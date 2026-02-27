自由電子報
自由開講》全民展開「台灣自救」運動 護衛國家與自己家園

2026/02/27 18:00

◎ 林正二

日前國民黨與民眾黨立委，不顧國家發展與全民利益，有史以來第一次預算會期，完全沒有審查中央政府總預算在台灣面對中國越來越強烈的武力威脅時，不顧國家安危，10次阻擋國防特別預算條例；惡修《立院組織法》，明目張膽地將公費助理費變成立委補助費，意圖將貪污合法化；強推《不當黨產條例》，為法院認證的國民黨附隨組織救國團解套，重新侵占400億元國家資產；闖關《衛星廣播電視法》，復活中天電視， 讓紅媒重新上架，讓台灣深陷中共的認知作戰，裡應外合。立法院院會於1月30日三讀通過「衛星廣播電視法」修法，引發爭議。（資料照）立法院院會於1月30日三讀通過「衛星廣播電視法」修法，引發爭議。（資料照）

藍白立委的胡作非為已激怒國人，網友紛紛留言，「賊，無法無天！」、「公然貪污了」、「總統不要公佈，院長不副署，請憲法法庭訴憲，看他們怎麼搞？」、「藍白真的爛到不行」、「台灣人再不覺醒就來不及了」、「真的是滿滿的無奈」。

國人會如此憤怒的原因是，在野黨無法無天的行為，不僅衝擊國家安全與外交擴展，還影響全台各地方政府的施政以及全國人民的生活與利益，包括防災韌性計畫、各縣市河川治水及排水改善，健康台灣—醫療及社會福利的強化，生育給付每胎補足至10萬元，布建公共化托育設施，TPASS通勤月票的補助，國旅加碼補助，桃園、台南鐵路地下化、花東鐵路雙軌電氣化、嘉義鐵路高架化等延續性計畫，台灣品牌賽事、補助整建地方運動場館與設施，補助校舍整建與排水、污水系統改善等罄竹難書。藍白不審總預算，交通部無法補助各縣市政府TPASS預算。（資料照）藍白不審總預算，交通部無法補助各縣市政府TPASS預算。（資料照）

值此中共對台武力脅迫越來越強烈之際，全體國人不分藍綠，大家的生存權利已受到威脅，國人的利益已因藍白的胡作非為受到嚴重影響。為了護衛我們的生存權益，保障我們的生活，請全國各地公民團體與各界人士，聯合全國民眾，發起「台灣自救運動」，透過賴、IG、脆與臉書等社交媒體、電話、電郵、信件、遊行、靜坐、海報貼紙、集會活動、演唱會、街頭演講、廟宇宣講、座談討論、媒體投書、上電視與電台座談受訪、小劇場演出，以及到在野黨立委服務處與立院門口（不要進去立院）等管道，要求選區的藍白立委儘速讓總預算與國防特別預算條例付委審查、通過，並撤銷那些自肥與違法的法案。

台灣的時間已不多，2027年中國可能會攻打台灣，我們正面臨生死存亡、國家是否存續的問題。這也是為什麼AIT最近積極對台灣各界表態，強調支持台灣強化國防，通過賴清德總統1.25兆國防特別預算的重要性。「自由不是免費的」，維護自由民主生活方式，靠的不是卑躬屈膝。光靠對話無法維護和平，必須以實力為後盾。為了護衛國家與自己的家園，請國人熱烈響應「台灣自救」運動。

（作者為退休駐美外交官員）

