自由開講》原住民不該被限制在原住民身分的參政權

2026/02/25 11:00

◎ 陳啟濃

前總統府發言人Kolas有感而發，自己住在大安區，也沒有資格參選在地的區域立委，原因是她是原住民，現行規定具原住民身分者，只能參選原住民立委。這種現象的確凸顯原住民參政權的弔詭處本來的目的是要保障，現在卻成為限制，對原住民反倒是剝奪權利前總統府發言人Kolas有感而發，自己住在大安區，也沒有資格參選在地的區域立委；前總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）。（資料照）前總統府發言人Kolas有感而發，自己住在大安區，也沒有資格參選在地的區域立委；前總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）。（資料照）

目前原住民參政權依地方行政層級有不同的情形，最基層的山地鄉鄉民代表，沒有規定要具原住民身分，所以各憑本事參選，鄉長則規定要有原住民身分。縣級的議員則有原住民的名額，具原住民身分，才能參選，也才有選舉原住民議員的權利。

若論保障的做法，原住民的參政權，其實可以採用目前學校錄取的外加名額。原住民也應該有權利登記為一般身分的參選人，以及有對一般候選人的投票權。然後再額外加上用原住民身分的參政權與投票權，這才是真正的保障原住民也應該有權利登記為一般身分的參選人，以及有對一般候選人的投票權。然後再額外加上用原住民身分的參政權與投票權，這才是真正的保障；投票示意圖。（資料照）原住民也應該有權利登記為一般身分的參選人，以及有對一般候選人的投票權。然後再額外加上用原住民身分的參政權與投票權，這才是真正的保障；投票示意圖。（資料照）

另外就是目前區分為平地與山地原住民，也造成了要區隔投票的制度。當初國民黨來台灣，用居住地區隔所謂的「平地」與「山地」原住民，這是很粗暴且便宜行事的方式。再說現況是都會區也有許多原住民，而且因居住自由，現實情況是很難用「平地」、「山地」區分居住地，而且這樣的分別也沒有意義。應該要一概給予「原住民」的統稱，沒需要再區別「山地」、「平地」。

（作者為阿美族女婿）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

