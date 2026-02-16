自由電子報
自由開講》台美日的晶片與戰略聯盟讓台灣更強大安全

2026/02/16 13:00

◎ 林正二

在日本眾議院改選投票前，除了台積電董事長魏哲家給日首相高市早苗送上大禮，宣布台積熊本第2座晶圓廠，擬改採3奈米製程量產，而有助於高市選情的提升外，美國總統川普亦發文力挺高市早苗，稱許高市是「強而有力且睿智的領導人」 ，肯定高市及其執政聯盟的施政表現，給予全面背書美國總統川普（右）在日本眾議院大選前，便公開表態支持日本首相高市早苗（左），選後也透過社群平台恭賀高市取得壓倒性勝利。（美聯社檔案照）美國總統川普（右）在日本眾議院大選前，便公開表態支持日本首相高市早苗（左），選後也透過社群平台恭賀高市取得壓倒性勝利。（美聯社檔案照）

在日本大選前，台灣與美國對高市早苗的支持，彰顯了台美日經濟、政治與戰略上的緊密關係。高市與魏哲家會面後發文指出，3奈米不僅可用於資料中心，也是高市內閣列為戰略領域的AI機器人與自動駕駛所需的世界最先端半導體技術，對日本強化全球半導體供應鏈韌性及經濟安全保障，具有重大意義

此外，台灣晶片亦可增強日本的軍工產業，打造性能更好的武器，有助於高市的「台灣有事、日本有事」戰略強化。同樣的，未來台積電在美國增建的五廠，將能協助美國建立完整的半導體供應鏈，促進再工業化，並強化美國防工業，出售、提供更多先進武器給我國，增進我「抗中保台」的力量，鞏固美國在西太平洋的利益。台灣晶片亦可增強日本的軍工產業，打造性能更好的武器；圖為台積電董事長魏哲家（左二）5日與日本首相高市早苗（右二）會面，洽談推進熊本第二座晶圓廠製程技術相關事宜。（歐新社）台灣晶片亦可增強日本的軍工產業，打造性能更好的武器；圖為台積電董事長魏哲家（左二）5日與日本首相高市早苗（右二）會面，洽談推進熊本第二座晶圓廠製程技術相關事宜。（歐新社）

台灣透過全球首屈一指的半導體產業鏈，已將台美日的安全關係與經濟利益緊扣在一起。在全球化各國經濟互動密切與安全息息相關的時代，台海的安穩及印太區域的自由開放，攸關印太各國與歐美國家的利益。因此，在全球化各國經濟互動、影響越來越密切時，中國在亞太地區的武力擴張，已威脅到台灣與亞太各國的和平安穩與經濟發展，台灣的安危已經跟美日菲韓澳等國的經貿及戰略利益緊密相連

有鑒於此，除了我國編列1.25兆國防預算加強台美軍事合作及強化「美日同盟」跟台灣的關係外，美總統川普更於日前簽署史上最強的挺台撥款法案，編列14.5億美元專款支援台灣的安全同時高市亦已加強美日軍事與經濟合作，落實「台灣有事、日本有事」的戰略。此外，近年我也不斷加強跟美、日等國的經濟與高科技合作，藉由台灣跟美日的晶片聯盟，建立更緊密的「互利共生」關係，讓我國更強大安全。我國已在印太戰略上，透過軍事與經濟的互動合作，跟美日更緊密的聯結在一起，提升了抗衡中國的力量。

然而，在台灣積極走向世界時，國民黨卻不斷地向欲併吞我國的極權中國輸誠交流。而在中國經濟萎縮不振，消費銳減、失業率高升不下時，藍營竟然還想跟中國加強經濟、民生與產業等合作，簡直是要將台灣推向懸崖。藍白10次阻擋政府的總預算與國防特別預算。（資料照）藍白10次阻擋政府的總預算與國防特別預算。（資料照）

跟馬英九執政時鎖進中國相較，台灣這幾年在民進黨執政下，遠離中國、大幅減少對中投資，加強在美日投資建蓋半導體工廠及增加晶片等出口，走向世界的結果，去年台灣經濟成長率8.26%，全世界排名第二，國民平均所得，亦已從2010年19090美元提升到現在的39477美元，遠超過馬政府時代。「事實勝於雄辯」，建議賴政府加強政策宣導，釐清事實，以駁斥藍營的「親中疑美」論，凝聚國人更堅實的國家認同共識，支持政府提升國防力量，持續加強跟美日等國的合作，台灣將更為強大安穩。

（作者為退休駐美外交官員）

