自由開講》樂見國民黨繼續野蠻：一場「因果」與「免疫」的民主試煉

◎ 施文儀

近來，藍白陣營在立法院頻頻推出違憲法案，干擾憲政秩序。（民進黨提供）

這兩年藍白陣營在立法院的行徑——從杯葛總預算、癱瘓國防與人事同意權，到以擴權立法挑戰憲政分權——已不只是政黨競爭，而是刻意拉高治理成本、削弱制度本身的「在野獨裁」。面對這種破壞，不少人因大罷免未見即效而焦慮，甚至質疑賴清德總統過於軟弱，對民主韌性失去信心。

然而，我並不憂心，反而樂見這場野蠻行徑繼續演完。

民主不是一次性的道德選擇，而是一套必須反覆驗證的學習機制。當制度破壞仍停留在抽象理念層次，選民感受有限；唯有治理失靈、公共服務受損、國安風險浮現，民主社會才會啟動自我修正。這正是政治的因果律：報應往往不是即時，而是延遲顯現。

更值得注意的是，藍白「利用民主顛覆民主」的操作，恐怕也讓北京感到不安。中共體制內只有表忠與鼓掌，當他們看見台灣在野黨如何合法癱瘓預算、用程序窒息人事、把憲政對抗推到極限，必然意識到：這種反對派一旦被納入「統一後」體制，恐怕比民進黨更難控制。

因此，藍白現在或許是北京的次要敵人，卻極可能是未來體制中的主要風險。這種野蠻是民主的病毒，卻也是最好的自然免疫。讓後果被完整看見，讓制度成本回到加害者身上，正是台灣民主成熟不可或缺的過程。

對中共來說，藍白這種反對派恐怕比民進黨更難控制；示意圖。（路透檔案照）

（作者為退休公務員）

