有直面歷史不留疑雲，防止獨裁政權復辟的任何可能，我們後代才能活在安全、自由的台灣，建構我們心目中平等、互愛的台灣。

（作者為前媒體人，航空業，白色恐怖受難者後代）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

