自由開講》高市時代日本已清楚站隊 台灣也該如此

2026/02/14 09:00

◎ 十里亭

日本首相高市早苗於此次眾議院改選中大勝，對東亞安全局勢是關鍵轉折點。（歐新社）日本首相高市早苗於此次眾議院改選中大勝，對東亞安全局勢是關鍵轉折點。（歐新社）

日本首相高市早苗在眾議院大選中，率領自民黨取得壓倒性勝利，這對東亞安全局勢無疑是關鍵轉折點。

過去，日本在面對中國擴張時，常因戰後包袱而顧慮重重、立場曖昧；但高市早苗不同。她長期明確表態「台灣有事，就是日本有事」，象徵日本終於擺脫歷史陰影，願意為自由、民主與區域穩定承擔更大責任。這不是挑釁，而是對侵略最有效的嚇阻。

事實證明，威權政權最忌諱的，就是民主國家真正團結站在一起。選邊站，從來不是挑起衝突，而是為了避免戰爭、確保生存。

有人還在幻想「保持戰略模糊」、「兩邊都不得罪」，但現實早已證明：中國從未因為誰的溫和態度，就放棄對台灣的主權野心。高市早苗勝選後，日本加速修憲、強化防衛能力，正是向北京傳遞最清晰的訊號——東亞不是你想動手就能動的地方

當日本、美國、台灣形成更堅定的價值同盟，中國的冒進行為成本將大幅升高。一旦輕舉妄動，等同同時面對美日強大聯盟，不僅是軍事衝突，更是全面的政治、經濟、外交圍堵。北京很清楚，它承擔不起這個代價。所以，只要民主陣營夠團結，中國就只能停留在嘴上叫囂，實際上被迫退縮。

中國一旦輕舉妄動，就需要面對美日聯盟，不僅是軍事衝突，更是全面的政治、經濟、外交圍堵。（美聯社、法新社，本報合成）中國一旦輕舉妄動，就需要面對美日聯盟，不僅是軍事衝突，更是全面的政治、經濟、外交圍堵。（美聯社、法新社，本報合成）

台日友好，已成為區域穩定的重要基石。高市政權上台後，台日關係在半導體供應鏈、安全合作、民主價值等層面持續深化。有人擔心「會不會被拖下水」，但真正該問的是：如果民主國家不互相支援，誰來守護台灣？誰來守護區域的自由？

站在正確的一邊，不是選擇戰爭，而是用團結與決心，避免戰爭發生。安全，從來不是靠低頭、靠退讓換來的，而是靠堅定立場與可靠盟友共同築起的防線

高市早苗的勝利，不只是日本人民的選擇，更是整個自由世界對威權擴張的明確回應。在民主與威權之間，沒有所謂的灰色地帶。台灣不需要再猶豫，選邊站，就是選安全、選未來。

台灣值得我們用最大的清醒與堅定，去守護它。不是靠幻想中的模糊空間，而是靠與高市早苗這樣志同道合的民主夥伴，一起劃出不可逾越的紅線。

守護台灣，不是靠幻想中的模糊空間，而是靠與高市早苗這樣志同道合的民主夥伴，一起劃出不可逾越的紅線；示意圖。（法新社）守護台灣，不是靠幻想中的模糊空間，而是靠與高市早苗這樣志同道合的民主夥伴，一起劃出不可逾越的紅線；示意圖。（法新社）

（作者為台中市市民）

