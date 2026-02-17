自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》把公理當政見 黃國昌包裝自己「看起來很懂」

2026/02/17 18:00

◎ 不孝

把「專業」掛在嘴邊，是選戰最省力的捷徑；把「公理」拿來當論述，則是最安全的遮羞布。2月1日，民眾黨主席黃國昌在新北市長競選總部受訪，面對《EBC東森新聞》委託雨晴民調所示的落差：藍白若共推李四川仍可領先蘇巧慧，但若共推他本人，蘇巧慧反而領先十餘個百分點；他先說每份民調都有脈絡與目的，接著自稱「專長是統計」，並拋出一句「三角形兩邊和一定大於第三邊」，宣告只要各自把盤撐到最大，合起來就會贏民眾黨新北市長參選人、黨主席黃國昌自稱「專長是統計」，並拋出一句「三角形兩邊和一定大於第三邊」，宣告只要各自把盤撐到最大，合起來就會贏。（資料照）民眾黨新北市長參選人、黨主席黃國昌自稱「專長是統計」，並拋出一句「三角形兩邊和一定大於第三邊」，宣告只要各自把盤撐到最大，合起來就會贏。（資料照）

這句話當然不會錯，因為它出自中學幾何；但它也幾乎毫無資訊量，因為它永遠不必被驗證。更尷尬的是：三角不等式再怎麼正確，也不是統計學的「專長證明」。統計的價值，在於把不確定攤開來談：樣本怎麼抽、題目怎麼問、加權怎麼做、誤差怎麼估、結論在多大信心區間內成立；而不是把複雜問題一腳踢進「有目的」的黑箱，再用一句永遠正確的定理，替自己換來「看起來很懂」的光環。

黃國昌自述過去在學界「透過統計研究法律」，這句話本身並不荒謬；荒謬的是，他在最需要談統計的時刻，卻用最不需要統計的句子做結論。把幾何常識說成統計專長，等於把「自信」當作「證據」，把「姿態」當作「方法」。專業本可讓公共討論更精準，卻在這裡變成免責的制服：穿上了，就不用交代細節；喊一聲，就能把質疑打成外行。黃國昌自述過去在學界「透過統計研究法律」，這句話本身並不荒謬；荒謬的是，他在最需要談統計的時刻，卻用最不需要統計的句子做結論。黃國昌自述過去在學界「透過統計研究法律」，這句話本身並不荒謬；荒謬的是，他在最需要談統計的時刻，卻用最不需要統計的句子做結論。

更值得警惕的，是它把政治語言的三段式暴露得一清二楚：先把民調疑雲化，不談方法，只說「有目的」；再把常識專業化，用人人都懂的幾何替「統計」背書；最後把整合必然化，把支持當加法，把選民當線段，彷彿一疊就能超過對手。這套說法的副作用，是把公共領域推向犬儒：既然「每份民調都有目的」，那就不必談證據，只剩立場互扣；既然「相加必贏」像定理，那就不必談內容，只剩聲量競賽。

然而選舉不是幾何。票源可能重疊，硬加就是灌水；立場可能互斥，強湊反而流失。合作若真是必勝定理，理應能說清內容、代價與責任；若只能以公理取代說明，那麼所謂「必然勝利」就只是把不確定性抹平成口號，把公共討論壓縮成舞台效果。

網路把它剪成「數學小教室」，表面是笑話，深層是自救：這不是學問問題，是誠實問題。當政治用「我很專業」來免責，公民只能把它還原成常識——民主不怕不確定，怕的是把不確定包裝成真理

（作者為退休人士）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書