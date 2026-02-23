自由開講》捍衛憲法底線必要之舉 從眷村條例不副署看行政權責任

◎ 陳裕翔

立法院日前三讀通過「國軍老舊眷村改建條例」修正案，將原本認定為老舊眷村的時限，從民國69年大幅放寬至民國85年，並新增「且有改建之必要」的彈性條款。相關修法隨即引發外界質疑，認為標準過於寬鬆，恐有圖利特定對象之虞，甚至估算未來可能增加高達2000億元的財政負擔。在此背景下，行政院長卓榮泰於2月6日宣布，基於捍衛《中華民國憲法》所揭示的平等原則與權力分立原則，並行使憲法賦予行政院院長的副署權，決定對該修正案不予副署。這項決定，並非對國軍或眷戶的不尊重，而是一個負責任政府在制度層面必須做出的憲政選擇。

行政院長卓榮表示「國軍老舊眷村改建條例」修正案明顯違反平等原則，基於憲法賦予行政院院長的副署權，他決定不予副署。（資料照） 首先，必須釐清副署權的本質。依憲政設計，法律的制定並非立法院的單方行為，行政院長的副署權，正是為了確保立法結果在政策合理性、財政可行性與憲法價值上，仍經過行政權的最後把關。卓榮泰選擇不副署，並非否定改善眷村居住條件的政策目標，而是認為本次修法在標準設定與財政影響評估上，尚未達到可以貿然推動的程度。這樣的作為，恰恰體現權力分立的精神，而非對立法院的挑戰。

其次，從平等原則來看，本次修法爭議的核心在於，是否對特定族群給予過度優惠。將眷村認定年限一口氣放寬16年，意味著大量原本不在政策保障範圍內的住宅，都可能被納入改建補助體系。在財政資源有限的情況下，這樣的擴張是否仍符合憲法所要求的實質平等，值得高度警惕。政府若未能提出清楚、可驗證的「改建必要性」標準，政策就容易淪為形式合法、實質失衡，反而傷害其他同樣居住於老舊社區、卻無法享有類似資源的民眾。

再者，財政紀律同樣是憲政責任的一環。外界估算，修法後可能帶來高達2000億元的潛在支出，這並非小數目，而是足以影響未來多年公共建設與社會福利配置的重大負擔。行政院作為國家財政的實際執行者，若在未充分評估財源與排擠效應之前即予以副署，才是真正的失職。卓榮泰此時踩下煞車，正是履行行政權對整體公共利益負責的角色，而非單純的政治算計。

立法院國軍老舊眷村改建條例第三條條文修正草案三讀，民進黨立委鍾佳濱和國民黨立委羅智強言詞交鋒。（資料照） 這次不副署的決定，也傳遞一個清楚訊號，即國家政策不能只以「歷史情感」或「特定族群期待」作為唯一依據。眷村改建涉及歷史正義、居住安全與城市更新，本就需要在公平性、急迫性與財政可行性之間取得平衡。行政院並未否定改建方向，而是要求立法回到更精緻的制度設計，避免以過於粗糙的修法方式，製造新的不公平與長期財政風險。

最後，這起事件也提醒社會重新理解副署權的價值。在高度政治對立的環境下，行政院長選擇承擔政治壓力，行使憲法所賦予的制衡權力，本身就是民主制度正常運作的展現。支持政府在此刻站穩憲政立場，並不等於反對照顧國軍眷戶，而是要求政策回到制度理性與公共利益的軌道上。

真正有利於國軍、有利於社會的眷村政策，不應建立在爭議與倉促之上，而應透過更周延的評估與更精準的資源配置來完成。卓榮泰選擇不副署，正是為這樣的重新討論，保留必要的制度空間。

（作者為資訊業）

