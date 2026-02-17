自由開講》把公理當政見 黃國昌包裝自己「看起來很懂」

◎ 不孝

把「專業」掛在嘴邊，是選戰最省力的捷徑；把「公理」拿來當論述，則是最安全的遮羞布。2月1日，民眾黨主席黃國昌在新北市長競選總部受訪，面對《EBC東森新聞》委託雨晴民調所示的落差：藍白若共推李四川仍可領先蘇巧慧，但若共推他本人，蘇巧慧反而領先十餘個百分點；他先說每份民調都有脈絡與目的，接著自稱「專長是統計」，並拋出一句「三角形兩邊和一定大於第三邊」，宣告只要各自把盤撐到最大，合起來就會贏。民眾黨新北市長參選人、黨主席黃國昌自稱「專長是統計」，並拋出一句「三角形兩邊和一定大於第三邊」，宣告只要各自把盤撐到最大，合起來就會贏。（資料照）

這句話當然不會錯，因為它出自中學幾何；但它也幾乎毫無資訊量，因為它永遠不必被驗證。更尷尬的是：三角不等式再怎麼正確，也不是統計學的「專長證明」。統計的價值，在於把不確定攤開來談：樣本怎麼抽、題目怎麼問、加權怎麼做、誤差怎麼估、結論在多大信心區間內成立；而不是把複雜問題一腳踢進「有目的」的黑箱，再用一句永遠正確的定理，替自己換來「看起來很懂」的光環。

黃國昌自述過去在學界「透過統計研究法律」，這句話本身並不荒謬；荒謬的是，他在最需要談統計的時刻，卻用最不需要統計的句子做結論。把幾何常識說成統計專長，等於把「自信」當作「證據」，把「姿態」當作「方法」。專業本可讓公共討論更精準，卻在這裡變成免責的制服：穿上了，就不用交代細節；喊一聲，就能把質疑打成外行。黃國昌自述過去在學界「透過統計研究法律」，這句話本身並不荒謬；荒謬的是，他在最需要談統計的時刻，卻用最不需要統計的句子做結論。

更值得警惕的，是它把政治語言的三段式暴露得一清二楚：先把民調疑雲化，不談方法，只說「有目的」；再把常識專業化，用人人都懂的幾何替「統計」背書；最後把整合必然化，把支持當加法，把選民當線段，彷彿一疊就能超過對手。這套說法的副作用，是把公共領域推向犬儒：既然「每份民調都有目的」，那就不必談證據，只剩立場互扣；既然「相加必贏」像定理，那就不必談內容，只剩聲量競賽。

然而選舉不是幾何。票源可能重疊，硬加就是灌水；立場可能互斥，強湊反而流失。合作若真是必勝定理，理應能說清內容、代價與責任；若只能以公理取代說明，那麼所謂「必然勝利」就只是把不確定性抹平成口號，把公共討論壓縮成舞台效果。

網路把它剪成「數學小教室」，表面是笑話，深層是自救：這不是學問問題，是誠實問題。當政治用「我很專業」來免責，公民只能把它還原成常識——民主不怕不確定，怕的是把不確定包裝成真理。

（作者為退休人士）

