自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》捍衛憲法底線必要之舉 從眷村條例不副署看行政權責任

2026/02/23 17:00

◎ 陳裕翔

立法院日前三讀通過「國軍老舊眷村改建條例」修正案，將原本認定為老舊眷村的時限，從民國69年大幅放寬至民國85年，並新增「且有改建之必要」的彈性條款。相關修法隨即引發外界質疑，認為標準過於寬鬆，恐有圖利特定對象之虞，甚至估算未來可能增加高達2000億元的財政負擔。在此背景下，行政院長卓榮泰於2月6日宣布，基於捍衛《中華民國憲法》所揭示的平等原則與權力分立原則，並行使憲法賦予行政院院長的副署權，決定對該修正案不予副署。這項決定，並非對國軍或眷戶的不尊重，而是一個負責任政府在制度層面必須做出的憲政選擇。

行政院長卓榮表示「國軍老舊眷村改建條例」修正案明顯違反平等原則，基於憲法賦予行政院院長的副署權，他決定不予副署。（資料照）行政院長卓榮表示「國軍老舊眷村改建條例」修正案明顯違反平等原則，基於憲法賦予行政院院長的副署權，他決定不予副署。（資料照） 首先，必須釐清副署權的本質。依憲政設計，法律的制定並非立法院的單方行為，行政院長的副署權，正是為了確保立法結果在政策合理性、財政可行性與憲法價值上，仍經過行政權的最後把關。卓榮泰選擇不副署，並非否定改善眷村居住條件的政策目標，而是認為本次修法在標準設定與財政影響評估上，尚未達到可以貿然推動的程度。這樣的作為，恰恰體現權力分立的精神，而非對立法院的挑戰。

其次，從平等原則來看，本次修法爭議的核心在於，是否對特定族群給予過度優惠。將眷村認定年限一口氣放寬16年，意味著大量原本不在政策保障範圍內的住宅，都可能被納入改建補助體系。在財政資源有限的情況下，這樣的擴張是否仍符合憲法所要求的實質平等，值得高度警惕。政府若未能提出清楚、可驗證的「改建必要性」標準，政策就容易淪為形式合法、實質失衡，反而傷害其他同樣居住於老舊社區、卻無法享有類似資源的民眾

再者，財政紀律同樣是憲政責任的一環。外界估算，修法後可能帶來高達2000億元的潛在支出，這並非小數目，而是足以影響未來多年公共建設與社會福利配置的重大負擔。行政院作為國家財政的實際執行者，若在未充分評估財源與排擠效應之前即予以副署，才是真正的失職。卓榮泰此時踩下煞車，正是履行行政權對整體公共利益負責的角色，而非單純的政治算計。

立法院國軍老舊眷村改建條例第三條條文修正草案三讀，民進黨立委鍾佳濱和國民黨立委羅智強言詞交鋒。（資料照）立法院國軍老舊眷村改建條例第三條條文修正草案三讀，民進黨立委鍾佳濱和國民黨立委羅智強言詞交鋒。（資料照） 這次不副署的決定，也傳遞一個清楚訊號，即國家政策不能只以「歷史情感」或「特定族群期待」作為唯一依據。眷村改建涉及歷史正義、居住安全與城市更新，本就需要在公平性、急迫性與財政可行性之間取得平衡。行政院並未否定改建方向，而是要求立法回到更精緻的制度設計，避免以過於粗糙的修法方式，製造新的不公平與長期財政風險。

最後，這起事件也提醒社會重新理解副署權的價值。在高度政治對立的環境下，行政院長選擇承擔政治壓力，行使憲法所賦予的制衡權力，本身就是民主制度正常運作的展現。支持政府在此刻站穩憲政立場，並不等於反對照顧國軍眷戶，而是要求政策回到制度理性與公共利益的軌道上。

真正有利於國軍、有利於社會的眷村政策，不應建立在爭議與倉促之上，而應透過更周延的評估與更精準的資源配置來完成。卓榮泰選擇不副署，正是為這樣的重新討論，保留必要的制度空間。

（作者為資訊業）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書