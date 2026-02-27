自由開講》全民展開「台灣自救」運動 護衛國家與自己家園

◎ 林正二

日前國民黨與民眾黨立委，不顧國家發展與全民利益，有史以來第一次預算會期，完全沒有審查中央政府總預算；在台灣面對中國越來越強烈的武力威脅時，不顧國家安危，10次阻擋國防特別預算條例；惡修《立院組織法》，明目張膽地將公費助理費變成立委補助費，意圖將貪污合法化；強推《不當黨產條例》，為法院認證的國民黨附隨組織救國團解套，重新侵占400億元國家資產；闖關《衛星廣播電視法》，復活中天電視， 讓紅媒重新上架，讓台灣深陷中共的認知作戰，裡應外合。立法院院會於1月30日三讀通過「衛星廣播電視法」修法，引發爭議。（資料照）

藍白立委的胡作非為已激怒國人，網友紛紛留言，「賊，無法無天！」、「公然貪污了」、「總統不要公佈，院長不副署，請憲法法庭訴憲，看他們怎麼搞？」、「藍白真的爛到不行」、「台灣人再不覺醒就來不及了」、「真的是滿滿的無奈」。

國人會如此憤怒的原因是，在野黨無法無天的行為，不僅衝擊國家安全與外交擴展，還影響全台各地方政府的施政以及全國人民的生活與利益，包括防災韌性計畫、各縣市河川治水及排水改善，健康台灣—醫療及社會福利的強化，生育給付每胎補足至10萬元，布建公共化托育設施，TPASS通勤月票的補助，國旅加碼補助，桃園、台南鐵路地下化、花東鐵路雙軌電氣化、嘉義鐵路高架化等延續性計畫，台灣品牌賽事、補助整建地方運動場館與設施，補助校舍整建與排水、污水系統改善等罄竹難書。藍白不審總預算，交通部無法補助各縣市政府TPASS預算。（資料照）

值此中共對台武力脅迫越來越強烈之際，全體國人不分藍綠，大家的生存權利已受到威脅，國人的利益已因藍白的胡作非為受到嚴重影響。為了護衛我們的生存權益，保障我們的生活，請全國各地公民團體與各界人士，聯合全國民眾，發起「台灣自救運動」，透過賴、IG、脆與臉書等社交媒體、電話、電郵、信件、遊行、靜坐、海報貼紙、集會活動、演唱會、街頭演講、廟宇宣講、座談討論、媒體投書、上電視與電台座談受訪、小劇場演出，以及到在野黨立委服務處與立院門口（不要進去立院）等管道，要求選區的藍白立委儘速讓總預算與國防特別預算條例付委審查、通過，並撤銷那些自肥與違法的法案。

台灣的時間已不多，2027年中國可能會攻打台灣，我們正面臨生死存亡、國家是否存續的問題。這也是為什麼AIT最近積極對台灣各界表態，強調支持台灣強化國防，通過賴清德總統1.25兆國防特別預算的重要性。「自由不是免費的」，維護自由民主生活方式，靠的不是卑躬屈膝。光靠對話無法維護和平，必須以實力為後盾。為了護衛國家與自己的家園，請國人熱烈響應「台灣自救」運動。

（作者為退休駐美外交官員）

